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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL

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L'équipe d'Uruguay de Marcelo Bielsa est en plein désarroi : « El Loco » voit ses grands outsiders du football en pleine crise à l'approche du match décisif contre l'Angleterre

Analysis
M. Bielsa
Uruguay
Angleterre
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Matchs Amicaux
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Coupe du monde

Partout où Marcelo Bielsa est passé au cours de sa carrière d'entraîneur, il a laissé derrière lui une trace d'étonnement. Ce n'est pas toujours de l'étonnement au sens positif du terme, mais c'est tout de même fantaisiste et déroutant. Qu'il s'agisse de la révolution qu'il a menée chez les Newell's Old Boys ou au sein de l'équipe nationale argentine, de l'Athletic Club et du Pays basque à Leeds United dans le West Yorkshire, on trouve partout des personnes profondément marquées par l'influence d'« El Loco », à des degrés divers et extrêmes.

Bielsa a aujourd’hui 70 ans et ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui semble tout à fait en accord avec sa philosophie du football. Le vrai problème, c’est que son poste actuel menace de partir à vau-l’eau.

Désormais sélectionneur de l'équipe nationale uruguayenne, Bielsa aborde la trêve internationale de mars avec l'intention de redresser une équipe qui semble déjà au bord de la rupture face à ses méthodes d'entraînement intenses. Vendredi, ils affronteront l'Angleterre au stade de Wembley pour poursuivre leur préparation en vue d'une Coupe du monde qui pourrait prendre fin prématurément s'il ne parvient pas à sortir de l'ornière.

  • Uruguay Present New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Un étranger

    Dès sa nomination en mai 2023, Bielsa a dû mener un combat difficile pour gagner la confiance des Uruguayens, dans un pays qui ne compte que 3,5 millions d’habitants, devenant ainsi le deuxième sélectionneur étranger à occuper ce poste. Ce n’est pas tant que les Uruguayens soient hostiles aux étrangers, mais plutôt à l’Argentine, leur plus grande rivale.

    Les défenseurs de Bielsa ont mis en avant son travail avec l'équipe nationale chilienne de 2007 à 2011 comme un exemple de l'Argentin mettant de côté ses loyautés familiales pour tenter de conquérir l'Amérique du Sud au-delà de la frontière. Il a révolutionné le football chilien, en a fait l’une des équipes les plus spectaculaires de la Coupe du monde 2010 et a posé les bases des doubles vainqueurs de la Copa América en 2015 et 2016.

    Tous les Uruguayens n'étaient pas convaincus, même si Bielsa s'était imprégné de la culture bien avant de prendre ses fonctions, possédant une maison à Montevideo et passant également beaucoup de temps dans la campagne en dehors de la capitale.

    « C'est une équipe nationale qui incarne et s'identifie à la culture du travail acharné du pays », a déclaré Bielsa lors de sa conférence de presse de présentation, s'exprimant sans doute avec sincérité, mais cherchant probablement aussi à jouer le jeu des relations publiques.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-URUAFP

    Battre l'Argentine de Messi

    Il était évident que si Bielsa voulait gagner le cœur de l'Uruguay tout entier, il devait obtenir des résultats sur le terrain. Rien d'autre ne suffirait à les faire changer d'avis.

    Bielsa a parlé en termes élogieux de l'effectif dont il disposait après avoir signé son contrat de trois ans. Il avait été recruté pour insuffler un nouvel élan à une équipe qui avait été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 et qui était considérée comme ayant largement sous-performé. Les articles publiés au moment de la nomination de Bielsa affirmaient qu'il était sincèrement enthousiaste à l'idée de travailler avec autant de talent, après avoir été pressenti pour plusieurs postes vacants en Premier League au cours des mois précédents.

    À la fin de l'année 2023, Bielsa devait se sentir pleinement justifié. L'Uruguay a battu le Brésil 2-0 à domicile lors du quatrième match de « El Loco » à la tête de l'équipe, tandis que le cinquième match s'est avéré encore plus mémorable. Bielsa a emmené l'Uruguay à La Bombonera, le stade de Boca Juniors, pour affronter l'Argentine, championne du monde, qui était alors invaincue depuis 14 matchs, remontant à sa tristement célèbre défaite contre l'Arabie saoudite au Qatar. Contre toute attente, les visiteurs se sont imposés 2-0, décrochant leur première victoire à l'extérieur contre la Albiceleste depuis 1937.

    Ce fut une performance aussi parfaite que l'on puisse imaginer de la part d'une équipe de Bielsa. Chaque joueur a donné le maximum et a suivi les consignes à la lettre, tout en démontrant sa qualité balle au pied pour punir des hôtes agressifs.

    Lionel Messi n'a pas tari d'éloges sur l'Uruguay après le match, déclarant aux médias : « Nous ne nous sommes jamais sentis à l'aise. Nous n'avons pas réussi à conserver le ballon longtemps, nous n'avons pas créé d'occasions et nous avons joué le jeu qu'ils voulaient, à leur rythme. »

    Darwin Núñez, qui jouait encore à Liverpool à l’époque, et Ronald Araujo, de Barcelone, ont été les buteurs de la soirée, mais Federico Valverde, du Real Madrid, le futur milieu de terrain de Manchester United Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, de Tottenham Hotspur, et le vétéran rusé Martín Cáceres se sont également illustrés. C'est le genre de qualités que Bielsa avait mises en avant dès le début de son mandat, et son évaluation de leurs capacités s'est avérée juste.

  • Uruguay v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Une fin d'horreur pour la lune de miel

    La série de trois victoires consécutives de l'Uruguay pour clôturer l'année 2023 – l'équipe a battu la Bolivie 3-0 quelques jours après son triomphe face à l'Argentine – a marqué le point culminant du mandat de Bielsa jusqu'à présent, et il est difficile d'imaginer un avenir avec des sommets encore plus élevés.

    Lors de la première trêve internationale de 2024, l'Uruguay a fait match nul 1-1 contre le Pays basque lors d'un match amical non officiel, avant de s'incliner 2-1 face à la Côte d'Ivoire lors d'un match amical en France. Avant la Copa América de cet été-là, ils ont écrasé le Mexique 4-0 pour redonner le moral au groupe. Ils ont notamment éliminé le Brésil en quarts de finale aux tirs au but et étaient favoris pour affronter l’Argentine en finale, avant de s’incliner face à la Colombie lors d’un match entaché par des violences dans le stade, ce qui a gâché l’ambiance d’un tournoi qui aurait dû rester dans les mémoires pour les bonnes raisons.

    Plusieurs stars uruguayennes ont grimpé dans les tribunes pour protéger leurs proches, et Bielsa a défendu ses joueurs pour avoir agi alors qu'ils étaient harcelés par les médias pour avoir quitté le terrain. « Il faut réfléchir à toutes les menaces qu'on va recevoir si on parle. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les joueurs ont réagi comme n'importe quel être humain l'aurait fait », a-t-il déclaré avec fougue et colère.

    « Si vous aviez vu ce qui s’est passé, et qu’il n’y a [aucun autre moyen d’y échapper] et qu’ils s’en prennent à leurs copines, leurs mères, un bébé, leurs épouses, leurs mères – que feriez-vous ? »

    Que ce soit un obstacle psychologique insurmontable ou que l’influence de Bielsa ne fonctionne plus dans le vestiaire, l’Uruguay n’est plus le même depuis cette défaite en demi-finale. Avant ce match, le bilan de Bielsa à la tête de l’équipe était de 10 victoires en 15 matchs, plus la victoire aux tirs au but contre le Brésil. Depuis, la Celeste n’a remporté que cinq de ses 17 matchs.

  • FBL-COPA AMERICA-2024-URU-COLAFP

    La désapprobation de Suarez

    C'est l'attaquant légendaire Luis Suárez qui a été le premier à mettre en évidence les failles dans les fondations de Bielsa en octobre 2024, s'en prenant à ce tacticien culte lors d'une interview explosive accordée à DSports Uruguay.

    « Il y a eu des situations lors de la Copa América qui m'ont fait mal de voir, dont je n'ai pas parlé pour le bien du groupe. Ça va continuer à arriver. Les joueurs vont atteindre leurs limites et exploser. Lors de la Copa América, certains joueurs m'ont dit : "Luis, je vais jouer la Copa América, puis je ne jouerai plus jamais" », a déclaré Suarez. « Cela montre bien que nous nous approchons d’une situation difficile. Puis on s’en remet et on revient parce qu’on aime son pays. Nous aimons tous représenter notre pays.

    « Lors de ma dernière sélection, certains d’entre nous jouaient aux cartes et le staff (de Bielsa) passait par là en jetant des coups d’œil dans notre direction, comme s’il cherchait à repérer ceux qui jouaient aux cartes… Beaucoup de choses ont attiré mon attention.

    « De nombreux joueurs ont organisé une réunion (avec Bielsa) pour demander à l’entraîneur de nous saluer au moins en nous disant bonjour. Il ne disait même pas bonjour. J’ai eu un entretien de cinq minutes avec lui en tant que capitaine de l’équipe et, à la fin, il s’est contenté de répondre : “Merci beaucoup” »,

    Suarez a ensuite raconté comment Bielsa avait utilisé Agustin Canobbio, un international à part entière d’une vingtaine d’années, comme ramasseur de balles et « joueur d’entraînement » pour l’équipe première, en signe de manque de respect. 

    « Il a fait faire à (Canobbio) des passes qui, pendant la moitié de la Copa América, étaient des passes que seuls les joueurs d’entraînement effectuaient. Et il a ensuite fait s’entraîner les joueurs d’entraînement comme des joueurs titulaires. On ne peut pas laisser un joueur qui fait partie de l’effectif de 26 joueurs pour une Copa América croire qu’il est là pour faire ce que fait un joueur d’entraînement. C’est un manque total de respect. Ça me met en colère », a-t-il poursuivi.

    L'Uruguay a perdu son match suivant 1-0 contre le Pérou, et Bielsa a affirmé que les propos de Suarez avaient changé la façon dont il était perçu en tant qu'entraîneur et figure d'autorité. « Quant à la façon dont cette situation m'a affecté, je n'ignore pas ce qui s'est passé, et je sais que mon autorité en a été affectée d'une certaine manière », a déclaré Bielsa.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Malmené par les États-Unis

    Le point le plus bas du règne de Bielsa est survenu un an après le départ de Suárez. Les résultats obtenus au cours de ces douze mois ont été pour le moins mitigés, et certains signes laissaient présager que l'entraîneur se dirigeait vers une sorte de fin de parcours. 

    Par exemple, il a convoqué une sélection composée de seulement 17 joueurs évoluant en Uruguay pour la fenêtre d'octobre, en vue des matchs amicaux contre la République dominicaine et l'Ouzbékistan en Malaisie, tandis que les experts dans son pays affirmaient que même les plus grandes stars de l'équipe avaient été affectées négativement par les propos de Suarez.

    En novembre, Bielsa a récolté ce qu’il avait semé. L’Uruguay s’est rendu au nord pour affronter le Mexique et les États-Unis, co-organisateurs de la Coupe du monde. Un match nul 0-0 contre El Tri lors de leur premier match amical a servi de toile de fond aux retrouvailles de Bielsa avec son propre disciple, Mauricio Pochettino, désormais sélectionneur de l’équipe nationale américaine.

    L'élève est devenu le maître. Pochettino a arraché la couronne de « roi du pressing » de la tête de Bielsa et a neutralisé « El Loco ». À la grande surprise générale, l’équipe nationale américaine s’est imposée 5-1, harcelant l’Uruguay sur tout le terrain et ridiculisant les commentaires d’avant-match de Bielsa selon lesquels l’intensité de la Major League Soccer avait rendu les joueurs « paresseux ».

    « Il n’y a aucun moyen de justifier ce résultat. J’ai le sentiment que ce qui est le plus remis en cause après cette performance, c’est mon approche du match, la façon dont j’ai préparé les joueurs. Ce qui s’est passé ce soir est le résultat de mon rôle d’entraîneur, de la façon dont j’ai organisé l’équipe et du style de jeu que j’ai proposé », a-t-il immédiatement déclaré.

    « Les meilleurs joueurs uruguayens ne devraient en aucun cas perdre un match contre la sélection B des États-Unis. »

  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Une crise de deux heures

    Bielsa est connu pour ne pas se conformer aux normes du football. Ce qui est ordinaire pour lui ne l'est pas pour le reste du monde, et inversement. Ce n'était donc pas vraiment une surprise lorsque, deux jours après la défaite humiliante face aux États-Unis, il a convoqué à Montevideo une conférence de presse qui a duré deux heures.

    « Je suis un générateur de tension. Quand j’arrive, l’atmosphère devient tendue. C’est pour ça que je me montre rarement. Je suis toxique. S’associer à moi, c’est se mettre dans une situation pire. Vous me comprenez ? », a déclaré Bielsa, ému.

    « Il y a des types toxiques qui ne voient que les erreurs qu’ils corrigent, qui sont exigeants, qui ne sont jamais satisfaits de rien. Il ne parle que du travail qu’il accomplit. Quand il sort manger, il lit le journal parce qu’il ne veut pas s’intégrer à ceux qui l’entourent, pour ne pas avoir à parler de choses qui le détournent de tout ça. 

    « Ne croyez pas que j’y prenne plaisir. Pour moi, c’est le karma. Je suis timide, obsessionnel. Je suis une personne robotique. Je n’aime pas le désordre. Ce sont mes défauts. J’ai du mal à me montrer libre d’esprit et amical. »

  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    La dernière danse de Bielsa

    Lorsque la conférence de presse improvisée de Bielsa a été annoncée, les médias locaux ont pensé qu’il s’agissait d’annoncer son départ. Au lendemain de la défaite face aux États-Unis, la rumeur s’est rapidement répandue selon laquelle l’entraîneur avait perdu le contrôle d’un vestiaire déjà au bord de la fracture. Pourtant, le président de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso, a confirmé qu’« El Loco » aurait l’occasion de mener l’équipe à la Coupe du monde.

    « L'entraîneur restera avec nous », a déclaré Alonso à la presse. « La réunion a été très positive, nous avons discuté des points à améliorer ; des mesures à prendre pour que tout le monde se sente à l'aise en vue de la Coupe du monde. L'aspect important de la crise déclenchée par le match contre les États-Unis, c'est qu'elle nous a poussés à travailler dur en interne pour déterminer ce qui doit être fait. »

    Bielsa a dévoilé une liste de 28 joueurs pour les matchs amicaux de mars contre l’Angleterre et l’Algérie, sans grande surprise. Cela pourrait bien être l’aspect le plus surprenant de ce stage, alors que les joueurs se retrouvent pour la dernière fois avant la fin de la saison des clubs, même si l’on ne sait jamais quand Bielsa va piquer une nouvelle crise.

    Les Uruguayens restés au pays suivront le match avec l’espoir et la prière que leur équipe nationale se soit débarrassée de ses excentricités de novembre. Elle ne peut en aucun cas être pire qu’elle ne l’était lorsque les Américains l’ont mise en déroute. Elle affrontera vendredi soir une équipe des Three Lions au sommet de sa forme physique et de son énergie, étant donné que Thomas Tuchel a accordé quelques jours de repos supplémentaires à une grande partie de son groupe de 35 joueurs.

    Le plan prévoit toujours que Bielsa soit l'entraîneur de l'Uruguay lors du coup d'envoi de leur campagne de Coupe du monde le 15 juin contre l'Arabie saoudite à Miami. Mais toute nouvelle frasque de « El Loco » susceptible de rendre le pays fou et de faire exploser Internet pourrait à nouveau mettre son avenir immédiat en péril.

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