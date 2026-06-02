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England squads GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

L'équipe de Thomas Tuchel est-elle supérieure à la « génération d'or » ? Classement des sélections anglaises en Coupe du monde au XXIe siècle

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
J. Bellingham
W. Rooney
S. Gerrard
R. Ferdinand
G. Neville
F. Lampard
T. Tuchel
FEATURES
Angleterre vs Nouvelle-Zélande

« Génération d’or ». L’expression, popularisée par Adam Crozier, alors patron de la Fédération anglaise de football, désigne l’équipe d’Angleterre après sa victoire éclatante 5-1 contre l’Allemagne à Munich en match de qualification pour la Coupe du monde. Une performance majeure, mais aussi un surnom potentiellement lourd à porter.

En effet, cette déclaration a fixé les attentes pour les années à venir. Nous sommes en 2001, et le grand patron de la FA affirme qu’il est difficile de faire mieux en termes de talent. À l’époque, il y avait déjà 35 ans – et personne ne savait quand cela prendrait fin – que l’Angleterre n’avait pas remporté la Coupe du monde. Les Three Lions avaient bien atteint les demi-finales de grands tournois, notamment cinq ans plus tôt à l’Euro 96, mais l’affirmation de Crozier a placé sous haute pression l’équipe de Sven-Göran Eriksson.

L’étiquette est restée, mais, tournoi après tournoi, les groupes successifs ont échoué. Ce collectif a vieilli, progressé, trébuché, puis cédé la place à de nouveaux éléments. Il a fallu attendre le départ complet de cette prétendue « génération dorée » pour que l’Angleterre redevienne un candidat crédible à la Coupe du monde.

Depuis, chacune des sept sélections anglaises en Coupe du monde a affiché un visage légèrement différent. Quatre sélectionneurs se sont succédé (bientôt cinq) et quelques joueurs ont traversé plusieurs époques ; certains ont été écartés trop vite, d’autres sont restés trop longtemps.

Dans ce contexte, GOAL a classé les équipes d’Angleterre de Coupe du monde du XXIe siècle selon leur niveau de talent, de 2002 jusqu’au groupe sélectionné par Thomas Tuchel pour représenter les Three Lions en 2026 :


  • Gerrard Rooney 2014Getty

    72014

    La Coupe du monde 2014 de l’Angleterre s’est résumée à une série de déconvenues. Pourtant, le tirage au sort, qui les plaçait dans la même poule que l’Italie, l’Uruguay et le Costa Rica, annonçait déjà une tâche ardue.

    Une défaite initiale face à l’Italie, rapidement suivie d’un revers contre l’Uruguay, puis la surprise du Costa Rica battant les Azzurri lors de la deuxième journée, et l’Angleterre était déjà mathématiquement éliminée avant même de jouer son dernier match.

    L’effectif, composé de jeunes et de vétérans, manquait cruellement de joueurs confirmés dans la force de l’âge. Steven Gerrard, capitaine expérimenté, sortait pourtant d’une fin de carrière déchirante à Liverpool, survenue moins de deux mois auparavant, tandis que Wayne Rooney et Frank Lampard avaient déjà connu leurs meilleurs jours.

    Si Daniel Sturridge et Raheem Sterling affichaient un bel éclat offensif, la charnière défensive Gary Cahill-Phil Jagielka, vue à froid, ne pouvait prétendre à l’efficacité requise.

    • Publicité
  • Lampard Rooney 2010Getty

    62010

    Alignant encore quelques rescapés de la « génération dorée », mais déjà menacée par des années plus sombres, la sélection anglaise de Fabio Capello a subi un premier coup dur à la veille du tournoi : la blessure de son capitaine Rio Ferdinand lors de la première séance d’entraînement en Afrique du Sud. Jamie Carragher ou Matt Upson a donc dû remplacer l’axial de Manchester United aux côtés de John Terry.

    Pire, la malédiction des blessures frappe aussi Rooney et Gareth Barry – celui-ci devait pourtant jouer devant la défense pour libérer Gerrard et Lampard – qui arrivent en Afrique du Sud diminués et ne peuvent donc pas peser sur les débats.

    Si le groupe comptait encore quelques talents de classe mondiale – Rooney, Gerrard, Lampard, Terry et Ashley Cole –, il manquait de profondeur et de solidité lorsque ces cadres ne répondaient pas présents. Au final, l’Angleterre a été éliminée dès les huitièmes de finale, laissant comme seuls moments marquants l’erreur de Rob Green face aux États-Unis et le but valable de Lampard non accordé contre l’Allemagne.

  • England 2002 World Cup squadGetty

    52002

    Si l'équipe d'Angleterre de 2002 comptait de nombreuses stars – David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell et Paul Scholes en faisaient tous partie –, Eriksson a été quelque peu handicapé par deux absences cruciales, Gary Neville et Gerrard ayant tous deux été écartés pour cause de blessure. Danny Mills a donc pris le poste d’arrière droit, tandis que le remplaçant de Gerrard, Danny Murphy, s’est à son tour blessé juste avant le tournoi, entraînant la convocation de l’ailier de West Ham Trevor Sinclair.

    Sinclair a finalement débuté trois matchs au milieu gauche, illustrant l’apogée du tristement célèbre « problème du côté gauche » de l’Angleterre. Les essais avec Darius Vassell et Owen Hargreaves n’ayant pas convaincu lors des deux premières sorties, Sinclair, qui n’avait que cinq sélections à son actif avant sa convocation, a donc pris le relais.

    Ajoutons à cela les séquelles de la fameuse fracture du métatarse de Beckham, et l’Angleterre a malgré tout réalisé un parcours solide : victoire contre l’Argentine en phase de groupes, puis l’une de ses meilleures prestations du XXIe siècle face au Danemark.

    Ils auraient même pu aller au bout si Ronaldinho n’avait pas lobé David Seaman sur coup franc. Malgré tout, cette équipe ne restera pas comme la plus talentueuse ayant jamais porté le maillot des Three Lions.

  • England 2018Getty Images

    42018

    Quatrième de la Coupe du monde 2018, l’Angleterre a égalé sa meilleure performance depuis son titre de 1966. Sous la direction de Sir Gareth Southgate, le groupe a clairement surpassé les attentes.

    Si Harry Kane et Dele Alli formaient un duo redoutable à Tottenham et si Sterling brillait sous le maillot de Manchester City lors de la saison des « Centurions », le groupe présentait aussi plusieurs points faibles.

    Kyle Walker devait s’adapter à une défense à trois, aux côtés d’un Harry Maguire alors à Leicester, tandis qu’Ashley Young tenait le couloir gauche. Jesse Lingard occupait le milieu de terrain et les entrées régulières de Ruben Loftus-Cheek depuis le banc révélaient un manque de profondeur, ce qui a fini par coûter cher aux Three Lions lors de leur défaite en prolongation contre la Croatie.


  • Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden England 2022Getty Images

    32022

    Le parcours jusqu’à la finale de l’Euro 2020 a été une aventure formidable pour les supporters anglais, l’équipe, déjà au-delà des attentes lors de la précédente Coupe du monde, ayant poursuivi sa progression grâce à des renforts de qualité à des postes clés.

    Arrivée au Qatar dix-huit mois plus tard pour la Coupe du monde, la sélection de Gareth Southgate semblait donc plus armée que jamais. Declan Rice, Bukayo Saka et Phil Foden brillaient parmi l’élite des jeunes talents de Premier League ; Trent Alexander-Arnold et Kyle Walker, tous deux au sommet de leur art, se disputaient le poste d’arrière droit ; quant à Jude Bellingham, son émergence apportait enfin créativité et dynamisme à un milieu de terrain trop souvent en berne.

    Harry Kane, toujours aussi prolifique sous le maillot des Three Lions comme sous celui de son club, formait avec Jordan Pickford, John Stones et Harry Maguire un socle d’expérience capable de braver les meilleurs. Kalvin Phillips et Mason Mount n’avaient pas encore connu de baisse de régime, tandis que Jack Grealish et Marcus Rashford possédaient cette faculté, depuis le banc, à faire basculer les rencontres.

    Malgré cet effectif de haut niveau, les Three Lions ont été stoppés en quarts de finale. La défaite face à la France, aggravée par un penalty manqué de Kane, a laissé un goût d’inachevé et pourrait, avec le recul, être perçue comme une opportunité majeure laissée en rade.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    22026

    Tuchel semble avoir tiré les enseignements des échecs de Southgate. L’Angleterre 2026, si talentueuse, se veut aussi plus pragmatique. Kane arrive au tournoi en ballon d’Or en poche après 60 buts sous le maillot du Bayern Munich, Rice a dominé la Premier League, tandis que Bellingham et Saka affichent déjà un potentiel de classe mondiale.

    Plus important encore, Tuchel a ajouté des profil équilibrants : le milieu récupérateur Elliot Anderson, remarquablement discipliné, apportera de la solidité, tandis que Reece James, plus complet qu’Alexander-Arnold, offre une solution plus fiable sur le côté droit.

    Reste à savoir si la défense, encore fragile en expérience, tiendra la route, et si les ailiers Anthony Gordon et Rashford, certes talentueux, suffiront face à des adversaires mieux armés. Le manque de supersubs, Foden et Cole Palmer ayant été écartés, pourrait aussi se payer cash. Malgré ces réserves, il faut remonter à plus de vingt ans pour retrouver un effectif anglais d’un tel niveau à l’entame d’un grand tournoi.

  • England Golden GenerationGetty

    12006

    L’Angleterre alignait en Allemagne, lors de la Coupe du monde 2006, l’un de ses meilleurs effectifs de l’histoire.

    La défense à quatre, alignant Neville, Ferdinand, Terry et Cole, impressionnait, tandis que le duo Gerrard-Lampard, sur le papier du moins, formait une paire de milieu de terrain redoutable. Devant eux, Rooney, alors en convalescence mais au sommet de son art, épaulait Owen, dont la vitesse avait diminué mais qui conservait une intelligence de jeu et une finition chirurgicale.

    Campbell, Michael Carrick et Hargreaves – des joueurs qui auraient facilement trouvé leur place dans la plupart des autres équipes – ont été relégués sur le banc, aux côtés du jeune prodige Theo Walcott (qui, comme on l’a vu, s’est avéré être un choix quelque peu raté de la part d’Eriksson).

    Alors, qu’est-ce qui a mal tourné ? Malgré ce potentiel, l’Angleterre n’a jamais vraiment trouvé son équilibre. Les rivalités entre clubs ont fissuré le groupe, et Eriksson, trop gentil et trop rigide tactiquement, n’a pas su imposer son autorité. La blessure d’Owen lors du troisième match de la phase de groupes a encore compliqué l’équation.

    Rooney, déjà handicapé par des pépins physiques, a été expulsé lors du quart de finale face au Portugal, et la loterie des tirs au but a de nouveau raisonné les espoirs anglais. Un effectif taillé pour le titre a ainsi été éliminé trop tôt.

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