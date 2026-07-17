Vérone - L'Hellas Vérone FC annonce avec tristesse le décès de son président d'honneur, Osvaldo Bagnoli, désormais une légende du club et du football italien.





Originaire de Bovisa, quartier populaire de Milan, et issu d’un milieu modeste, il a toujours affiché une humilité qui a suscité le respect et l’admiration de tous ceux qu’il a croisés.





Après ses débuts au Milan AC, c’est à Vérone qu’il s’est imposé pendant quatre saisons comme ailier au sens du but affûté. Retraité des terrains en 1973, il endosse aussitôt le rôle d’entraîneur, prenant les commandes de la Solbiatese. Ses passages à Côme, Rimini, Fano puis Cesena lui permettent d’assurer le maintien, de décrocher des promotions et de forger les qualités qui, en 1981, le ramènent à Vérone, alors en difficulté pour retrouver l’élite après une décennie presque ininterrompue en Serie A.





L’été 1982, tandis que l’Italie triomphe en Espagne, Bagnoli propulse aussitôt le club en Serie A, division que les Gialloblù ne quitteront plus durant les huit saisons suivantes. La meilleure de l’histoire, au cours de laquelle la grande petite Vérone du grand petit Osvaldo décroche trois qualifications européennes (deux en Coupe UEFA et une en Ligue des champions) ainsi que deux finales de Coupe d’Italie.





Mais c’est au cours de la saison 1984/85 que Bagnoli et Vérone accomplissent leur chef-d’œuvre : le club devient, et reste à ce jour, la seule formation d’une ville non chef-lieu de région à remporter le Scudetto en Série A à poule unique. Un exploit que l’on ne célébrera jamais assez, et que tous les protagonistes attribuent avant tout à l’entraîneur.





Les dernières années de sa vie lui valent les distinctions qu’il mérite : son entrée au Hall of Fame du football italien de la FIGC en 2017, puis le titre de président d’honneur de l’Hellas Vérone en 2018.





Avec sa simplicité, sa vive intelligence et son air bougon mais concentré, il a offert à la ville, le 12 mai 1985, le sourire le plus beau et le plus sincère de son histoire.





Tu es le plus grand de tous.





Et tu nous manques déjà, Osvaldo.





Hellas Vérone Football Club







