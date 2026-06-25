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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'Équateur s'est offert un véritable coup de théâtre en remontant 2-1 face à l'Allemagne et en se hissant ainsi en seizièmes de finale de la Coupe du monde : Plata a fait la différence

Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
Coupe du monde

Suivez en direct la 3ᵉ journée de la Coupe du monde.

3e journée de la Coupe du monde 2026

Équateur - Allemagne : 2-1

Buteurs : 2' Sané (ALL), 9' Angulo (ECU), 77' Plata (ECU).


L’Équateur de l’Argentin Sebastián Beccacece a réalisé un véritable coup de maître en battant l’Allemagne de Julian Nagelsmann (2-1) lorsde la 3ᵉ journée du groupe E, au Meadowlands Stadium d’East Rutherford (État de New York). Menésau score dèsla2ᵉ minute par un but de Sané, les Sud-Américains ont rapidement égalisé par Angulo (9ᵉ) avant que Plata ne scelle le sort de la rencontre à la 77ᵉ. Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale après ses succès contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, la Nationalmannschaft, battue 2-1, conserve malgré tout la tête du classement. Déjà qualifiés pour les seizièmes de finale après leurs succès 2-0 face à Curaçao et la Côte d’Ivoire, les Allemands savaient qu’ils affronteraient le 29 à 22h30 l’une des meilleures troisièmes du premier tour à élimination directe. Mais, ce mardi soir, les Sud-Américains ont renversé la vapeur : grâce à Angulo puis Plata, la Tridécroche trois points précieux, porte son total à 4 unités et s’empare de la troisième place, synonyme de qualification pour le tour suivant.Les réalisations d’Angulo et de Plata ont renversé l’avantage initial de Sané, offrant à l’Équateur une victoire précieuse et des raisons d’espérer.




  • LES BUTS ET LES ACTIONS DÉCISIVES :

    90+2' – Undav frôle l'égalisation, mais sa frappe du gauche frappe l'extérieur du filet.


    77' – DOUBLE DE L'ÉQUATEUR, PLATA ! Corner tiré de la droite, Kevin Rodriguez prolonge de la tête et, devant le but, l'attaquant de Flamengo bat Neuer d'une frappe du pied, portant le score à 2-1, synonyme de qualification.


    75' – Tah repousse la tentative de Kevin Rodríguez, qui avait frappé sans contrôle depuis le cœur de la surface.


    74' – Sané part vers Galindez mais tire directement sur lui.


    72' - Nouvelle occasion équatorienne : Caicedo lance Kevin Rodriguez, qui lobbe Neuer sorti à sa rencontre ; le ballon revient au cœur de la surface pour Plata, dont la déviation échoue à deux pas du but.


    62' – Neuer repousse un tir soudain d'Enner Valencia, qui frappe dangereusement.


    46' – Penalty accordé puis annulé par la VAR pour l’Allemagne : tacle glissé d’Ordonez sur Havertz dans la surface, mais une faute préalable de Sané sur Vite au milieu de terrain.


    9' – L'ÉQUATEUR ÉGALISE, ANGULO ! Vite récupère le ballon au milieu de terrain et sert l'ailier de Sunderland, dont une superbe frappe du droit des 20 mètres surprend Neuer : 1-1.


    2' - L'ALLEMAGNE OUVRE LE SCORE D'ENTRÉE DE JEUPAR SANÉ ! Premier but en Coupe du monde pour l'attaquant de Galatasaray : après un sombrero audacieux de Pavlovic, qui lève la jambe au-dessus de la tête de Pedro Vite et évite de justesse une sanction pour jeu dangereux, Wirtz récupère dans la surface et sert Sané, dont la frappe précise ouvre le score pour la Mannschaft.

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  • LE BILAN DU MATCH

    Équateur - Allemagne : 2-1

    Butteurs : 2' Sané (All.), 9' Angulo (Équ.), 77' Plata (Équ.)


    Équateur (3-5-2) : Galíndez ; Hincapié (remplacé par Estupinan, 72^e), Ordonez, Pacho ; Yeboah (Torres, 85^e), M. Caicedo, Franco (Preciado, 64^e), Vite, Angulo (J. Caicedo, 85^e) ; Valencia (remplacé à la 64e par K. Rodriguez), Plata. Entraîneur : Beccacece.


    ALLEMAGNE (4-2-3-1) : Neuer ; Kimmich (remplacé par Thiaw à la 60e), Rudiger, Tah, Raum ; Pavlovic (remplacé par Stiller à la 46e), Nmecha (remplacé par Beier à la 65e) ; Musiala, Wirtz (remplacé par Gross à la 73^e), Sané ; Havertz (remplacé par Undav à la 60^e). Sélectionneur : Nagelsmann

    Avertissements : Hincapié (E), Pavlovic (G), Franco (E), Plata (E)

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    Passeurs décisifs : Wirtz (G), Vite (E), K. Rodriguez (E)

    Arbitre : Minch (CIN)


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