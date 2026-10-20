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L’entraîneur du RB Leipzig, Martin Demichelis, ne tarit pas d’éloges sur Yan Diomande avant un redoutable choc face au Real Madrid
Admirer Diomande à travers l’écran
Avant le choc dans la capitale espagnole, Demichelis a pris le temps de revenir sur le talent de Diomande, devenu un joueur clé des Merengues depuis son départ d’Allemagne. L’entraîneur de Leipzig a reconnu sans détour qu’il avait à peine eu l’occasion de diriger l’attaquant en personne. Nommé à Leipzig en juillet alors que Diomande disputait la Coupe du monde, il a expliqué avoir suivi les qualités et la progression de l’ailier presque exclusivement à la télévision, plutôt que de les observer lui-même à l’entraînement.
« Je n’ai pas beaucoup pu profiter de lui. J’avais été nommé entraîneur de Leipzig en juillet et le joueur était à la Coupe du monde. Je connais donc Yan davantage pour l’avoir vu à la télévision ou sur un ordinateur que pour avoir pu profiter de lui sur le terrain », a expliqué Demichelis dans un entretien accordé à AS.
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Demichelis salue la rapide ascension de Diomande
Bien qu’il ait suivi le talent et la progression rapide de l’ailier presque exclusivement à la télévision,
l’entraîneur a souligné les qualités physiques exceptionnelles du joueur, notamment sa capacité à passer de 0 à 100 en quelques mètres et sa polyvalence sur les deux ailes. Demichelis a toutefois insisté sur le fait que, même si une institution prestigieuse comme le Real Madrid l’entourera d’entraîneurs de haut niveau et de coéquipiers de classe mondiale, la progression du jeune joueur sur le long terme dépendra avant tout de sa motivation et de sa volonté constante de s’améliorer.
« Il fait partie de ceux qui, aujourd’hui, font la différence aussi bien à gauche qu’à droite, grâce à son aisance et à sa maîtrise du ballon des deux pieds. Dans cette grande institution qu’est le Real Madrid, ce sera à lui de voir comment accompagner sa progression. Je ne doute pas qu’il aura de grands entraîneurs et de grands coéquipiers, mais cela dépendra un peu plus de lui, de sa volonté de s’améliorer », a ajouté l’entraîneur.
En tenant compte de la menace que représente Kylian Mbappe
L’entraîneur sait parfaitement qu’une seconde d’inattention pourrait être sévèrement sanctionnée par les locaux, surtout au regard du dispositif tactique actuel de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Une grande partie de la préparation tactique de Demichelis consiste à neutraliser la vitesse et l’efficacité de la ligne d’attaque madrilène. Il a désigné Kylian Mbappe comme la principale menace, soulignant que le Français peut transformer une simple phase défensive en but en un clin d’œil.
« Prenez Mbappe, par exemple : il montre qu’il ne leur faut que deux passes pour permettre à n’importe lequel de leurs attaquants de percer la défense, de se glisser dans des espaces minuscules puis, d’un seul dribble, d’éliminer le gardien et de conclure l’action sans même reposer l’autre pied au sol. C’est pour cela qu’il est unique. Nous devrons être très attentifs aux transitions offensives éclair du Real Madrid tout en étant capables, dans le même temps, d’entrer nous-mêmes dans le match. Les équipes de Jose se caractérisent vraiment par cela : elles sont compactes, savent quand récupérer le ballon et quand frapper », a-t-il analysé.
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La rédemption au Bernabéu
Après une lourde défaite 6-1 contre le Bayern Munich, Demichelis exige une réaction de ses joueurs face aux champions d’Europe. Il a souligné que Leipzig devait se montrer plus audacieux avec le ballon pour éviter les contre-attaques redoutables menées par Kylian Mbappe, qu’il a décrit comme une menace unique, capable de marquer sans même prendre ses appuis.
« Nous sommes une équipe totalement différente de celle que nous étions. En réalité, nous n’avons été nous-mêmes dans aucun des aspects que je considère comme importants dans le football, avec et sans ballon. Je suis totalement convaincu qu’il sera très facile de changer ce que nous avons montré l’autre jour contre le Bayern », a conclu Demichelis.
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