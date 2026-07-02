L'épouse de l'attaquant, Lewandowska, a partagé sur Instagram un message sincère au sujet du déménagement familial, reconnaissant que cette transition, aussi excitante soit-elle, s'avère complexe. Après avoir mûri sa réflexion, elle a choisi de s'exprimer ouvertement.

Elle a écrit : « J’ai longuement réfléchi à ce que j’allais écrire ici. J’aurais pu publier une photo où je souris, écrire que “nous allons de l’avant” et faire comme si tout était parfait. Mais ce n’est pas le cas. Et je veux être tout à fait honnête avec vous. Un énorme changement nous attend : notre déménagement à Chicago. Et même si je devrais vous parler de mon enthousiasme, aujourd’hui, je veux vous dire une chose : j’ai terriblement peur.

« Ces dernières semaines ont été un véritable tourbillon d’émotions extrêmes. Barcelone est devenue mon chez-moi, mon havre de paix, que j’aimais de tout mon cœur. L’idée de refaire mes valises, de laisser derrière moi ce que j’ai construit et de repartir un peu de zéro me submerge tout simplement. »







