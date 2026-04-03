L'équipe de Jermain Defoe, Woking, est arrivée ! L'ancien entraîneur de Tottenham assiste à la première expérience de son attaquant emblématique en tant qu'entraîneur, qui s'achève par un retour spectaculaire en fin de match

Eastleigh, qui arrivait après quatre défaites consécutives, a vu l'occasion de revenir dans le match s'offrir à lui juste avant la mi-temps. Un manque de communication catastrophique entre Tunji Akinola et le gardien Will Jaaskelainen – fils de l'ancienne icône de Bolton, Jussi – a donné lieu à un but contre son camp pour le moins étrange. La tentative d'Akinola de renvoyer le ballon de la tête vers son gardien a fini par finir dans les filets, égalisant ainsi le score.

La situation s'est aggravée pour le nouveau coach en début de seconde mi-temps lorsque Jake Vokins a contourné Jaaskelainen pour donner l'avantage à Eastleigh. Les visiteurs semblaient alors avoir scellé la victoire à 20 minutes de la fin lorsque Temi Eweka a dévié une volée dans les filets pour porter le score à 3-1. Les supporters visiteurs ont même commencé à narguer la légende de la Premier League en scandant « tu vas être limogé demain matin » alors que la défense de Woking s'effondrait.