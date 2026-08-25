L’entraîneur principal de Tottenham, Roberto De Zerbi, donne des nouvelles de la blessure de James Maddison et avertit Savinho qu’il doit changer ses habitudes

Tottenham a engagé 319 millions de livres sterling pour sept recrues cet été, Savinho étant la dernière arrivée de premier plan en provenance de Manchester City pour un montant initial de 75 millions de livres sterling, plus 10 millions de livres sterling de bonus.

Présent en conférence de presse mardi, De Zerbi a fait part de son enthousiasme au sujet de l’ailier brésilien, tout en soulignant un axe de progression précis. L’entraîneur de Tottenham veut que l’attaquant ajoute davantage de buts à ses impressionnantes qualités de dribble.

« Si vous analysez les autres meilleurs ailiers du monde, beaucoup d’entre eux marquent 10 à 15 buts par saison, a expliqué De Zerbi. Il a les qualités, peut-être ses habitudes. Il doit changer ses habitudes parce qu’il doit se concentrer sur les passes décisives, le un contre un en dribble et aussi sur le fait de marquer. »