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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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L'équipe d'Italie des moins de 19 ans est éliminée de l'Euro : la défaite contre l'Ukraine a été décisive

Ukraine U19 vs Italie U19
Ukraine U19
Italie U19
Championnats d'europe M19

Les « Azzurrini » quittent la compétition après leur défaite face à l’Ukraine.

L'équipe d'Italie des moins de 19 ans est éliminée de l'Euro. La défaite face à l'Ukraine, consécutive au but d'Olychenko en première mi-temps et à la victoire simultanée de laCroatie 3-0 contre la Serbie, s'est avérée décisive pour les Azzurrini.

Le groupe de Bollini termine la phase de groupes avec 4 points, comme la Croatie, grâce à sa victoire sur la Serbie et à son nul face aux Croates. Ces derniers filent en demi-finale grâce à une meilleure différence de buts (+4 contre +2 pour l’Italie), les deux équipes étant à égalité parfaite au goal average (0).

Le 8 juillet, les Azzurrini défieront le Danemark dans le match pour la cinquième place, une rencontre décisive pour accéder au barrage intercontinental réunissant quatre sélections d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Océanie en vue de la Coupe du monde U20 2027. Les autres équipes européennes qualifiées sont les quatre demi-finalistes du Championnat d’Europe – l’Espagne, l’Allemagne, la Croatie et l’Ukraine – ainsi que l’Azerbaïdjan, pays hôte aux côtés de l’Ouzbékistan.

  • LE BILAN DU MATCH

    Ukraine U19 – Italie U19 : 1-0

    BUTEUR : 30' Olychenko (U)

    UKRAINE U19 (4-2-3-1) : Marchenko ; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov ; Soroka, Plish (46' Ignatkov) ; Hubenko (46' Glyut), Olychenko (61' Sykut), Liusin (46' Kaliuzhnyi) ; Popov (82e Bogdanov). Sélectionneur : Mykhailenko.

    ITALIE U19 (4-3-3) : Pessina ; Nardin (90'+1 Comotto), Natali, Verde, Marello ; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi) ; Coletta (90'+1 Idele), Iddrissou, Elimoghale (68' Arena). Sélectionneur : Bollini.

    Arbitre : Csonka 

    AVERTISSEMENTS : Sherstyuk (U), Lyusin (U), Coletta (I)

    EXCLUS :

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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    90' – L'Ukraine manque de doubler la mise : Pessina bat Sykut.

    81' - L'Italie est encore proche de l'égalisation : Marchenko arrête un tir de Natali, Coletta tente de marquer au rebond, mais Marchenko s'interpose à nouveau.

    79' – Mosconi récupère le ballon, pénètre dans la surface depuis la droite et tire juste à côté du cadre.

    59' – Coup franc de Marello pour Iddrissou : tête hors cadre.

    37' – Waife tente sa chance de loin : le ballon est dévié en corner.

    30' – BUT DE L'UKRAINE ! Olychenko, lancé sur la gauche, efface Natali d'un petit pont, feinte Verde et ouvre le score.

    16' – Coup franc de Marello, frappé depuis la limite de la surface, qui vient s'écraser sur la barre transversale.

    10' – Marello centre pour Coletta, dont la tête est repoussée par le gardien Marchenko.

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