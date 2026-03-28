Deuxième victoire consécutive pour l'Italie U17 dans le cadre des qualifications pour le Championnat d'Europe de la catégorie. Après leur victoire mercredi face au Portugal, obtenue après avoir été menés au score, les Azzurrini de l'entraîneur Massimilano Favo ont battu l'Islande 4-0 à l'extérieur, un score sans appel acquis dès les 38 premières minutes.
L'Italie affiche désormais un sans-faute dans le groupe A2 de la Ligue A du deuxième tour des qualifications menant à la phase finale des Championnats d'Europe (qui se dérouleront en Estonie du 25 mai au 7 juin), aux côtés de la Roumanie, qui s'est imposée 1-0 sur le terrain du Portugal, dernier du classement avec 0 point, tout comme l'Islande.