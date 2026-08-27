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L’entraîneur principal de l’AC Milan, Ruben Amorim, lâche une bombe sur Rafael Leao en pleine saga de transfert avec Aston Villa et Galatasaray
Amorim laisse Leao de côté pour le match contre Venezia
Malgré l'entraînement du joueur à Milanello, Amorim a laissé entendre que l'ailier n'est actuellement pas dans les bonnes conditions pour apporter sa contribution à l'équipe première. Cette décision intervient dans un contexte d'immenses spéculations concernant l'avenir de l'international portugais, avec un fort intérêt venu à la fois de la Premier League et de la Süper Lig turque. Amorim a été clair : son processus de sélection repose strictement sur le niveau de préparation et la condition physique, et non sur la réputation.
S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match, Amorim a expliqué que Leao ne s'est entraîné qu'une seule fois et qu'il n'est pas aussi affûté que ses coéquipiers. « À propos des joueurs qui vont être impliqués dans le match, vous allez recevoir la liste du groupe. Leao a effectué une séance d'entraînement avec nous. Il n'est toujours pas vraiment en forme par rapport aux autres. Il ne sera pas dans le match. Je vais choisir les meilleurs », a déclaré Amorim.
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Aston Villa et Galatasaray se positionnent pour Leao
Si Amorim a tenté de maintenir l’attention sur le terrain, le bruit autour d’un possible départ de Leao devient impossible à ignorer. Des informations indiquent que Galatasaray a déjà trouvé un accord préliminaire avec Milan pour un montant de l’ordre de 45 millions d’euros plus des bonus. Pendant ce temps, Aston Villa reste clairement en course, et proposerait un prêt lucratif de 8 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire de 42 millions d’euros. L’écart sur les exigences salariales reste un obstacle, puisque le joueur réclamerait un package de 12 millions d’euros plus des compléments, soit nettement plus que ce qui a été proposé jusqu’à présent.
Amorim n’a pas esquivé la réalité de la situation, admettant qu’un changement d’air pourrait être nécessaire pour l’ailier talentueux. « Leao est un joueur très, très fort. Je l’ai dit à Leao et je l’ai dit à l’équipe : Leao est un joueur qui, s’il est dans les bonnes dispositions mentales, peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde, mais il a besoin d’être dans les bonnes dispositions mentales. Parfois, on arrive à un moment où l’on a besoin d’aller ailleurs, donc nous en sommes à ce moment-là. Vous savez mieux que moi ce qu’il se passe », a expliqué Amorim.
« Attendons, concentrons-nous sur Venezia, parce que nous n’avons pas parlé de Giovanni Stroppa, de leur façon de jouer, ils ont gagné presque tous leurs matches en Serie B, donc je suis très préoccupé par ce match, notre premier à San Siro. Je vous promets que lors de la prochaine conférence de presse, je parlerai du mercato avec vous. Je vous expliquerai tout. »
Dure réalité pour Fofana, Tomori et Gimenez
Leao n’est pas le seul nom prestigieux dont l’avenir s’annonce incertain sous le nouveau régime. Amorim a livré une mise à jour sans concession au sujet de Youssouf Fofana, Santiago Gimenez et Fikayo Tomori, en confirmant qu’ils ne font pas partie de ses plans pour la nouvelle saison. Aucun numéro de maillot ne leur a été attribué et ils ont été informés qu’ils ne seront pas autorisés à s’entraîner avec le groupe professionnel s’ils ne parviennent pas à obtenir un transfert loin du club avant la fermeture du mercato.
L’entraîneur a expliqué la nécessité logistique derrière cette décision, en soulignant qu’un effectif pléthorique nuit à la qualité des séances d’entraînement. « Vous savez que certains joueurs, même s’ils ne quittent pas le club, ne feront pas partie de l’équipe parce que c’est impossible. Ce n’est pas parce que ce sont de mauvais joueurs. Ce sont de très bons joueurs et de très bonnes personnes, mais il est impossible de s’entraîner pendant la semaine avec 27 joueurs. Personne ne va être préparé, personne ne va être satisfait, donc il y a certains joueurs qui, s’ils restent, ne feront pas partie du groupe. Mais nous avons une responsabilité et nous mettrons à disposition toutes les facilités, tout ce que nous avons pour accomplir notre travail en tant que club », a ajouté Amorim.
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Les regards se tournent vers les débuts à San Siro
Malgré le chaos sur le marché des transferts, Amorim tient absolument à faire bonne impression lors de son premier match officiel à San Siro. Après une victoire difficile 2-1 contre le Torino lors de la première journée, l'entraîneur veut que son équipe conserve son intensité et fasse preuve d'humilité face à une équipe de Venezia qu'il respecte énormément.
« Ce sera un jour spécial pour moi. Je ressentirai la responsabilité d'être l'entraîneur de l'AC Milan. Je serai concentré sur le match, mais j'essaierai de profiter de tout. Ce sera un match très difficile. Nous devons être intelligents, humbles, et prêts à presser et à beaucoup courir. Nous devons très bien gérer le ballon. Ils essaieront de marquer sur tout le terrain : j'attends un bon match », a souligné Amorim.
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