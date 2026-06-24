L'épouse de Raphinha a vivement démenti les « allégations absurdes » concernant la situation financière du joueur du FC Barcelone et de la sélection brésilienne

L’épouse de la star blaugrana a fermement démenti les récentes informations concernant la fortune de sa famille. Dans une interview accordée au *Daily do Garotinho*, Mme Belloli a exprimé son incrédulité face à la nécessité d’évoquer des questions aussi privées sur la place publique. Elle a insisté sur le fait que ces allégations étaient totalement déconnectées de leur quotidien en Catalogne.

« Honnêtement, je trouve absurde de devoir parler de ma situation financière. Même si nous ne gagnions que 10 % de ce que Raphinha gagne aujourd’hui, nous serions tout de même incroyablement chanceux », a-t-elle déclaré. Elle a également précisé qu’elle avait d’abord hésité à réagir, ne voulant pas paraître insensible aux difficultés économiques générales auxquelles est confronté le grand public.