L’équipe de Messi et ses jeunes partenaires de Yamal… Chaos et maîtrise : tels sont les maîtres mots de la finale du siècle de la Coupe du monde

Lamine Yamal n’a pas brillé lors de la Coupe du monde, contrairement à Lionel Messi, mais cette relative discrétion souligne la force collective de l’Espagne et le système tactique instauré par Luis de la Fuente.
Malgré l’absence de la solution individuelle exceptionnelle qu’est Yamal, l’équipe d’Espagne a réussi à construire ses attaques naturellement depuis l’arrière, à se créer des occasions devant les cages adverses et à marquer 13 buts, auxquels la star du FC Barcelone n’a concrètement contribué que par deux réalisations, soit environ 15 % seulement.
C’est surtout sur le plan défensif que l’organisation s’est distinguée : les Espagnols n’ont encaissé qu’un seul but, lors de leur victoire 2-1 contre la Belgique en quarts de finale, une performance exceptionnelle et unique dans l’histoire de la Coupe du monde.
À l’inverse, la sélection argentine a souffert d’un chaos défensif aigu, encaissant 7 buts, soit exactement un par match.
En attaque, l’Argentine a souvent pris le dessus dans les dernières minutes grâce à une offensive déferlante et imparable.
Les « danseurs de tango » totalisent 19 buts dans cette Coupe du monde, ce qui en fait la meilleure ligne d’attaque du tournoi, avec trois longueurs d’avance sur l’équipe de France, classée deuxième.
Sur ces 19 réalisations, Messi en a inscrit 12, soit environ 63 % du total, illustrant son poids spécifique et la forte dépendance de ses partenaires. Son éventuelle absence pourrait ainsi tout faire basculer, contrairement au cas de Yamal.