L'équipe d'Italie des moins de 19 ans est éliminée de l'Euro : la défaite contre l'Ukraine a été décisive

L'équipe d'Italie des moins de 19 ans est éliminée de l'Euro. La défaite face à l'Ukraine, consécutive au but d'Olychenko en première mi-temps et à la victoire simultanée de laCroatie 3-0 contre la Serbie, s'est avérée décisive pour les Azzurrini.

Le groupe de Bollini termine la phase de groupes avec 4 points, comme la Croatie, grâce à sa victoire sur la Serbie et à son nul face aux Croates. Ces derniers filent en demi-finale grâce à une meilleure différence de buts (+4 contre +2 pour l’Italie), les deux équipes étant à égalité parfaite au goal average (0).

Le 8 juillet, les Azzurrini défieront le Danemark dans le match pour la cinquième place, une rencontre décisive pour accéder au barrage intercontinental réunissant quatre sélections d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Océanie en vue de la Coupe du monde U20 2027. Les autres équipes européennes qualifiées sont les quatre demi-finalistes du Championnat d’Europe – l’Espagne, l’Allemagne, la Croatie et l’Ukraine – ainsi que l’Azerbaïdjan, pays hôte aux côtés de l’Ouzbékistan.