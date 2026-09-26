« L’équipe a tout donné » : Giovanni Di Lorenzo défend l’approche de l’Italie malgré la défaite 2-0 contre la Belgique

S'adressant à l'UEFAaprès le coup de sifflet final, Di Lorenzo a reconnu que des erreurs défensives coûteuses s'étaient révélées décisives face à une attaque adverse clinique. Évaluant les efforts de son équipe ce soir-là, le capitaine de Naples a déclaré : « L'équipe a tout donné, et c'est décevant parce que nous voulions bien commencer. Nous devons nous améliorer.

« La Belgique a quelques joueurs individuellement exceptionnels, et elle l'a montré ce soir en profitant au maximum de chacune de nos erreurs. C'est dommage parce que, lorsque nous avons concédé le deuxième but, nous avions commencé à prendre le contrôle du match et nous nous créions des occasions pour revenir à égalité.

« Mais il y a aussi du positif à retenir de cette performance. En première période, nous nous sommes laissés emporter par l'enthousiasme et notre envie de presser, mais c'est la bonne approche et exactement ce que veut l'entraîneur de notre part. »