90+2' – Undav frôle l'égalisation, mais sa frappe du gauche frappe l'extérieur du filet.





77' – DOUBLE DE L'ÉQUATEUR, PLATA ! Corner tiré de la droite, Kevin Rodriguez prolonge de la tête et, devant le but, l'attaquant de Flamengo bat Neuer d'une frappe du pied, portant le score à 2-1, synonyme de qualification.





75' – Tah repousse la tentative de Kevin Rodríguez, qui avait frappé sans contrôle depuis le cœur de la surface.





74' – Sané part vers Galindez mais tire directement sur lui.





72' - Nouvelle occasion équatorienne : Caicedo lance Kevin Rodriguez, qui lobbe Neuer sorti à sa rencontre ; le ballon revient au cœur de la surface pour Plata, dont la déviation échoue à deux pas du but.





62' – Neuer repousse un tir soudain d'Enner Valencia, qui frappe dangereusement.





46' – Penalty accordé puis annulé par la VAR pour l’Allemagne : tacle glissé d’Ordonez sur Havertz dans la surface, mais une faute préalable de Sané sur Vite au milieu de terrain.





9' – L'ÉQUATEUR ÉGALISE, ANGULO ! Vite récupère le ballon au milieu de terrain et sert l'ailier de Sunderland, dont une superbe frappe du droit des 20 mètres surprend Neuer : 1-1.





2' - L'ALLEMAGNE OUVRE LE SCORE D'ENTRÉE DE JEUPAR SANÉ ! Premier but en Coupe du monde pour l'attaquant de Galatasaray : après un sombrero audacieux de Pavlovic, qui lève la jambe au-dessus de la tête de Pedro Vite et évite de justesse une sanction pour jeu dangereux, Wirtz récupère dans la surface et sert Sané, dont la frappe précise ouvre le score pour la Mannschaft.