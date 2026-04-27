L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, avoue être « fasciné » par Vincent Kompany et confie regarder « en priorité » les matchs du FC Bayern avant le choc de la Ligue des champions

Au sujet de la guérison des joueurs clés juste à temps pour les matchs décisifs, l’entraîneur a déclaré : « C’est la magie de la Ligue des champions, tout le monde veut y participer, cela vous donne une énergie particulière. »

Une ferveur partagée par le magicien Khvicha Kvaratskhelia : « Ce sera un match difficile, le Bayern est en grande forme, mais nous sommes le PSG. Nous sommes capables de tout et pouvons battre n’importe qui. »

Il manifeste un grand respect pour le capitaine bavarois Manuel Neuer : « Je le considère comme l’un des meilleurs gardiens du monde. C’est une légende. Nous savons de quoi il est capable. » Mais l’attaquant rappelle aussi : « Nous lui avons marqué deux buts la dernière fois… »

Il est vrai que ces deux buts avaient été inscrits lors de la victoire 2-0 du PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Mais, plus récemment, en phase de groupes de la Ligue des champions, c’est le FC Bayern qui s’est imposé à Paris (2-1). Les Munichois ont remporté les cinq dernières confrontations en C1, avec un total de sept buts marqués pour un seul encaissé.