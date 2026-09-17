Lopez n’a eu d’autre choix que de reconnaître la supériorité totale de Barcelone après que Santander a été battu au Camp Nou. Dans une analogie d’après-match mémorable, Lopez a comparé l’expérience de jouer contre Barcelone à un douloureux rendez-vous chez le dentiste. Pour résumer cette expérience, Lopez a décrit ce déplacement comme un rendez-vous désagréable mais inévitable, traduisant le sentiment d’impuissance ressenti par de nombreux visiteurs du Camp Nou cette saison.

« Nous savions que ce déplacement allait être difficile. C’était le jour où vous allez chez le dentiste, et ça fait mal. Ils ont protesté contre les quatre minutes de temps additionnel ; ils voulaient nous écraser. Le Barça nous a très bien pressés après la perte du ballon, et à partir de là, ils nous ont déchirés », a déclaré l’entraîneur.