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L'Équateur a créé la surprise en battant l'Allemagne et s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, malgré un contentieux early avec le VAR
Les Sud-Américains effectuent une remontada
Le match a pris feu dès la 2^e minute : Leroy Sané, servi par une passe lumineuse de Florian Wirtz, a ouvert le score pour l’Allemagne. Furieux d’une faute signalée puis validée par la VAR sur Aleksandar Pavlovic, l’Équateur a réagi avec vigueur. Sous l’impulsion de Sebastián Beccacece, les Sud-Américains ont d’abord égalisé par Nilson Angulo, avant que Gonzalo Plata ne convertisse un corner tardif et ne surprenne des vainqueurs de poule trop timorés.
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Plata salue ce soutien sans réserve
Cette victoire historique a déclenché des célébrations endiablées parmi les supporters vêtus de jaune dans les tribunes. Revenant sur cet exploit, Plata a déclaré : « Nous attendions cela avec beaucoup d’impatience avant même le début de la Coupe du monde. C’est un sentiment différent aujourd’hui, car nous avons vraiment souffert lors des deux premiers matchs.
Cette situation nous a rendus plus forts et nous aborderons le prochain tour avec une soif de gloire encore plus grande. Ce groupe croit fermement en ses moyens : nos 26 joueurs se donneront à fond pour l’Équateur.
Nous avons rempli chaque stade, et nos supporters nous ont fait sentir chez nous partout. Ils le méritent plus que quiconque ; ils ont joué leur rôle à fond, nous poussant sans relâche. »
Le sélectionneur Beccacece a ajouté : « Peu importe ce que cela représente pour moi ; c’est au peuple qu’il faut penser. Ce sont les joueurs qui leur ont offert cette qualification. Qu’ils la célèbrent et qu’ils en profitent. »
L'Allemagne déplore une prestation médiocre
Malgré cette défaite, l’Allemagne termine en tête de son groupe, devançant la Côte d’Ivoire à la différence de buts. La performance a néanmoins provoqué de vives critiques de la part des dirigeants de l’équipe. Le capitaine Joshua Kimmich a déclaré à l’ARD : « Nous avons bien commencé, mais ensuite nous avons perdu le ballon trop facilement et nous n’avons cessé de les laisser s’approcher. Nous leur avons facilité la tâche et nous les avons laissés prendre le dessus. En deuxième mi-temps, la défaite était méritée. »
L’attaquant Denis Undav a abondé dans le même sens : « L’Équateur a été plus agressif et plus incisif que nous. Il faut tirer les bonnes conclusions de cette leçon. Nous n’avons pas été assez directs dans notre jeu et nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions. »
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Le tableau des phases à élimination directe est désormais clair.
L'Équateur s'est qualifié parmi les meilleurs troisièmes, atteignant les phases à élimination directe pour seulement la deuxième fois de son histoire depuis 2006. Il va désormais disputer un match prometteur contre l'Angleterre, où sa discipline tactique sera mise à l'épreuve face à un adversaire d'élite. L'équipe de Julian Nagelsmann doit rapidement corriger ses lacunes défensives et affiner sa précision technique avant son match des 16es de finale, lundi à Boston.