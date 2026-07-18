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L’équipe de Messi et ses jeunes partenaires de Yamal… Chaos et maîtrise : tels sont les maîtres mots de la finale du siècle de la Coupe du monde

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
Espagne
Argentine
É.-U.

À la veille de la grande finale, les profils des sélections espagnole et argentine se distinguent par de nets contrastes.

Les passionnés de football du monde entier vivront un moment de pur plaisir en assistant à la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Espagne défiera l’Argentine dimanche au MetLife Stadium, à New York, pour le titre suprême.

  • La finale du siècle

    Il est permis d’affirmer que la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine marquera l’histoire du tournoi.

    Cette affiche mettra aux prises les deux meilleures équipes du moment d’après le classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), l’Argentine occupant la première place, talonnée par l’Espagne.

    Les Argentins restent sur une série de quatre titres consécutifs : la Copa América 2021 et 2024, la Finalissima 2022, ainsi que la Coupe du monde 2022 au Qatar.

    De son côté, l’Espagne, championne du monde en titre, a conquis deux des trois compétitions qu’elle a disputées récemment : l’Euro 2024 et la Ligue des Nations 2023, malgré des finales perdues en 2021 et 2025 dans cette même épreuve.

    Sur le plan individuel, la rencontre opposera la légende vivante Lionel Messi, capitaine argentin, à son héritier désigné, Lamine Yamal, pépite espagnole.

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  • L'équipe de Messi et ses coéquipiers de Yamal

    Toutefois, il serait injuste de comparer Messi à Yamal dans cette édition de la Coupe du monde : l’écart entre leurs performances et l’importance de leur rôle au sein de leurs sélections respectives est trop important.

    Avec douze contributions au compteur (huit réalisations et quatre passes décisives), l’Argentin demeure le joueur le plus prolifique de la compétition, juste devant la star française Kylian Mbappé.

    Ses 8 réalisations le placent en tête du classement des buteurs, à égalité avec Mbappé, mais ses 4 passes décisives (contre 3 pour le Français) lui donnent l’avantage au nombre total d’actions décisives.

    De plus, « La Pulga » pointe à la deuxième place du classement des passeurs, avec quatre offrandes, à une seule longueur de l’autre star française, Michael Oliisi.

    En revanche, Yamal n’a inscrit qu’un seul but depuis le début de la Coupe du monde, lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, lors de la deuxième journée de la phase de groupes, tandis que son autre moment fort a été d’obtenir un penalty en demi-finale contre la France.

  • L'ordre espagnol contre le chaos argentin

    Lamine Yamal n’a pas brillé lors de la Coupe du monde, contrairement à Lionel Messi, mais cette relative discrétion souligne la force collective de l’Espagne et le système tactique instauré par Luis de la Fuente.

    Malgré l’absence de la solution individuelle exceptionnelle qu’est Yamal, l’équipe d’Espagne a réussi à construire ses attaques naturellement depuis l’arrière, à se créer des occasions devant les cages adverses et à marquer 13 buts, auxquels la star du FC Barcelone n’a concrètement contribué que par deux réalisations, soit environ 15 % seulement.

    C’est surtout sur le plan défensif que l’organisation s’est distinguée : les Espagnols n’ont encaissé qu’un seul but, lors de leur victoire 2-1 contre la Belgique en quarts de finale, une performance exceptionnelle et unique dans l’histoire de la Coupe du monde.

    À l’inverse, la sélection argentine a souffert d’un chaos défensif aigu, encaissant 7 buts, soit exactement un par match.

    En attaque, l’Argentine a souvent pris le dessus dans les dernières minutes grâce à une offensive déferlante et imparable.

    Les « danseurs de tango » totalisent 19 buts dans cette Coupe du monde, ce qui en fait la meilleure ligne d’attaque du tournoi, avec trois longueurs d’avance sur l’équipe de France, classée deuxième.

    Sur ces 19 réalisations, Messi en a inscrit 12, soit environ 63 % du total, illustrant son poids spécifique et la forte dépendance de ses partenaires. Son éventuelle absence pourrait ainsi tout faire basculer, contrairement au cas de Yamal.

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  • Entre détente et stress

    Les parcours des deux équipes ont été radicalement différents, surtout en phases à élimination directe : l’Espagne a pu se reposer, tandis que l’Argentine a accumulé de la fatigue.

    Lors de leurs quatre rencontres à élimination directe, les coéquipiers de Messi ont dû jouer deux prolongations – face au Cap-Vert en seizièmes puis contre la Suisse en quarts – avant de l’emporter aux dépens de l’Égypte en huitièmes et de l’Angleterre en demi-finales dans les derniers instants.

    De son côté, l’Espagne a enchaîné les victoires sans passer par les prolongations : 3-0 face à l’Autriche, 1-0 contre le Portugal, 2-1 face à la Belgique, puis 2-0 contre la France, toujours dans le temps réglementaire.

    Même après les demi-finales, la Roja a disposé d’un jour de récupération supplémentaire, se qualifiant mardi aux dépens de la France, 24 heures avant la victoire des « Tango » contre l’Angleterre.

    Au total, l’Argentine a donc l’impression d’avoir disputé un match de plus que l’Espagne, un écart qui pourrait se payer cash sur le plan physique. Scaloni tentera de pallier cette fatigue, tandis que De la Fuente cherchera à en tirer profit.

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