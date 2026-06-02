L'équipe de Thomas Tuchel est-elle supérieure à la « génération d'or » ? Classement des équipes d'Angleterre en Coupe du monde au XXIe siècle

En effet, cette déclaration a fixé les attentes pour les années à venir. Nous sommes en 2001 : le grand patron de la FA affirme qu’il est difficile de faire mieux en termes de talent. À l’époque, il y avait déjà 35 ans – et personne ne savait quand cela prendrait fin – que l’Angleterre n’avait plus remporté la Coupe du monde. Les Three Lions avaient bien atteint les demi-finales de grands tournois, notamment cinq ans auparavant lors de l’Euro 96, mais la déclaration de Crozier a placé sous haute pression le groupe de Sven-Göran Eriksson.

L’équipe n’a pourtant jamais confirmé ce potentiel. Le surnom est resté, mais, tournoi après tournoi, les performances ont déçu. Ce groupe a vieilli, progressé, trébuché, avant que de nouveaux éléments ne prennent le relais. Il a fallu attendre le départ définitif de cette « génération dorée » pour que l’Angleterre redevienne un prétendant crédible à la Coupe du monde.

Depuis, chacune des sept sélections anglaises en Coupe du monde a affiché un visage légèrement différent. Quatre sélectionneurs se sont succédé (bientôt cinq) et quelques joueurs ont traversé plusieurs époques ; certains ont été écartés trop vite, d’autres sont restés trop longtemps.

Dans ce contexte, GOAL a classé les équipes d’Angleterre de Coupe du monde du XXIe siècle selon leur niveau de talent, de 2002 au groupe sélectionné par Thomas Tuchel pour représenter les Three Lions en 2026 :



