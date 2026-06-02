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England squads GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

L'équipe de Thomas Tuchel est-elle supérieure à la « génération d'or » ? Classement des équipes d'Angleterre en Coupe du monde au XXIe siècle

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
J. Bellingham
W. Rooney
S. Gerrard
R. Ferdinand
G. Neville
F. Lampard
T. Tuchel
FEATURES
Angleterre vs Nouvelle-Zélande

« La génération dorée ». L'expression, popularisée par Adam Crozier, alors président de la Fédération anglaise de football, désigne l'équipe d'Angleterre après sa victoire éclatante 5-1 contre l'Allemagne à Munich en match de qualification pour la Coupe du monde. Une performance remarquable, mais aussi un surnom qui s'avérera peut-être catastrophique.

En effet, cette déclaration a fixé les attentes pour les années à venir. Nous sommes en 2001 : le grand patron de la FA affirme qu’il est difficile de faire mieux en termes de talent. À l’époque, il y avait déjà 35 ans – et personne ne savait quand cela prendrait fin – que l’Angleterre n’avait plus remporté la Coupe du monde. Les Three Lions avaient bien atteint les demi-finales de grands tournois, notamment cinq ans auparavant lors de l’Euro 96, mais la déclaration de Crozier a placé sous haute pression le groupe de Sven-Göran Eriksson.

L’équipe n’a pourtant jamais confirmé ce potentiel. Le surnom est resté, mais, tournoi après tournoi, les performances ont déçu. Ce groupe a vieilli, progressé, trébuché, avant que de nouveaux éléments ne prennent le relais. Il a fallu attendre le départ définitif de cette « génération dorée » pour que l’Angleterre redevienne un prétendant crédible à la Coupe du monde.

Depuis, chacune des sept sélections anglaises en Coupe du monde a affiché un visage légèrement différent. Quatre sélectionneurs se sont succédé (bientôt cinq) et quelques joueurs ont traversé plusieurs époques ; certains ont été écartés trop vite, d’autres sont restés trop longtemps.

Dans ce contexte, GOAL a classé les équipes d’Angleterre de Coupe du monde du XXIe siècle selon leur niveau de talent, de 2002 au groupe sélectionné par Thomas Tuchel pour représenter les Three Lions en 2026 :


  • Gerrard Rooney 2014Getty

    72014

    La Coupe du monde 2014 de l’Angleterre s’est soldée par un bilan décevant. Dans un groupe comprenant l’Italie, l’Uruguay et le Costa Rica, déjà périlleux sur le papier, les Three Lions ont semblé s’enliser davantage.

    Une défaite initiale face à l’Italie a immédiatement été suivie d’un revers contre l’Uruguay. Lorsque le Costa Rica a surpris les Azzurri lors de son deuxième match, l’Angleterre était déjà mathématiquement éliminée avant même de jouer la dernière journée.

    L’effectif, composé de jeunes talents et de vieux briscards, manquait cruellement de joueurs confirmés dans la force de l’âge. Steven Gerrard, fraîchement marqué par une fin de carrière douloureuse à Liverpool, portait le brassard, tandis que Wayne Rooney et Frank Lampard évoluaient déjà en bout de course.

    Si Daniel Sturridge et Raheem Sterling affichaient un bel éclat offensif, la charnière défensive Gary Cahill-Phil Jagielka se révélait, avec le recul, insuffisante.

    • Publicité
  • Lampard Rooney 2010Getty

    62010

    Alignant encore quelques rescapés de la « génération d’or », mais déjà menacée par des années plus ardues, l’Angleterre de Fabio Capello a subi un premier coup dur à la veille du tournoi : la blessure de son capitaine Rio Ferdinand lors de la première séance d’entraînement en Afrique du Sud. Jamie Carragher ou Matt Upson a donc dû remplacer l’axial de Manchester United aux côtés de John Terry.

    Pire, la malédiction des blessures frappe aussi Rooney et Gareth Barry – ce dernier étant censé jouer devant la défense pour libérer Gerrard et Lampard – qui arrivent en Afrique du Sud diminués et ne peuvent donc pas peser sur les débats.

    Si l’équipe alignait certes des individualités de classe mondiale – Rooney, Gerrard, Lampard, Terry et Ashley Cole –, son niveau global dépendait trop de leur seul rayonnement. Au final, l’Angleterre a été éliminée dès les huitièmes de finale, laissant comme seuls souvenirs l’erreur de Rob Green face aux États-Unis et le but fantôme de Lampard contre l’Allemagne.

  • England 2002 World Cup squadGetty

    52002

    Si l’équipe d’Angleterre de 2002 comptait de nombreuses stars – David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell et Paul Scholes en faisaient tous partie –, le sélectionneur suédois Sven-Göran Eriksson a été contraint de composer sans deux éléments clés : Gary Neville et Gerrard, tous deux écartés sur blessure. Danny Mills a donc pris le poste d’arrière droit, tandis que le remplaçant de Gerrard, Danny Murphy, s’est à son tour blessé juste avant le tournoi, entraînant la sélection de l’ailier de West Ham Trevor Sinclair.

    Sinclair a finalement débuté trois matchs au milieu gauche, illustrant l’apogée du tristement célèbre « problème du côté gauche » de l’Angleterre. Les essais avec Darius Vassell et Owen Hargreaves n’ayant pas convaincu lors des deux premières sorties, Sinclair, qui ne comptait que cinq sélections avant sa convocation, a donc pris le relais.

    Ajoutons à cela les séquelles de la fameuse fracture du métatarse de Beckham, et l’Angleterre a malgré tout réalisé un parcours solide : victoire contre l’Argentine en phase de groupes, puis l’une de ses meilleures performances du XXIe siècle face au Danemark.

    Ils auraient même pu aller au bout si Ronaldinho n’avait pas lobé David Seaman sur coup franc. Malgré tout, cette équipe ne restera pas comme la plus talentueuse jamais alignée par les Three Lions.

  • England 2018Getty Images

    42018

    Quatrième de la Coupe du monde 2018, l’Angleterre a égalé sa meilleure performance depuis son titre de 1966. Sous la direction de Sir Gareth Southgate, la sélection a clairement surpassé les attentes.

    Certes, plusieurs raisons d’être optimiste existaient : Harry Kane et Dele Alli formaient un duo redoutable à Tottenham, tandis que Sterling avait été l’un des meilleurs joueurs de Manchester City lors de la saison des « Centurions ».

    Kyle Walker a dû s’adapter à une défense à trois, aux côtés d’un Harry Maguire alors encore à Leicester, tandis qu’Ashley Young tenait le couloir gauche. Jesse Lingard occupait une place de titulaire au milieu, et les entrées régulières de Ruben Loftus-Cheek depuis le banc révélaient un manque de profondeur, ce qui a fini par coûter cher aux Three Lions lors de leur défaite en prolongation contre la Croatie.


  • Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden England 2022Getty Images

    32022

    Le parcours jusqu’à la finale de l’Euro 2020 a été une aventure formidable pour les supporters anglais, l’équipe, déjà au-delà des attentes lors de la précédente Coupe du monde, ayant poursuivi sa progression grâce à des renforts de qualité à des postes clés.

    Arrivée au Qatar dix-huit mois plus tard pour la Coupe du monde, la sélection de Gareth Southgate semblait donc plus armée que jamais. Declan Rice, Bukayo Saka et Phil Foden brillaient parmi l’élite des jeunes talents de Premier League ; Trent Alexander-Arnold et Kyle Walker, tous deux au sommet de leur art, se disputaient le poste d’arrière droit ; quant à Jude Bellingham, il apportait enfin créativité et dynamisme à un milieu de terrain trop souvent déficient.

    Harry Kane, toujours aussi prolifique sous le maillot des Three Lions comme sous celui de son club, formait avec Jordan Pickford, John Stones et Harry Maguire un socle d’expérience capable de braver n’importe quel adversaire. Kalvin Phillips et Mason Mount n’avaient pas encore connu de baisse de régime, tandis que Jack Grealish et Marcus Rashford possédaient cette faculté, depuis le banc, à faire basculer les matchs.

    Malgré cet effectif de rêve, les Three Lions ont été stoppés en quarts de finale. La défaite face à la France, ponctuée par un penalty manqué de Kane, a laissé un goût d’inachevé et pourrait, avec le recul, être perçue comme une opportunité majeure laissée en rade.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    22026

    Tuchel semble avoir tiré les enseignements des échecs de Southgate. L’Angleterre 2026, si talentueuse, se veut aussi plus pragmatique. Kane arrive au tournoi en ballon d’Or en titre après 60 buts sous le maillot du Bayern Munich ; Rice a dominé la Premier League ; Bellingham et Saka affichent déjà un potentiel de classe mondiale.

    Plus important encore, Tuchel a ajouté des profil équilibrants : Elliot Anderson, milieu relayeur discipliné, apportera de la solidité, et Reece James, plus complet qu’Alexander-Arnold, sera l’option défensive la plus fiable.

    Reste à résoudre quelques incertitudes : une arrière-garde manquant de vécu, des ailiers comme Anthony Gordon ou Rashford probablement moins étincelants que d’autres dans le tournoi, et un banc où l’absence de joueurs capables de changer la donne, comme Cole Palmer ou Foden, pourrait se payer cher. Malgré ces réserves, il faut remonter à il y a vingt ans pour retrouver une sélection anglaise d’un tel niveau à l’entame d’une compétition.

  • England Golden GenerationGetty

    12006

    L’Angleterre alignait en Allemagne, lors de la Coupe du monde 2006, l’un de ses meilleurs effectifs.

    La défense à quatre, alignant Neville, Ferdinand, Terry et Cole, impressionnait, tandis que le duo Gerrard-Lampard, sur le papier du moins, formait un milieu de terrain redoutable. Devant eux, Rooney, blessé mais au sommet de son art, et Owen, moins rapide mais toujours aussi intelligent et efficace devant le but, complétaient le tableau.

    Sol Campbell, Michael Carrick et Owen Hargreaves – des éléments capables de s’imposer dans la plupart des autres sélections – restaient sur le banc, aux côtés du jeune prodige Theo Walcott, choix qui, comme on le sait, s’est révélé discutable pour Eriksson.

    Alors, qu’est-ce qui a mal tourné ? Malgré ce potentiel, l’Angleterre n’a jamais vraiment trouvé son équilibre. Les rivalités entre clubs ont fissuré le groupe, et Eriksson, trop tendre sur le plan personnel et trop timide sur le plan tactique, n’a pas su recoller les morceaux. La blessure d’Owen lors du troisième match de la phase de groupes a encore compliqué l’équation.

    Rooney, déjà handicapé par des pépins physiques, a été expulsé en quarts de finale contre le Portugal, et la loterie des tirs au but a de nouveau élimé les Three Lions. Un effectif taillé pour le titre rentrait donc chez lui trop tôt.

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