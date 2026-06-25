3e journée de la Coupe du monde 2026
Équateur - Allemagne : 2-1
Buteurs : 2' Sané (ALL), 9' Angulo (ECU), 77' Plata (ECU).
L’Équateur de l’Argentin Sebastián Beccacece a réalisé un véritable coup de maître en battant l’Allemagne de Julian Nagelsmann (2-1) lorsde la 3ᵉ journée du groupe E, au Meadowlands Stadium d’East Rutherford (État de New York). Menésau score dèsla2ᵉ minute par un but de Sané, les Sud-Américains ont rapidement égalisé par Angulo (9ᵉ) avant que Plata ne scelle le sort de la rencontre à la 77ᵉ. Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale après ses succès contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, la Nationalmannschaft, battue 2-1, conserve malgré tout la tête du classement. Déjà qualifiés pour les seizièmes de finale après leurs succès 2-0 face à Curaçao et la Côte d’Ivoire, les Allemands savaient qu’ils affronteraient le 29 à 22h30 l’une des meilleures troisièmes du premier tour à élimination directe. Mais, ce mardi soir, les Sud-Américains ont renversé la vapeur : grâce à Angulo puis Plata, la Tridécroche trois points précieux, porte son total à 4 unités et s’empare de la troisième place, synonyme de qualification pour le tour suivant.Les réalisations d’Angulo et de Plata ont renversé l’avantage initial de Sané, offrant à l’Équateur une victoire précieuse et des raisons d’espérer.