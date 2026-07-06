L'affaire Balogun crée un précédent retentissant dans l'histoire de la Coupe du monde et ouvre la voie à une série de scénarios qui étaient encore imprévisibles il y a quelques heures à peine. La suspension de la sanction infligée au joueur américain, après son carton rouge contre la Bosnie, a non seulement déclenché des polémiques à tous les niveaux – en raison de l’ingérence présumée du président Donald Trump dans la décision de la FIFA sous l’autorité de Gianni Infantino –, mais elle a aussi offert à d’autres fédérations, estimant avoir été lésées par des décisions arbitrales, la possibilité de faire appel et de demander une révision.
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L'Équipe - Après l'affaire Balogun, la France demande à la FIFA d'annuler le carton jaune reçu par Olise contre le Paraguay : que se passe-t-il ?
La France se mobilise pour Olise
Selon L'Équipe, la Fédération française de football tenterait de faire annuler le carton jaune reçu par Michael Olise lors du huitième de finale contre le Paraguay. Ce carton jaune, attribué dans des circonstances controversées – le joueur du Bayern Munich n’ayant jamais touché son adversaire Galarza, qui s’est néanmoins effondré, entraînant la sanction de l’arbitre ouzbek Tantashev –, place la star de l’équipe de Didier Deschamps en situation de suspension. En cas de nouveau carton jaune lors du quart de finale face au Maroc, jeudi soir, le joueur manquerait l’éventuelle demi-finale de la Coupe du monde.
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
La Fédération française a donc saisi officiellement la commission disciplinaire de la FIFA, demandant un réexamen de l’incident, la reconnaissance du comportement du joueur paraguayen et l’erreur d’appréciation de l’arbitre. Elle réclame l’égalité de traitement avec l’affaire Balogun, un cas unique dans l’histoire de la Coupe du monde depuis l’introduction des cartons en 1970 au Mexique : jamais, depuis, une suspension consécutive à un carton rouge n’avait été assortie d’un sursis. Pourtant, en 1962, lors du tournoi au Chili, le comité d’organisation – cédant à la pression de la Fédération brésilienne – avait permis à Garrincha de jouer la finale contre la Tchécoslovaquie malgré la sanction reçue lors du match précédent.
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