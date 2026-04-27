« Vincent Kompany est un entraîneur de très haut niveau, il l'a déjà prouvé en Angleterre. Nous avons vu à quel point il est difficile de les affronter. C'est l'une des équipes que je préfère regarder », a déclaré l'Espagnol lundi, avant d'ajouter : « Ils attaquent sans cesse et marquent un nombre incroyable de buts. C'est un vrai plaisir de regarder jouer une telle équipe. »
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L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, avoue être « fasciné » par Vincent Kompany et confie regarder « en priorité » les matchs du FC Bayern avant le choc de la Ligue des champions
Interrogé sur l'ailier Michael Olise, l'entraîneur de 55 ans a déclaré : « J'apprécie tous les joueurs du Bayern, pas seulement Michael Olise, mais tous. Ils ont montré leur niveau. » Interrogé sur l’âme du jeu munichois, il énumère : « Kimmich, Harry Kane, Musiala, Olise, Luis Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic… Chacun, tous, toute l’équipe. Oui, ils ont des stars, mais la clé, c’est toujours le collectif. »
L’entraîneur s’attend à un « match attractif pour tous », face à un tenant du titre plein d’assurance. « Nous sommes en très bonne forme », a-t-il déclaré. « Dans ce genre de rencontres, ce sont les petits détails qui font la différence, nous devons être prêts à tout. Nous sommes confiants, tout en sachant que la tâche qui nous attend est difficile. »
- AFP
Le PSG au complet affronte le FC Bayern : « C’est ça, la magie de la Ligue des champions. »
Au sujet de la guérison des joueurs clés juste à temps pour les matchs décisifs, l’entraîneur a déclaré : « C’est la magie de la Ligue des champions, tout le monde veut y participer, cela vous donne une énergie particulière. »
Une ferveur partagée par le magicien Khvicha Kvaratskhelia : « Ce sera un match difficile, le Bayern est en grande forme, mais nous sommes le PSG. Nous sommes capables de tout et pouvons battre n’importe qui. »
Il manifeste un grand respect pour le capitaine bavarois Manuel Neuer : « Je le considère comme l’un des meilleurs gardiens du monde. C’est une légende. Nous savons de quoi il est capable. » Mais l’attaquant rappelle aussi : « Nous lui avons marqué deux buts la dernière fois… »
Il est vrai que ces deux buts avaient été inscrits lors de la victoire 2-0 du PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Mais, plus récemment, en phase de groupes de la Ligue des champions, c’est le FC Bayern qui s’est imposé à Paris (2-1). Les Munichois ont remporté les cinq dernières confrontations en C1, avec un total de sept buts marqués pour un seul encaissé.