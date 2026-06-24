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L'épouse de Raphinha a vivement démenti les « allégations absurdes » concernant la situation financière du joueur du FC Barcelone et de la sélection brésilienne
Belloli dénonce des rumeurs économiques « absurdes »
L’épouse de la star blaugrana a fermement démenti les récentes informations concernant la fortune de sa famille. Dans une interview accordée au *Daily do Garotinho*, Mme Belloli a exprimé son incrédulité face à la nécessité d’évoquer des questions aussi privées sur la place publique. Elle a insisté sur le fait que ces allégations étaient totalement déconnectées de leur quotidien en Catalogne.
« Honnêtement, je trouve absurde de devoir parler de ma situation financière. Même si nous ne gagnions que 10 % de ce que Raphinha gagne aujourd’hui, nous serions tout de même incroyablement chanceux », a-t-elle déclaré. Elle a également précisé qu’elle avait d’abord hésité à réagir, ne voulant pas paraître insensible aux difficultés économiques générales auxquelles est confronté le grand public.
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Explication de ce silence
Belloli explique enfin son silence. Elle souligne la nécessité de préserver son image tout en restant humble. Elle craint qu’une réponse directe sur sa fortune ne soit mal interprétée par ses abonnés ou le public au Brésil et en Espagne.
« Je ne vois pas l’intérêt de m’épancher sur les réseaux sociaux, car je suis pleinement consciente de la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Si je publiais un message disant : “Écoutez, je ne suis pas pauvre, je suis toujours riche”, les gens m’accuseraient de manquer de classe », a-t-elle expliqué. Cependant, la persistance de cette rumeur l’a finalement contrainte à réagir : « Je pensais que l’affaire allait s’éteindre d’elle-même, mais ces rumeurs ont désormais atteint l’Espagne, et tout le monde croit que nous traversons des difficultés financières. »
Les origines de la spéculation sur l’Arabie saoudite
L’ancien international brésilien Vampeta, membre de l’équipe championne du monde 2002, a déclenché une polémique lors de son passage sur le podcast « Red Cast ». Selon lui, Raphinha ferait face à « un grave problème familial » et à des difficultés financières, ce qui pourrait l’inciter à rejoindre la Pro League saoudienne pour un contrat lucratif.
L’ancien milieu de terrain a toutefois reconnu que ces informations reposaient sur une « rumeur » glanée pendant la Coupe du monde, évoquant des sources proches du FC Barcelone. Ses propos, relayés sur tout le continent américain et en Europe, ont provoqué une vive réaction de la famille et de l’entourage du joueur.
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Protection de la famille et indemnisation en cas de préjudice corporel
La famille de Raphinha n’a pas seulement réagi par l’intermédiaire de Belloli. Son cousin Igor Padilha a pris la parole sur les réseaux sociaux pour interpeller directement l’ancien milieu de terrain brésilien, lançant un avertissement sans équivoque au commentateur : « Tu vas devoir t’expliquer sur ces mensonges, mon ami. »
De son côté, Raphinha garde le silence et se concentre sur sa rééducation. L’ancien joueur de Leeds United soigne actuellement une blessure musculaire, subie lors de la victoire 3-0 du Brésil contre Haïti. Alors que la famille a désormais pris la parole, tous les regards se tournent à nouveau vers le terrain : le Brésil espère retrouver son ailier vedette en pleine forme pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.