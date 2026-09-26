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« L’équipe a tout donné » : Giovanni Di Lorenzo défend l’approche de l’Italie malgré la défaite 2-0 contre la Belgique
La foule à Rome hue l’effondrement à domicile
Le mandat de Roberto Mancini à la tête de la sélection nationale a débuté sur une note désastreuse, puisque l’Italie a été humiliée 2-0 par la Belgique au Stadio Olimpico. Les visiteurs ont pris le contrôle grâce à l’attaquant du Paris Saint-Germain Mika Godts en première période, avant que le remplaçant Dodi Lukebakio ne scelle la rencontre sur une contre-attaque rapide. Cette défaite a suscité de sonores sifflets de la part du public romain et a marqué seulement la deuxième fois en 40 ans que l’Italie perd un match à domicile en encaissant au moins deux buts sans en marquer.
- LaPresse
« L’équipe a tout donné »
S'adressant à l'UEFAaprès le coup de sifflet final, Di Lorenzo a reconnu que des erreurs défensives coûteuses s'étaient révélées décisives face à une attaque adverse clinique. Évaluant les efforts de son équipe ce soir-là, le capitaine de Naples a déclaré : « L'équipe a tout donné, et c'est décevant parce que nous voulions bien commencer. Nous devons nous améliorer.
« La Belgique a quelques joueurs individuellement exceptionnels, et elle l'a montré ce soir en profitant au maximum de chacune de nos erreurs. C'est dommage parce que, lorsque nous avons concédé le deuxième but, nous avions commencé à prendre le contrôle du match et nous nous créions des occasions pour revenir à égalité.
« Mais il y a aussi du positif à retenir de cette performance. En première période, nous nous sommes laissés emporter par l'enthousiasme et notre envie de presser, mais c'est la bonne approche et exactement ce que veut l'entraîneur de notre part. »
L’arrière latéral encense le meneur de jeu belge
Au-delà des lamentations sur les largesses défensives de l'Italie, Di Lorenzo a réservé des éloges particuliers à son coéquipier à Naples Kevin De Bruyne, qui a tiré les ficelles pour l'équipe de Mark van Bommel avant d'être remplacé par Hans Vanaken juste avant l'heure de jeu.
Reconnaissant la contribution décisive du meneur de jeu, Di Lorenzo a admis : « C'est un joueur phénoménal. J'ai la chance de le voir s'entraîner tous les jours. Il a fait un grand match ce soir, malheureusement pour nous. Il n'y a absolument aucun doute sur sa qualité. »
- Flash Press Agency
Les rivaux de la Ligue des nations font face à des tests
Mancini doit rapidement remonter le moral de son équipe pour relancer sa campagne avant un déplacement délicat en Turquie lundi 28 septembre. Pendant ce temps, la Belgique se concentre immédiatement sur la préservation de son début victorieux lorsqu’elle reçoit la France, poids lourd du football européen, le même jour. L’issue de cette deuxième série de rencontres servira de premier baromètre pour orienter la direction de leur groupe de Ligue des nations.
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