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L'équipe d'Italie des moins de 17 ans s'impose 4-0 face à l'Islande : les Azzurrini affichent un sans-faute dans les qualifications pour l'Euro

Islande U17 vs Italie U17
Italie U17
Islande U17
European Championship U17 Qualification

Deux victoires sur deux pour l'équipe d'Italie des moins de 17 ans dans le groupe de qualification pour l'Euro

Deuxième victoire consécutive pour l'Italie U17 dans le cadre des qualifications pour le Championnat d'Europe de la catégorie. Après leur victoire mercredi face au Portugal, obtenue après avoir été menés au score, les Azzurrini de l'entraîneur Massimilano Favo ont battu l'Islande 4-0 à l'extérieur, un score sans appel acquis dès les 38 premières minutes.

L'Italie affiche désormais un sans-faute dans le groupe A2 de la Ligue A du deuxième tour des qualifications menant à la phase finale des Championnats d'Europe (qui se dérouleront en Estonie du 25 mai au 7 juin), aux côtés de la Roumanie, qui s'est imposée 1-0 sur le terrain du Portugal, dernier du classement avec 0 point, tout comme l'Islande.

  • LE MATCH

    Une partie de plaisir pour l'Italie, qui a rapidement ouvert le score grâce à DiegoPerillo. L'attaquant d'Empoli, né en 2009, a inscrit le 1-0 à la 7e minute, avant que son coéquipier et capitaine Edoardo Biondini ne double la mise à la 25e minute.

    Le match est alors plié et, entre la 37e et la 38e minute, l'Italie enchaîne avec un quatrième but. Perillo marque à nouveau, puis Thomas Corigliano,milieu offensif né en 2009 et évoluant à la Juventus, vient s'ajouter à la fête.

    En deuxième mi-temps, les Azzurrini gèrent leur avance sans prendre de risques et confirment le score de 4-0 sur le terrain de l'Islande. Une excellente victoire qui propulse les garçons de Favo en tête du groupe en attendant le match contre la Roumanie mardi 31 mars.

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