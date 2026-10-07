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L’entraîneur principal de Southampton, Tonda Eckert, écope d’une suspension de six semaines avec sursis à la suite de l’enquête sur le scandale du « Spygate »
Le verdict de la FA sur Eckert
Eckert ne fera pas l’objet d’une interdiction immédiate de banc de touche, puisque sa suspension de six semaines est assortie d’un sursis jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, selon The Athletic.
La Football Association a également infligé une amende de 28 000 £ à l’entraîneur après l’avoir inculpé en juillet d’avoir porté atteinte à l’image du football. La FA a confirmé que la sanction avec sursis entrera en vigueur si Eckert enfreint les règles concernant l’observation des séances d’entraînement d’autres clubs. Eckert est désormais libre de diriger Southampton lorsque le club recevra Portsmouth au St Mary’s Stadium dimanche.
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De lourdes conséquences pour Southampton
La décision de la FA fait suite à des sanctions sévères déjà infligées par l’English Football League. L’EFL a exclu Southampton des barrages de Championship de la saison dernière après que le club a reconnu avoir espionné Middlesbrough, Oxford United et Ipswich Town.
Une commission indépendante a estimé qu’Eckert avait orchestré un « plan prémédité et déterminé » pour espionner ses adversaires. En plus de cette exclusion, Southampton a été sanctionné d’un retrait de quatre points pour la saison en cours. Will Salt, analyste stagiaire surpris en train d’enregistrer la séance d’entraînement de Middlesbrough en mai, s’est depuis vu offrir un poste permanent à l’académie de Southampton.
Solak réagit à la décision
À la suite de l’annonce faite mercredi, le propriétaire Dragan Solak a vigoureusement défendu son entraîneur tout en critiquant l’EFL, déclarant : « Je suis heureux que la commission indépendante soit parvenue à une décision et que nous ayons une issue. Nous avons déjà suffisamment souffert, et nous apprécions que la commission l’ait reconnu. Nous sommes convaincus que l’entraîneur a tiré les leçons de cette affaire, et un sursis lui permet de continuer dans son rôle. Je crois fermement que Tonda est l’un des jeunes entraîneurs les plus passionnants d’Europe et, cette distraction étant désormais écartée, je suis convaincu qu’il peut mener l’équipe vers une saison réussie. Je voudrais remercier nos supporters d’être restés à nos côtés et d’avoir apporté autant de soutien à l’équipe à un moment où nous avions plus que jamais besoin d’eux. La procédure de la FA a été une expérience positive. Tonda a eu l’occasion d’être ouvert et honnête avec la commission, et la commission a pu voir qu’il est tout simplement une bonne personne qui a pris de mauvaises décisions. On ne peut pas en dire autant de la procédure de l’EFL, et la manière dont ils nous ont ensuite traités n’est pas quelque chose que nous oublierons. Cependant, il est maintenant temps de nous tourner vers ce qui, j’en suis convaincu, sera un grand avenir pour notre club. »
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Tourner la page du Spygate
Eckert doit désormais se concentrer sur la remontée au classement et sur l’annulation du retrait de quatre points qui laisse actuellement Southampton à la 13e place. Avec cette suspension avec sursis qui plane au-dessus de sa tête jusqu’en 2028, Eckert sait que toute nouvelle infraction entraînera une absence immédiate du banc. Southampton visera une victoire cruciale contre Portsmouth ce dimanche afin de laisser définitivement la controverse derrière lui.
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