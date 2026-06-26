Cette victoire historique a déclenché des célébrations endiablées parmi les supporters vêtus de jaune dans les tribunes. Revenant sur cet exploit, Plata a déclaré : « Nous attendions cela avec beaucoup d’impatience avant même le début de la Coupe du monde. C’est un sentiment différent aujourd’hui, car nous avons vraiment souffert lors des deux premiers matchs.

Cette situation nous a rendus plus forts et nous aborderons le prochain tour avec une soif de gloire encore plus grande. Ce groupe croit fermement en ses moyens : nos 26 joueurs se donneront à fond pour l’Équateur.

Nous avons rempli chaque stade, et nos supporters nous ont fait sentir chez nous partout. Ils le méritent plus que quiconque ; ils ont joué leur rôle à fond, nous poussant sans relâche. »

Le sélectionneur Beccacece a ajouté : « Peu importe ce que cela représente pour moi ; c’est au peuple qu’il faut penser. Ce sont les joueurs qui leur ont offert cette qualification. Qu’ils la célèbrent et qu’ils en profitent. »