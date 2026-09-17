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L’entraîneur du Racing Santander, Jose Alberto Lopez, compare ce match à une douloureuse visite chez le dentiste après que Barcelone a mis son équipe en pièces lors d’une correction 7-2
Le dentiste et le désir d’écraser
Lopez n’a eu d’autre choix que de reconnaître la supériorité totale de Barcelone après que Santander a été battu au Camp Nou. Dans une analogie d’après-match mémorable, Lopez a comparé l’expérience de jouer contre Barcelone à un douloureux rendez-vous chez le dentiste. Pour résumer cette expérience, Lopez a décrit ce déplacement comme un rendez-vous désagréable mais inévitable, traduisant le sentiment d’impuissance ressenti par de nombreux visiteurs du Camp Nou cette saison.
« Nous savions que ce déplacement allait être difficile. C’était le jour où vous allez chez le dentiste, et ça fait mal. Ils ont protesté contre les quatre minutes de temps additionnel ; ils voulaient nous écraser. Le Barça nous a très bien pressés après la perte du ballon, et à partir de là, ils nous ont déchirés », a déclaré l’entraîneur.
- AFP
Un désastre défensif pour les visiteurs
Lopez a regretté le manque de discipline et de compétitivité de son équipe dans le dernier tiers défensif. Les visiteurs n’ont pas été en mesure de faire face aux déplacements et à la vitesse des hommes de Hansi Flick, encaissant sept buts et offrant aux hôtes trois occasions sur penalty. Lopez s’est montré brutal dans son analyse de la performance, soulignant que son équipe avait essentiellement laissé l’initiative à ses illustres adversaires en raison d’erreurs évitables et d’une incapacité à répondre à l’intensité requise à ce niveau.
« Je ne pense pas que c’était notre meilleur jour. Il nous a manqué la compétitivité nécessaire, surtout défensivement, parce que nous avons concédé trop d’occasions, comme le montrent les trois penalties. On ne peut pas encaisser sept buts et concéder d’innombrables corners ; nous devons être une équipe bien plus disciplinée », a déclaré Lopez.
La capacité du Barça à accélérer le rythme
Si Santander a bien montré de brèves velléités offensives et tenté de revenir dans le match à plusieurs moments, Barcelone semblait toujours avoir une autre vitesse en réserve. Chaque fois que les visiteurs menaçaient de rendre le score plus honorable, l’équipe de Flick répondait avec une efficacité dévastatrice pour rétablir son avance confortable. Cette capacité à réagir instantanément à la pression est ce qui rend la version actuelle du Barça si dangereuse, selon Lopez, qui a souligné que le leader du championnat joue avec un niveau de confiance absolu actuellement inégalé dans l’élite espagnole.
« Chaque fois qu’on semblait sur le point de réduire l’écart et qu’on commençait à leur poser des problèmes, ils passaient à la vitesse supérieure et reprenaient le large au tableau d’affichage. C’est une équipe qui déborde actuellement de confiance, qui vous punit sévèrement et qu’il est très difficile d’arrêter », a-t-il admis.
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Évaluation de la course au titre en Liga
Malgré la nature de cette défaite, Lopez n’a pas tardé à souligner que Barcelone devra encore surmonter des obstacles importants dans sa quête du titre en Liga, en citant la force des autres poids lourds traditionnels du football espagnol. Même si le géant catalan paraît impérial en ce moment, l’entraîneur de Santander estime que le Real Madrid et l’Atlético de Madrid auront tous deux leur mot à dire dans le classement final.
« Je vois de grands rivaux en Liga ; évidemment, le Real Madrid est une équipe de tout premier plan, qui est elle aussi en excellente forme, et l’Atlético est une équipe compétitive qui construit son effectif et sera certainement dans le coup. Ils auront de la concurrence, mais ce qui est clair, c’est que le Barça affiche un niveau impressionnant à chaque match depuis le début de la saison de Liga. Le défi pour eux sera de maintenir cette forme quand la Ligue des champions commencera et qu’ils joueront trois matches par semaine », a conclu Lopez.
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