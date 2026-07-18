L’équipe de Messi et ses jeunes partenaires de Yamal… Chaos et maîtrise : tels sont les maîtres mots de la finale du siècle de la Coupe du monde

Il est permis d’affirmer que la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine marquera l’histoire du tournoi.

Cette affiche mettra aux prises les deux meilleures équipes du moment d’après le classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), l’Argentine occupant la première place, talonnée par l’Espagne.

Les Argentins restent sur une série de quatre titres consécutifs : la Copa América 2021 et 2024, la Finalissima 2022, ainsi que la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De son côté, l’Espagne, championne du monde en titre, a conquis deux des trois compétitions qu’elle a disputées récemment : l’Euro 2024 et la Ligue des Nations 2023, malgré des finales perdues en 2021 et 2025 dans cette même épreuve.

Sur le plan individuel, la rencontre opposera la légende vivante Lionel Messi, capitaine argentin, à son héritier désigné, Lamine Yamal, pépite espagnole.