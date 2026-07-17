L’entraîneur Osvaldo Bagnoli, figure emblématique du football italien, est décédé à l’âge de 91 ans. Il était à la tête de l’Hellas Vérone lors de la conquête de son unique Scudetto

Vérone - L'Hellas Vérone FC annonce avec tristesse le décès de son président d'honneur, Osvaldo Bagnoli, figure légendaire du club et du football italien.





Impossible de résumer en quelques lignes ce qu’Osvaldo Bagnoli a représenté et représente encore pour l’Hellas Vérone. Originaire de Bovisa, quartier populaire de Milan, issu d’un milieu modeste, il a toujours fait preuve, dans chacune de ses paroles et de chacun de ses gestes, d’une humilité qui a inspiré le respect et l’admiration de toutes les personnes et de tous les supporters qu’il a croisés sur son chemin.





Après ses débuts au Milan AC, c’est à Vérone qu’il s’est imposé pendant quatre saisons comme ailier au nez fin devant le but. Retraité des terrains en 1973, il a aussitôt endossé le rôle d’entraîneur, prenant les commandes de la Solbiatese. Ses étapes à Côme, Rimini, Fano puis Cesena lui permettent d’assurer le maintien, de décrocher des promotions et de forger les qualités qui, en 1981, le ramènent à Vérone, alors en difficulté après une décennie presque ininterrompue en Serie A.





L’été 1982, tandis que l’Italie triomphe en Espagne, Bagnoli propulse aussitôt le club en Serie A, division que les Gialloblù ne quitteront plus pendant huit saisons. La meilleure de l’histoire, au cours de laquelle la petite grande Vérone du petit grand Osvaldo dispute trois coupes d’Europe (deux UEFA et une Ligue des champions) et atteint deux finales de Coupe d’Italie.





Mais c’est au cours de la saison 1984-1985 que Bagnoli et Vérone accomplissent leur chef-d’œuvre : le club devient, et reste à ce jour, la seule formation d’une ville non chef-lieu de région à remporter le Scudetto en Serie A à poule unique. Un exploit que l’on ne célébrera jamais assez, et que tous les protagonistes attribuent avant tout à l’entraîneur.





Les dernières années de sa vie lui valent les distinctions qu’il mérite : son entrée au Hall of Fame du football italien de la FIGC en 2017, puis le titre de président d’honneur de l’Hellas Vérone en 2018.





Avec sa simplicité, sa vivacité d’esprit et son air bougon mais concentré, il a offert à la ville, le 12 mai 1985, le sourire le plus beau et le plus sincère de son histoire.





Tu es le plus grand de tous.





Et tu nous manques déjà, Osvaldo.





Hellas Vérone Football Club







