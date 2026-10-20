Avant le choc dans la capitale espagnole, Demichelis a pris le temps de revenir sur le talent de Diomande, devenu un joueur clé des Merengues depuis son départ d’Allemagne. L’entraîneur de Leipzig a reconnu sans détour qu’il avait à peine eu l’occasion de diriger l’attaquant en personne. Nommé à Leipzig en juillet alors que Diomande disputait la Coupe du monde, il a expliqué avoir suivi les qualités et la progression de l’ailier presque exclusivement à la télévision, plutôt que de les observer lui-même à l’entraînement.

« Je n’ai pas beaucoup pu profiter de lui. J’avais été nommé entraîneur de Leipzig en juillet et le joueur était à la Coupe du monde. Je connais donc Yan davantage pour l’avoir vu à la télévision ou sur un ordinateur que pour avoir pu profiter de lui sur le terrain », a expliqué Demichelis dans un entretien accordé à AS.