Hindustan Times
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« L’entraîneur me fait confiance ! » : Estevao fait un aveu fort après avoir brillé pour son retour avec le Brésil
Estevao couronne son retour en sélection par un but en ouverture à Kolkata
Le jeune attaquant Estevao a livré une performance individuelle exceptionnelle lors de la large victoire 4-0 du Brésil en match amical contre l’Inde au stade Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Le joueur de 19 ans a ouvert le score à la 27e minute avant d’offrir une passe décisive précise sur le but de Pedro.
Le match a marqué le premier but d’Estevao avec le Brésil depuis novembre 2025.
Des blessures avaient auparavant écarté l’attaquant de la fenêtre internationale de mars et de la campagne de Coupe du monde.
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L’attaquant salue la confiance d’Ancelotti et revient sur sa forme devant le but
S'exprimant après le coup de sifflet final, Estevao a exprimé sa gratitude envers l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la confiance accordée à ses qualités. L'ailier s'est imposé comme un élément clé sous les ordres du technicien italien, avec six buts inscrits, ce qui le place au deuxième rang du classement des buteurs de l'équipe derrière Vinicius Junior (huit buts).
Estevao a souligné que le fait de retrouver le rythme de la compétition était vital pour la suite de son développement.
« C'est toujours un honneur d'aider la sélection nationale, de marquer des buts et de jouer, a déclaré Estevao. Le coach est quelqu'un qui me fait confiance, donc j'essaie de le montrer sur le terrain. Avoir du temps de jeu, surtout avec le Brésil, est un honneur. Donc je pense que ces minutes ont été très importantes pour moi afin de retrouver le rythme. »
L’attaquant souligne les progrès de l’équipe malgré une marge de progression
Estevao a occupé une place importante lors des trois rencontres de la FIFA Super Date, en étant titulaire lors du match nul 1-1 contre l’Australie à Townsville et de la victoire 4-0 en Inde. Il a souligné que, si l’équipe a obtenu deux victoires et un match nul, d’autres améliorations tactiques sont nécessaires.
Ses dribbles directs et son jeu en combinaison ont à plusieurs reprises désorganisé la structure défensive de l’Inde.
« Nous savons que nous devons encore beaucoup progresser dans notre jeu », a ajouté Estevao. « Mais nous sortons de cette trêve internationale avec deux victoires et un match nul. Je pense que nous savons ce que nous devons améliorer et nous chercherons cela lors des prochaines convocations. »
- NurPhoto
La jeune star vise à poursuivre sur sa lancée lors de l'étape de Singapour.
Estevao retrouve désormais son club avant de rejoindre à nouveau la sélection nationale pour les matches amicaux de novembre contre Singapour et le Japon à Singapour. L'attaquant vise à maintenir sa dynamique devant le but et à s'assurer une place de titulaire permanente.
Le Brésil reprendra son calendrier international le 14 novembre contre le Japon.
Estevao cherche à s'appuyer sur son impressionnant total de buts en sélection.
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