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« L'entraîneur idéal pour relancer Liverpool » : les Reds sont invités à remplacer Arne Slot par l'ancien entraîneur de Chelsea
Slot sous le feu des critiques après la défaite à Paris
La lune de miel du Néerlandais à Anfield a pris fin brutalement, Liverpool risquant de conclure la saison sans le moindre titre et d’être évincé de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l’aller des quarts par le Paris Saint-Germain, les Reds affrontent un défi de taille, alors que leur campagne nationale les voit déjà à 21 points d’Arsenal, leader de la Premier League.
Ses choix tactiques sont désormais passés au crible, surtout après la prestation décevante au Parc des Princes. Après la rencontre, l’entraîneur des Reds a reconnu que son équipe avait « eu de la chance de ne perdre que 2-0 », concédant la supériorité des champions de Ligue 1 et un score qui aurait pu être plus lourd.
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Materazzi désigne son successeur « idéal »
Marco Materazzi, champion du monde italien, estime qu’il est temps pour Liverpool de changer d’entraîneur et il voit en son compatriote Enzo Maresca, ex-technicien de Chelsea, le profil idéal pour faire progresser le club. Maresca, qui a mené les Blues au titre de la Ligue Europa Conférence et à la Coupe du monde des clubs, est libre depuis son départ de Stamford Bridge en janvier.
S’exprimant auprès de Hajper, l’ancien défenseur de l’Inter a expliqué en quoi le technicien de 46 ans serait l’homme de la situation : « Enzo Maresca peut-il refaire du Real Madrid un champion ? Oui, pourquoi pas ! Il parle parfaitement espagnol pour avoir évolué à Séville, mais je pense qu’il a aussi de réelles chances d’obtenir un banc en Premier League la saison prochaine. Newcastle United ? Non, ce n’est pas pour moi. Manchester United pourrait être une bonne option, mais ses liens avec Manchester City rendent ce scénario peu probable. Je suis convaincu que Liverpool représente le choix idéal pour Enzo Maresca : c’est l’entraîneur parfait pour mener la reconstruction des Reds et leur donner une nouvelle vision. »
L'héritage de Chelsea et la fidélité de son effectif
Malgré son départ de l’ouest londonien, la cote de Maresca demeure au beau fixe, les stars actuelles de Chelsea continuant de saluer publiquement l’impact qu’il a eu sur le groupe. Pendant son mandat, il a été crédité d’avoir apporté de la stabilité dans un environnement chaotique, un sentiment partagé par ceux qui travaillaient quotidiennement sous ses ordres.
Le défenseur des Blues, Marc Cucurella, a récemment exprimé ses regrets après le départ de l’entraîneur, déclarant : « Quand un entraîneur vous donne cette confiance et vous offre une plateforme pour lutter pour les titres, vous seriez prêt à tout pour lui. Le départ de Maresca a eu un impact énorme sur nous. Ce sont des décisions prises par le club. Si vous m’aviez demandé mon avis, je n’aurais pas pris cette décision. »
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Une lutte acharnée pour la survie de Slot
Les choix tactiques de Slot ont été vivement critiqués, notamment sa décision de laisser Mohamed Salah sur le banc durant cette défaite. L’entraîneur a justifié son coup en expliquant que, dans les dernières minutes, il s’agissait avant tout de « survivre » plutôt que de chercher à marquer. Un argument qui n’a guère suffi à calmer les critiques estimant que le technicien a perdu de son éclat. Les Reds doivent désormais concilier des espoirs de top 4 de plus en plus ténus et l’impératif d’un retournement de situation européen. Si Slot ne parvient pas à percer le verrou du PSG, l’ombre de Maresca s’étendra un peu plus sur le banc d’Anfield.