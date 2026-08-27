Si Amorim a tenté de maintenir l’attention sur le terrain, le bruit autour d’un possible départ de Leao devient impossible à ignorer. Des informations indiquent que Galatasaray a déjà trouvé un accord préliminaire avec Milan pour un montant de l’ordre de 45 millions d’euros plus des bonus. Pendant ce temps, Aston Villa reste clairement en course, et proposerait un prêt lucratif de 8 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire de 42 millions d’euros. L’écart sur les exigences salariales reste un obstacle, puisque le joueur réclamerait un package de 12 millions d’euros plus des compléments, soit nettement plus que ce qui a été proposé jusqu’à présent.

Amorim n’a pas esquivé la réalité de la situation, admettant qu’un changement d’air pourrait être nécessaire pour l’ailier talentueux. « Leao est un joueur très, très fort. Je l’ai dit à Leao et je l’ai dit à l’équipe : Leao est un joueur qui, s’il est dans les bonnes dispositions mentales, peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde, mais il a besoin d’être dans les bonnes dispositions mentales. Parfois, on arrive à un moment où l’on a besoin d’aller ailleurs, donc nous en sommes à ce moment-là. Vous savez mieux que moi ce qu’il se passe », a expliqué Amorim.

« Attendons, concentrons-nous sur Venezia, parce que nous n’avons pas parlé de Giovanni Stroppa, de leur façon de jouer, ils ont gagné presque tous leurs matches en Serie B, donc je suis très préoccupé par ce match, notre premier à San Siro. Je vous promets que lors de la prochaine conférence de presse, je parlerai du mercato avec vous. Je vous expliquerai tout. »