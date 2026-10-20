Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

L’entraîneur du RB Leipzig, Martin Demichelis, ne tarit pas d’éloges sur Yan Diomande avant un redoutable choc face au Real Madrid

Yan Diomandé
Real Madrid
M. Demichelis
RB Leipzig
Ligue des Champions

L’entraîneur du RB Leipzig, Martin Demichelis, a exprimé sa profonde admiration pour Yan Diomande alors que son équipe se prépare à un choc majeur de Ligue des champions au stade Santiago-Bernabéu. Malgré une récente lourde défaite en Bundesliga, le technicien argentin reste convaincu que son équipe peut donner du fil à retordre au géant espagnol.

  • Admirer Diomande à travers l’écran

    Avant le choc dans la capitale espagnole, Demichelis a pris le temps de revenir sur le talent de Diomande, devenu un joueur clé des Merengues depuis son départ d’Allemagne. L’entraîneur de Leipzig a reconnu sans détour qu’il avait à peine eu l’occasion de diriger l’attaquant en personne. Nommé à Leipzig en juillet alors que Diomande disputait la Coupe du monde, il a expliqué avoir suivi les qualités et la progression de l’ailier presque exclusivement à la télévision, plutôt que de les observer lui-même à l’entraînement.

    « Je n’ai pas beaucoup pu profiter de lui. J’avais été nommé entraîneur de Leipzig en juillet et le joueur était à la Coupe du monde. Je connais donc Yan davantage pour l’avoir vu à la télévision ou sur un ordinateur que pour avoir pu profiter de lui sur le terrain », a expliqué Demichelis dans un entretien accordé à AS.

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Demichelis salue la rapide ascension de Diomande

    Bien qu’il ait suivi le talent et la progression rapide de l’ailier presque exclusivement à la télévision,

    l’entraîneur a souligné les qualités physiques exceptionnelles du joueur, notamment sa capacité à passer de 0 à 100 en quelques mètres et sa polyvalence sur les deux ailes. Demichelis a toutefois insisté sur le fait que, même si une institution prestigieuse comme le Real Madrid l’entourera d’entraîneurs de haut niveau et de coéquipiers de classe mondiale, la progression du jeune joueur sur le long terme dépendra avant tout de sa motivation et de sa volonté constante de s’améliorer.

    « Il fait partie de ceux qui, aujourd’hui, font la différence aussi bien à gauche qu’à droite, grâce à son aisance et à sa maîtrise du ballon des deux pieds. Dans cette grande institution qu’est le Real Madrid, ce sera à lui de voir comment accompagner sa progression. Je ne doute pas qu’il aura de grands entraîneurs et de grands coéquipiers, mais cela dépendra un peu plus de lui, de sa volonté de s’améliorer », a ajouté l’entraîneur.

  • En tenant compte de la menace que représente Kylian Mbappe

    L’entraîneur sait parfaitement qu’une seconde d’inattention pourrait être sévèrement sanctionnée par les locaux, surtout au regard du dispositif tactique actuel de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Une grande partie de la préparation tactique de Demichelis consiste à neutraliser la vitesse et l’efficacité de la ligne d’attaque madrilène. Il a désigné Kylian Mbappe comme la principale menace, soulignant que le Français peut transformer une simple phase défensive en but en un clin d’œil.

    « Prenez Mbappe, par exemple : il montre qu’il ne leur faut que deux passes pour permettre à n’importe lequel de leurs attaquants de percer la défense, de se glisser dans des espaces minuscules puis, d’un seul dribble, d’éliminer le gardien et de conclure l’action sans même reposer l’autre pied au sol. C’est pour cela qu’il est unique. Nous devrons être très attentifs aux transitions offensives éclair du Real Madrid tout en étant capables, dans le même temps, d’entrer nous-mêmes dans le match. Les équipes de Jose se caractérisent vraiment par cela : elles sont compactes, savent quand récupérer le ballon et quand frapper », a-t-il analysé.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    La rédemption au Bernabéu

    Après une lourde défaite 6-1 contre le Bayern Munich, Demichelis exige une réaction de ses joueurs face aux champions d’Europe. Il a souligné que Leipzig devait se montrer plus audacieux avec le ballon pour éviter les contre-attaques redoutables menées par Kylian Mbappe, qu’il a décrit comme une menace unique, capable de marquer sans même prendre ses appuis.

    « Nous sommes une équipe totalement différente de celle que nous étions. En réalité, nous n’avons été nous-mêmes dans aucun des aspects que je considère comme importants dans le football, avec et sans ballon. Je suis totalement convaincu qu’il sera très facile de changer ce que nous avons montré l’autre jour contre le Bayern », a conclu Demichelis.

Prochains matchs
RMA

RMA

Ligue des Champions

21 oct. 2026

RBL

RBL