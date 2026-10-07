À la suite de l’annonce faite mercredi, le propriétaire Dragan Solak a vigoureusement défendu son entraîneur tout en critiquant l’EFL, déclarant : « Je suis heureux que la commission indépendante soit parvenue à une décision et que nous ayons une issue. Nous avons déjà suffisamment souffert, et nous apprécions que la commission l’ait reconnu. Nous sommes convaincus que l’entraîneur a tiré les leçons de cette affaire, et un sursis lui permet de continuer dans son rôle. Je crois fermement que Tonda est l’un des jeunes entraîneurs les plus passionnants d’Europe et, cette distraction étant désormais écartée, je suis convaincu qu’il peut mener l’équipe vers une saison réussie. Je voudrais remercier nos supporters d’être restés à nos côtés et d’avoir apporté autant de soutien à l’équipe à un moment où nous avions plus que jamais besoin d’eux. La procédure de la FA a été une expérience positive. Tonda a eu l’occasion d’être ouvert et honnête avec la commission, et la commission a pu voir qu’il est tout simplement une bonne personne qui a pris de mauvaises décisions. On ne peut pas en dire autant de la procédure de l’EFL, et la manière dont ils nous ont ensuite traités n’est pas quelque chose que nous oublierons. Cependant, il est maintenant temps de nous tourner vers ce qui, j’en suis convaincu, sera un grand avenir pour notre club. »