Commençons par le gardien, et il ne peut bien sûr s’agir que d’un seul homme : Vozinha. Ce gardien de but âgé de quarante ans (!) a défendu les cages du Cap-Vert lundi, lors des débuts de cette équipe en Coupe du monde face à la grande puissance espagnole. Bien que l’archipel africain fût le grand outsider de cette rencontre, il a réussi à arracher le match nul face à l’un des favoris au titre.

La rencontre s’est conclue sur un 0-0, score qui vaut victoire pour les « Requins bleus ». Le gardien de Chaves, habituel pensionnaire de D2 portugaise, a réalisé sept arrêts et affronté un xG (expected goals) de 2,1. Des performances qui n’ont pas manqué de se faire remarquer. En quelques heures, son nombre d’abonnés Instagram a bondi : de 50 000 à 13,4 millions.