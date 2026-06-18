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RüdigerGetty Images
Jonas Rütten

Traduit par

L'équipe de la DFB à la Coupe du monde : actualités et rumeurs. « Il se transformera en véritable monstre ! » Antonio Rüdiger encense la cible de transfert du FC Bayern

Coupe du monde
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
J. Nagelsmann
J. Kimmich
Antonio Rüdiger
N. Brown
Bayern Munich
Eintracht Francfort

Alors que l’équipe d’Allemagne aborde sereinement son deuxième match de groupe face à la Côte d’Ivoire, Antonio Rüdiger encense un joueur courtisé par le FC Bayern. Tour d’horizon des actualités et rumeurs concernant la Nationalmannschaft.

Retrouvez toute l’actualité et nos analyses sur l’équipe d’Allemagne à la Coupe du monde :

  • De gros problèmes en perspective : Nagelsmann va-t-il enfin modifier le onze de départ ?
  • De bons souvenirs pour Nmecha : l'arbitre du match contre la Côte d'Ivoire est désigné
  • « Je l’ai trouvé bon », estime un champion du monde, qui prend la défense de Sané.
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Équipe d’Allemagne, Coupe du monde – Actualités : Antonio Rüdiger encense Brown, la cible du Bayern.

    Comme on le sait, le FC Bayern négocie actuellement le recrutement de Nathaniel Brown, latéral gauche de l’Eintracht Francfort. Selon plusieurs sources, le transfert serait imminent et s’élèverait à environ 55 millions d’euros.

    International, il a déjà brillé lors de son premier match de Coupe du monde contre Curaçao, marquant un but et délivrant une passe décisive. Antonio Rüdiger, ancien capitaine de la défense, s’est dit impressionné par le jeune homme de 23 ans lors de la conférence de presse de mercredi soir (heure d’Europe centrale).

    Interrogé sur la manière dont un jeune comme Brown peut trouver « l’équilibre parfait » entre agressivité et sang-froid, le défenseur expérimenté a répondu : « Bonne question, cela dépend des joueurs. Mais avec un Nene Brown, je n’ai pas grand-chose à ajouter. Je suis très agréablement surpris par ce jeune homme. Je l’ai vu pour la première fois lors du stage de mars et j’ai vu comment il a neutralisé Semenyo (Antoine Semenyo lors de la victoire 2-1, ndlr) », se souvient Rüdiger : « Je pense que je n’ai pas grand-chose à dire à ce joueur. C’est un garçon calme, mais sur le terrain, c’est un vrai monstre ! »

    Selon lui, cette remarque vaut pour tous les « jeunes loups » de l’équipe nationale : « Ils sont déjà très avancés », et il convient de leur « reconnaître tout le mérite ».

    Rüdiger a également salué ses concurrents, qui lui avaient tous deux ravi le poste de défenseur central l’année précédant la Coupe du monde. Jonathan Tah est « une véritable bête. Sur le plan physique, c’est déjà impressionnant. Si j’étais attaquant et que je devais affronter Jona, ce serait vraiment dur. »  « Le pied gauche de Nico Schlotterbeck vaut de l’or, il faut lui reconnaître ça », a-t-il ajouté au sujet du défenseur du Real Madrid.

    « Ce n’est pas facile d’être sur le banc », a-t-il admis, mais l’équipe passe avant tout. « Nous n’avons tous qu’un seul objectif ici, chacun est important. Si l’on peut apporter sa contribution depuis l’extérieur, c’est tant mieux. » C’est pourquoi il essaie « de s’amuser avec les autres et de répandre de bonnes ondes ».

    • Publicité
  • NagelsmannGetty Images

    Équipe d’Allemagne, Coupe du monde – Actualités : Nagelsmann a l’embarras du choix

    La sélection allemande a entamé, au complet, sa préparation pour son deuxième match de groupe de la Coupe du monde. Lors de l'entraînement de mercredi matin (heure locale) au Spry Soccer Stadium, sur le campus de l'université de Wake Forest, les 26 joueurs ainsi que le gardien de but d'entraînement Jonas Urbig étaient tous présents sur le terrain.

    Après un départ idéal face à Curaçao (7-1), le groupe de Julian Nagelsmann défiera la Côte d’Ivoire samedi à Toronto. Une nouvelle victoire permettrait au quadruple champion du monde de valider dès maintenant son billet pour les huitièmes de finale.

    Deux autres séances sont prévues à Winston-Salem, puis le groupe s’envolera pour Toronto à bord d’un avion affrété par la FIFA dans l’après-midi de vendredi. Le dernier match de poules opposera l’Allemagne à l’Équateur le 25 juin à East Rutherford.

    (Source : SID)

  • lahm(C)Getty Images

    Équipe d’Allemagne, Coupe du monde – Actualités : Lahm met en garde les Bleus contre tout excès de confiance.

    L’ancien capitaine et champion du monde Philipp Lahm a mis en garde la sélection allemande de football, après son « très bon » départ dans la Coupe du monde, contre le danger de sous-estimer ses prochains adversaires. Le champion du monde 2014 a mis en garde les joueurs : « Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers après ce bon début », a-t-il déclaré dans l’émission « You never talk alone » sur DAZN, avant d’ajouter : « Les deux prochains matchs ne seront pas aussi faciles. »

    La victoire 7-1 contre Curaçao « ne prépare pas vraiment à ce qui nous attend contre la Côte d’Ivoire, l’Équateur et, nous l’espérons, plus tard dans la compétition », a ajouté le joueur de 42 ans. Il est toutefois « certain que nous passerons ce tour, en tout cas ». Il sera toutefois « passionnant de voir » comment le groupe réagira dans les « phases critiques », « quand le score sera serré et que l’adversaire sera à notre niveau. Pour l’instant, on n’a pas encore vu que l’équipe était capable de gérer cela », analyse Lahm.

    Concernant la Côte d’Ivoire, il s’attend à un adversaire « très athlétique et dynamique » qui misera « beaucoup » sur les contres. « C’est là qu’ils sont extrêmement dangereux. Je ne compterais pas sur des duels individuels. » Mieux vaut « bien occuper l’espace quand on a la possession du ballon » et solidifier l’organisation défensive.

    Devant le but, l’attaquant des Gunners a déjà prouvé, dans les grands rendez-vous, qu’il pouvait marquer et peser. Lahm salue aussi la profondeur du banc allemand, avec des profils complémentaires comme Deniz Undav ou Nick Woltemade. « Nous avons plusieurs options », conclut Lahm, avant d’ajouter : « Mais mon premier choix resterait toujours Kai Havertz ! » Quant à Jamal Musiala, il est « parfaitement à l’aise » dans le rôle de meneur, mais il doit encore « accumuler du temps de jeu ».

  • Équipe de la DFB : calendrier des matchs de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde

    DateHeure (heure allemande)AdversaireRésultat
    14 juin 202619 hCuraçao7-1
    20 juin 202622hCôte d’Ivoire-:-
    25 juin 202622 hÉquateur-:-
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