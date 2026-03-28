Une partie de plaisir pour l'Italie, qui a rapidement ouvert le score grâce à DiegoPerillo. L'attaquant d'Empoli, né en 2009, a inscrit le 1-0 à la 7e minute, avant que son coéquipier et capitaine Edoardo Biondini ne double la mise à la 25e minute.

Le match est alors plié et, entre la 37e et la 38e minute, l'Italie enchaîne avec un quatrième but. Perillo marque à nouveau, puis Thomas Corigliano,milieu offensif né en 2009 et évoluant à la Juventus, vient s'ajouter à la fête.

En deuxième mi-temps, les Azzurrini gèrent leur avance sans prendre de risques et confirment le score de 4-0 sur le terrain de l'Islande. Une excellente victoire qui propulse les garçons de Favo en tête du groupe en attendant le match contre la Roumanie mardi 31 mars.