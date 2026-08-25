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L’entraîneur principal de Tottenham, Roberto De Zerbi, donne des nouvelles de la blessure de James Maddison et avertit Savinho qu’il doit changer ses habitudes
De grandes attentes pour Savinho
Tottenham a engagé 319 millions de livres sterling pour sept recrues cet été, Savinho étant la dernière arrivée de premier plan en provenance de Manchester City pour un montant initial de 75 millions de livres sterling, plus 10 millions de livres sterling de bonus.
Présent en conférence de presse mardi, De Zerbi a fait part de son enthousiasme au sujet de l’ailier brésilien, tout en soulignant un axe de progression précis. L’entraîneur de Tottenham veut que l’attaquant ajoute davantage de buts à ses impressionnantes qualités de dribble.
« Si vous analysez les autres meilleurs ailiers du monde, beaucoup d’entre eux marquent 10 à 15 buts par saison, a expliqué De Zerbi. Il a les qualités, peut-être ses habitudes. Il doit changer ses habitudes parce qu’il doit se concentrer sur les passes décisives, le un contre un en dribble et aussi sur le fait de marquer. »
- (C)Getty Images
Patience sur le marché des transferts
Le recrutement de l’ailier a été un processus long, qui s’est étiré jusqu’à la dernière semaine d’août. De Zerbi a reconnu être naturellement impatient, mais il a compris la nécessité d’attendre l’arrivée d’un talent d’élite.
Interrogé sur le long retard pris dans les négociations, il a déclaré : « Je ne suis pas patient. Je n’ai pas de patience, mais je dois attendre, parce que nous avons commencé la négociation pour Savio une semaine ou trois jours après le match contre Everton. Et pour de nombreuses raisons, nous sommes arrivés à la dernière semaine d’août pour boucler Savio, mais je pense que vous pouvez conclure pour d’autres joueurs, mais si vous voulez le plus haut niveau, la plus grande qualité chez les joueurs, il est normal aussi d’attendre un peu, plus que pour un joueur normal. »
Point sur les blessures et nouvelles de l’effectif
Alors que Tottenham se prépare pour son match de Carabao Cup contre Charlton mercredi soir, De Zerbi a donné des nouvelles mitigées de son effectif. Maddison manquera cette rencontre après avoir subi une légère blessure à l’épaule, tandis que Mohammed Kudus reste indisponible.
En revanche, Dominic Solanke est prêt à débuter, ce qui constitue un renfort pour l’attaque après la décevante défaite de samedi contre Brentford en Premier League. Micky van de Ven et Pedro Porro figureront sur le banc, aux côtés du jeune espoir du centre de formation Luca Williams-Barnett. De Zerbi a souligné sa confiance dans la formation des jeunes, notant que les joueurs du centre méritent des opportunités lorsqu’ils les gagnent.
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À la recherche d’une réponse immédiate
Tottenham doit rapidement rebondir après sa mauvaise performance contre Brentford lorsqu’il affrontera Charlton au Tottenham Hotspur Stadium. De Zerbi attend une forte réaction de son équipe en Carabao Cup, une compétition qu’il considère aussi importante que le championnat. Construire dès maintenant une culture de la gagne sera crucial alors que le club cherche à intégrer ses nouvelles recrues et à établir une identité cohérente pour la saison à venir.
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