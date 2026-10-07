Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

L’entraîneur principal de Southampton, Tonda Eckert, écope d’une suspension de six semaines avec sursis à la suite de l’enquête sur le scandale du « Spygate »

T. Eckert
Southampton

L'entraîneur principal de Southampton, Tonda Eckert, a évité une suspension immédiate de banc de touche après que la Fédération anglaise lui a infligé une suspension de six semaines avec sursis et une amende de 28 000 £ pour son implication dans le scandale du « Spygate ». Cette sanction fait suite à l'exclusion précédente du club des barrages de Championship et à un retrait de quatre points pour avoir filmé en secret les séances d'entraînement des équipes adverses tout au long de la campagne précédente.

  • Le verdict de la FA sur Eckert

    Eckert ne fera pas l’objet d’une interdiction immédiate de banc de touche, puisque sa suspension de six semaines est assortie d’un sursis jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, selon The Athletic.

    La Football Association a également infligé une amende de 28 000 £ à l’entraîneur après l’avoir inculpé en juillet d’avoir porté atteinte à l’image du football. La FA a confirmé que la sanction avec sursis entrera en vigueur si Eckert enfreint les règles concernant l’observation des séances d’entraînement d’autres clubs. Eckert est désormais libre de diriger Southampton lorsque le club recevra Portsmouth au St Mary’s Stadium dimanche.

  • Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    De lourdes conséquences pour Southampton

    La décision de la FA fait suite à des sanctions sévères déjà infligées par l’English Football League. L’EFL a exclu Southampton des barrages de Championship de la saison dernière après que le club a reconnu avoir espionné Middlesbrough, Oxford United et Ipswich Town.

    Une commission indépendante a estimé qu’Eckert avait orchestré un « plan prémédité et déterminé » pour espionner ses adversaires. En plus de cette exclusion, Southampton a été sanctionné d’un retrait de quatre points pour la saison en cours. Will Salt, analyste stagiaire surpris en train d’enregistrer la séance d’entraînement de Middlesbrough en mai, s’est depuis vu offrir un poste permanent à l’académie de Southampton.

  • Solak réagit à la décision

    À la suite de l’annonce faite mercredi, le propriétaire Dragan Solak a vigoureusement défendu son entraîneur tout en critiquant l’EFL, déclarant : « Je suis heureux que la commission indépendante soit parvenue à une décision et que nous ayons une issue. Nous avons déjà suffisamment souffert, et nous apprécions que la commission l’ait reconnu. Nous sommes convaincus que l’entraîneur a tiré les leçons de cette affaire, et un sursis lui permet de continuer dans son rôle. Je crois fermement que Tonda est l’un des jeunes entraîneurs les plus passionnants d’Europe et, cette distraction étant désormais écartée, je suis convaincu qu’il peut mener l’équipe vers une saison réussie. Je voudrais remercier nos supporters d’être restés à nos côtés et d’avoir apporté autant de soutien à l’équipe à un moment où nous avions plus que jamais besoin d’eux. La procédure de la FA a été une expérience positive. Tonda a eu l’occasion d’être ouvert et honnête avec la commission, et la commission a pu voir qu’il est tout simplement une bonne personne qui a pris de mauvaises décisions. On ne peut pas en dire autant de la procédure de l’EFL, et la manière dont ils nous ont ensuite traités n’est pas quelque chose que nous oublierons. Cependant, il est maintenant temps de nous tourner vers ce qui, j’en suis convaincu, sera un grand avenir pour notre club. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Tourner la page du Spygate

    Eckert doit désormais se concentrer sur la remontée au classement et sur l’annulation du retrait de quatre points qui laisse actuellement Southampton à la 13e place. Avec cette suspension avec sursis qui plane au-dessus de sa tête jusqu’en 2028, Eckert sait que toute nouvelle infraction entraînera une absence immédiate du banc. Southampton visera une victoire cruciale contre Portsmouth ce dimanche afin de laisser définitivement la controverse derrière lui.

Championship
Southampton crest
Southampton
SOU
Portsmouth crest
Portsmouth
POR