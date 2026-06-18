L'équipe de la DFB à la Coupe du monde : actualités et rumeurs. « Il se transformera en véritable monstre ! » Antonio Rüdiger encense la cible de transfert du FC Bayern

Comme on le sait, le FC Bayern négocie actuellement le recrutement de Nathaniel Brown, latéral gauche de l’Eintracht Francfort. Selon plusieurs sources, le transfert serait imminent et s’élèverait à environ 55 millions d’euros.

International, il a déjà brillé lors de son premier match de Coupe du monde contre Curaçao, marquant un but et délivrant une passe décisive. Antonio Rüdiger, ancien capitaine de la défense, s’est dit impressionné par le jeune homme de 23 ans lors de la conférence de presse de mercredi soir (heure d’Europe centrale).

Interrogé sur la manière dont un jeune comme Brown peut trouver « l’équilibre parfait » entre agressivité et sang-froid, le défenseur expérimenté a répondu : « Bonne question, cela dépend des joueurs. Mais avec un Nene Brown, je n’ai pas grand-chose à ajouter. Je suis très agréablement surpris par ce jeune homme. Je l’ai vu pour la première fois lors du stage de mars et j’ai vu comment il a neutralisé Semenyo (Antoine Semenyo lors de la victoire 2-1, ndlr) », se souvient Rüdiger : « Je pense que je n’ai pas grand-chose à dire à ce joueur. C’est un garçon calme, mais sur le terrain, c’est un vrai monstre ! »

Selon lui, cette remarque vaut pour tous les « jeunes loups » de l’équipe nationale : « Ils sont déjà très avancés », et il convient de leur « reconnaître tout le mérite ».

Rüdiger a également salué ses concurrents, qui lui avaient tous deux ravi le poste de défenseur central l’année précédant la Coupe du monde. Jonathan Tah est « une véritable bête. Sur le plan physique, c’est déjà impressionnant. Si j’étais attaquant et que je devais affronter Jona, ce serait vraiment dur. » « Le pied gauche de Nico Schlotterbeck vaut de l’or, il faut lui reconnaître ça », a-t-il ajouté au sujet du défenseur du Real Madrid.

« Ce n’est pas facile d’être sur le banc », a-t-il admis, mais l’équipe passe avant tout. « Nous n’avons tous qu’un seul objectif ici, chacun est important. Si l’on peut apporter sa contribution depuis l’extérieur, c’est tant mieux. » C’est pourquoi il essaie « de s’amuser avec les autres et de répandre de bonnes ondes ».