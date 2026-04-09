La lune de miel du Néerlandais à Anfield a pris fin brutalement, Liverpool risquant de conclure la saison sans le moindre titre et d’être évincé de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l’aller des quarts par le Paris Saint-Germain, les Reds affrontent un défi de taille, alors que leur campagne nationale les voit déjà à 21 points d’Arsenal, leader de la Premier League.

Ses choix tactiques sont désormais passés au crible, surtout après la prestation décevante au Parc des Princes. Après la rencontre, l’entraîneur des Reds a reconnu que son équipe avait « eu de la chance de ne perdre que 2-0 », concédant la supériorité des champions de Ligue 1 et un score qui aurait pu être plus lourd.