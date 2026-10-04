Le jeune attaquant Estevao a livré une performance individuelle exceptionnelle lors de la large victoire 4-0 du Brésil en match amical contre l’Inde au stade Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Le joueur de 19 ans a ouvert le score à la 27e minute avant d’offrir une passe décisive précise sur le but de Pedro.

Le match a marqué le premier but d’Estevao avec le Brésil depuis novembre 2025.

Des blessures avaient auparavant écarté l’attaquant de la fenêtre internationale de mars et de la campagne de Coupe du monde.