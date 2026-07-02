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L'épouse de Robert Lewandowski avoue être « morte de peur » et livre son ressenti sur les inconvénients de son mariage avec une star du football, alors que l'attaquant quitte le FC Barcelone pour rejoindre le Chicago Fire
Le Chicago Fire a officialisé l’arrivée de Lewandowski.
Le Chicago Fire a officialisé l’arrivée de Robert Lewandowski sous la forme d’un transfert gratuit ; l’international polonais s’est engagé jusqu’en 2027-2028. Le club de MLS a qualifié l’arrivée de l’attaquant chevronné de « moment décisif pour le sport à Chicago ». Lewandowski quitte Barcelone après avoir inscrit 120 buts en 193 matchs sur quatre saisons. Au cours de son passage au Camp Nou, il a remporté trois Liga, une Copa del Rey et trois Supercopas d’Espagne avant de s’envoler pour les États-Unis.
Si ce transfert marque un tournant majeur pour le Chicago Fire, il a également suscité une vive émotion au sein de la famille de Lewandowski, qui s’apprête à entamer un nouveau chapitre.
Lewandowska se confie sur son transfert
L'épouse de l'attaquant, Lewandowska, a partagé sur Instagram un message sincère au sujet du déménagement familial, reconnaissant que cette transition, aussi excitante soit-elle, s'avère complexe. Après avoir mûri sa réflexion, elle a choisi de s'exprimer ouvertement.
Elle a écrit : « J’ai longuement réfléchi à ce que j’allais écrire ici. J’aurais pu publier une photo où je souris, écrire que “nous allons de l’avant” et faire comme si tout était parfait. Mais ce n’est pas le cas. Et je veux être tout à fait honnête avec vous. Un énorme changement nous attend : notre déménagement à Chicago. Et même si je devrais vous parler de mon enthousiasme, aujourd’hui, je veux vous dire une chose : j’ai terriblement peur.
« Ces dernières semaines ont été un véritable tourbillon d’émotions extrêmes. Barcelone est devenue mon chez-moi, mon havre de paix, que j’aimais de tout mon cœur. L’idée de refaire mes valises, de laisser derrière moi ce que j’ai construit et de repartir un peu de zéro me submerge tout simplement. »
Les sacrifices que nécessite une carrière de footballeur
Lewandowska a évoqué les réalités de la vie aux côtés d’un sportif de haut niveau, soulignant que la réussite sur le terrain s’accompagne souvent de compromis importants en dehors de celui-ci. Elle a également fait part de ses inquiétudes concernant leurs deux filles alors qu’ils quittent l’Espagne.
« La vie avec un sportif n’est pas seulement faite de beaux moments ; elle exige aussi des compromis familiaux difficiles », a-t-elle ajouté. « La carrière de Robert nous lance un nouveau défi. Je suis à ses côtés et je le soutiens de toutes mes forces, car nous formons une équipe. Mais en tant que femme, j’ai le droit d’avoir peur. J’ai le droit de me sentir débordée, et aujourd’hui, je ne vais pas faire semblant du contraire.
« En tant que maman, je me sens extrêmement stressée. Je m’inquiète pour les filles et leurs émotions, pour leur nouvelle école, pour la façon dont elles vont s’adapter à un monde complètement nouveau. Quiconque a déjà vécu un déménagement d’une telle ampleur avec des enfants sait à quel point c’est une épreuve mentale pour un parent. »
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Lewandowski entame un nouveau chapitre en MLS
Lewandowski entame désormais une nouvelle étape de sa carrière au sein du Chicago Fire, fort d’un palmarès exceptionnel en matière de buts marqués, acquis au cours de ses passages au Borussia Dortmund, au Bayern Munich et au FC Barcelone. Le club de MLS espère que son expérience et son sens du but lui permettront de renforcer sa progression au classement de la Conférence Est, tandis que sa famille s’adapte à la vie à Chicago après avoir quitté l’Espagne.