L'équipe d'Uruguay de Marcelo Bielsa est en plein désarroi : « El Loco » voit ses grands outsiders du football en pleine crise à l'approche du match décisif contre l'Angleterre

Il était évident que si Bielsa voulait gagner le cœur de l'Uruguay tout entier, il devait obtenir des résultats sur le terrain. Rien d'autre ne suffirait à les faire changer d'avis.

Bielsa a parlé en termes élogieux de l'effectif dont il disposait après avoir signé son contrat de trois ans. Il avait été recruté pour insuffler un nouvel élan à une équipe qui avait été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 et qui était considérée comme ayant largement sous-performé. Les articles publiés au moment de la nomination de Bielsa affirmaient qu'il était sincèrement enthousiaste à l'idée de travailler avec autant de talent, après avoir été pressenti pour plusieurs postes vacants en Premier League au cours des mois précédents.

À la fin de l'année 2023, Bielsa devait se sentir pleinement justifié. L'Uruguay a battu le Brésil 2-0 à domicile lors du quatrième match de « El Loco » à la tête de l'équipe, tandis que le cinquième match s'est avéré encore plus mémorable. Bielsa a emmené l'Uruguay à La Bombonera, le stade de Boca Juniors, pour affronter l'Argentine, championne du monde, qui était alors invaincue depuis 14 matchs, remontant à sa tristement célèbre défaite contre l'Arabie saoudite au Qatar. Contre toute attente, les visiteurs se sont imposés 2-0, décrochant leur première victoire à l'extérieur contre la Albiceleste depuis 1937.

Ce fut une performance aussi parfaite que l'on puisse imaginer de la part d'une équipe de Bielsa. Chaque joueur a donné le maximum et a suivi les consignes à la lettre, tout en démontrant sa qualité balle au pied pour punir des hôtes agressifs.

Lionel Messi n'a pas tari d'éloges sur l'Uruguay après le match, déclarant aux médias : « Nous ne nous sommes jamais sentis à l'aise. Nous n'avons pas réussi à conserver le ballon longtemps, nous n'avons pas créé d'occasions et nous avons joué le jeu qu'ils voulaient, à leur rythme. »

Darwin Núñez, qui jouait encore à Liverpool à l’époque, et Ronald Araujo, de Barcelone, ont été les buteurs de la soirée, mais Federico Valverde, du Real Madrid, le futur milieu de terrain de Manchester United Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, de Tottenham Hotspur, et le vétéran rusé Martín Cáceres se sont également illustrés. C'est le genre de qualités que Bielsa avait mises en avant dès le début de son mandat, et son évaluation de leurs capacités s'est avérée juste.