L'Équipe - Après l'affaire Balogun, la France demande à la FIFA d'annuler le carton jaune reçu par Olise contre le Paraguay : que se passe-t-il ?

L'affaire Balogun crée un précédent retentissant dans l'histoire de la Coupe du monde et ouvre la voie à une série de scénarios qui étaient encore imprévisibles il y a quelques heures à peine. La suspension de la sanction infligée au joueur américain, après son carton rouge contre la Bosnie, a non seulement déclenché des polémiques à tous les niveaux – en raison de l’ingérence présumée du président Donald Trump dans la décision de la FIFA sous l’autorité de Gianni Infantino –, mais elle a aussi offert à d’autres fédérations, estimant avoir été lésées par des décisions arbitrales, la possibilité de faire appel et de demander une révision.



