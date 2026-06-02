L'équipe de Thomas Tuchel est-elle supérieure à la « génération d'or » ? Classement des sélections anglaises en Coupe du monde au XXIe siècle

En effet, cette déclaration a fixé les attentes pour les années à venir. Nous sommes en 2001, et le grand patron de la FA affirme qu’il est difficile de faire mieux en termes de talent. À l’époque, il y avait déjà 35 ans – et personne ne savait quand cela prendrait fin – que l’Angleterre n’avait pas remporté la Coupe du monde. Les Three Lions avaient bien atteint les demi-finales de grands tournois, notamment cinq ans plus tôt à l’Euro 96, mais l’affirmation de Crozier a placé sous haute pression l’équipe de Sven-Göran Eriksson.

L’étiquette est restée, mais, tournoi après tournoi, les groupes successifs ont échoué. Ce collectif a vieilli, progressé, trébuché, puis cédé la place à de nouveaux éléments. Il a fallu attendre le départ complet de cette prétendue « génération dorée » pour que l’Angleterre redevienne un candidat crédible à la Coupe du monde.

Depuis, chacune des sept sélections anglaises en Coupe du monde a affiché un visage légèrement différent. Quatre sélectionneurs se sont succédé (bientôt cinq) et quelques joueurs ont traversé plusieurs époques ; certains ont été écartés trop vite, d’autres sont restés trop longtemps.

Dans ce contexte, GOAL a classé les équipes d’Angleterre de Coupe du monde du XXIe siècle selon leur niveau de talent, de 2002 jusqu’au groupe sélectionné par Thomas Tuchel pour représenter les Three Lions en 2026 :



