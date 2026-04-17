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« L'entraîneur n'est pas le problème ! » - Les stars de Tottenham passées au crible par Toby Alderweireld, l'ancien défenseur des Spurs se montrant particulièrement critique envers Cristian Romero et Micky van de Ven
Bilan sans concession de l'équipe
Alderweireld a confié à ESPN son analyse sans détour de la crise qui frappe le nord de Londres. Alors que Tottenham occupe une 18e place précaire avec 30 points, à deux longueurs de West Ham, 17e, le Belge n’a pas mâché ses mots.
Il a remis en question le calibre de l’effectif. « Je pense qu’il faut aussi commencer à s’intéresser à la qualité pure. Que font les grands joueurs ? Que font les joueurs de qualité ? Ils sont décisifs dans les moments importants, ils atteignent leur niveau… Et cela n’a pas été le cas de toute la saison. Des joueurs ont été recrutés pour beaucoup d’argent, mais ils ne sont pas à la hauteur, et ce n’est pas seulement lors d’un ou deux matchs ou pendant une période, mais tout au long de la saison. On ne peut que conclure qu’ils ne sont pas assez bons en termes de qualité. »
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Les joueurs sont appelés à prendre leurs responsabilités.
Les Spurs ont multiplié les changements d’entraîneurs pour stopper leur dégringolade, Roberto De Zerbi devenant récemment le troisième technicien de la saison après Thomas Frank et Igor Tudor. Mais l’ancien défenseur central estime que les joueurs doivent assumer leurs responsabilités au lieu de se cacher derrière le banc.
« On se rend compte maintenant que le problème ne vient pas de l'entraîneur, mais uniquement de l'effectif », a déclaré Alderweireld. « La qualité de l'effectif, les responsabilités des joueurs. On peut toujours nommer un autre entraîneur, mais on constate qu'ils ne produisent tout simplement pas ce qu'ils doivent produire. Et au final, c'est juste une question de qualité. »
Le duo défensif fait l'objet de vives critiques
L’ancien international belge affiche son incompréhension face aux performances décevantes du duo défensif Romero-Van de Ven. Figure clé des précédentes campagnes de Ligue des champions du club, il connaît les exigences du haut niveau.
« Je regarde Romero, je regarde Van de Ven… Ils ne sont tout simplement pas à la hauteur », a-t-il déclaré. « Encore une fois, ce n’est pas juste pendant une période, mais en fait pendant toute une saison. Et puis je regarde aussi Romero qui prend trop souvent des cartons rouges, ne prend pas les bonnes décisions et laisse ainsi tomber son équipe. »
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Quelle suite pour des Spurs en pleine crise ?
Désormais, Tottenham doit impérativement corriger ses lacunes évidentes sur le terrain pour comble un écart de deux points qui le sépare du maintien. Il ne reste que six matchs pour assurer sa place en première division, à commencer par la rencontre face à Brighton, et la tâche s’annonce colossale. Si les joueurs ignorent cet avertissement, la relégation en Championship les guette.