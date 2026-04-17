« L'entraîneur n'est pas le problème ! » - Les stars de Tottenham passées au crible par Toby Alderweireld, l'ancien défenseur des Spurs se montrant particulièrement critique envers Cristian Romero et Micky van de Ven

Alderweireld a confié à ESPN son analyse sans détour de la crise qui frappe le nord de Londres. Alors que Tottenham occupe une 18e place précaire avec 30 points, à deux longueurs de West Ham, 17e, le Belge n’a pas mâché ses mots.

Il a remis en question le calibre de l’effectif. « Je pense qu’il faut aussi commencer à s’intéresser à la qualité pure. Que font les grands joueurs ? Que font les joueurs de qualité ? Ils sont décisifs dans les moments importants, ils atteignent leur niveau… Et cela n’a pas été le cas de toute la saison. Des joueurs ont été recrutés pour beaucoup d’argent, mais ils ne sont pas à la hauteur, et ce n’est pas seulement lors d’un ou deux matchs ou pendant une période, mais tout au long de la saison. On ne peut que conclure qu’ils ne sont pas assez bons en termes de qualité. »