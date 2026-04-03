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L'équipe de Jermain Defoe, Woking, est arrivée ! L'ancien entraîneur de Tottenham assiste à la première expérience de son attaquant emblématique en tant qu'entraîneur, qui s'achève par un retour spectaculaire en fin de match
Des débuts pleins de rebondissements pour Defoe
La vie de Defoe en tant qu'entraîneur n'aurait guère pu être plus chaotique. Après avoir été nommé lundi, le technicien de 43 ans a été présenté aux supporters avant le match, en présence notamment de son ancien entraîneur à Tottenham, Chris Hughton.
Les Cards semblaient d'abord partis pour un début de rêve lorsque Harry Beautyman s'est brillamment élevé pour reprendre de la tête un centre d'Aaron Drewe à la 16e minute. Defoe a célébré avec frénésie le premier but de son mandat, mais l'ambiance a rapidement basculé lorsque les visiteurs ont profité d'une série de défaillances défensives pour renverser la situation.
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Une comédie des erreurs hante Woking
Eastleigh, qui arrivait après quatre défaites consécutives, a vu l'occasion de revenir dans le match s'offrir à lui juste avant la mi-temps. Un manque de communication catastrophique entre Tunji Akinola et le gardien Will Jaaskelainen – fils de l'ancienne icône de Bolton, Jussi – a donné lieu à un but contre son camp pour le moins étrange. La tentative d'Akinola de renvoyer le ballon de la tête vers son gardien a fini par finir dans les filets, égalisant ainsi le score.
La situation s'est aggravée pour le nouveau coach en début de seconde mi-temps lorsque Jake Vokins a contourné Jaaskelainen pour donner l'avantage à Eastleigh. Les visiteurs semblaient alors avoir scellé la victoire à 20 minutes de la fin lorsque Temi Eweka a dévié une volée dans les filets pour porter le score à 3-1. Les supporters visiteurs ont même commencé à narguer la légende de la Premier League en scandant « tu vas être limogé demain matin » alors que la défense de Woking s'effondrait.
Une remontée inspirée par Pennant
Defoe s'est tourné vers son banc dans une tentative désespérée de relancer son équipe, et c'est le neveu de l'ancien ailier de Liverpool Jermaine Pennant qui s'est révélé être le héros. Kian Pennant a d'abord aidé Woking à reprendre pied lorsque son tir repoussé a permis à Olly Sanderson de marquer de la tête sur le rebond. Le vent a immédiatement tourné, l'équipe locale se ruant vers l'avant à la recherche de l'égalisation
À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Pennant a scellé le retour en marquant sur le rebond après que sa première tentative eut été bloquée. Ce fut un moment de pur soulagement pour Defoe, qui a vu son équipe passer en quelques minutes du bord d'une défaite embarrassante à un point durement gagné.
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Construire l'avenir à Woking
Si ce match nul élimine de fait Woking de la course à la promotion – le club se trouvant désormais à 11 points des places de barrages à cinq journées de la fin –, l'esprit dont les joueurs ont fait preuve lors de leur remontée a donné un aperçu de la philosophie de jeu que les dirigeants du club espèrent voir Defoe instaurer. L'ancien attaquant s'est dit convaincu que Woking est un club historique doté d'un immense potentiel.
Defoe va désormais chercher à stabiliser l'effectif aux côtés de son assistant Paul Bracewell alors qu'ils abordent les dernières semaines de la saison de National League.