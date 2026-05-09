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L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, répond sans détour à la question sur le chaos au Real Madrid et livre son avis franc concernant Kylian Mbappé
Flick réagit aux rumeurs de crise au Real Madrid
La tension monte à l’approche du prochain Clásico entre Barcelone et le Real Madrid. Des frictions s’accumulent dans le vestiaire madrilène après une série de résultats décevants, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde s’étant même disputés à l’entraînement. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse d’avant-match, Hansi Flick a coupé court : il refuse de se mêler des affaires internes du camp adverse. Le technicien allemand préfère se concentrer exclusivement sur son groupe, alors que les Blaugranas préparent l’un des rendez-vous les plus cruciaux de la saison.
- AFP
Flick refuse de s'exprimer sur la situation à Madrid
Flick a pris ses distances par rapport aux rumeurs concernant les «Blancos». Il a souligné que les problèmes internes étaient monnaie courante dans le monde du football, mais a insisté sur le fait qu'il ne lui appartenait pas de commenter ce qui se passe dans un autre club.
« Ce genre de situations se produit partout dans le monde, pas seulement au Real Madrid », a-t-il déclaré. « Mais je ne souhaite pas m’exprimer là-dessus : ce n’est pas mon équipe, ce n’est pas mon club. Quand quelque chose survient, nous devons tous tirer dans la même direction. Des choses peuvent arriver, il faut les gérer. C’est ainsi. »
« L'un des meilleurs joueurs »
Flick a également évoqué la menace que représente l'attaquant madrilène Mbappé. L'international français reste l'un des attaquants les plus dangereux du football mondial et figure désormais en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 24 buts.
« Mbappé est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il possède d'énormes qualités », a-t-il ajouté. « Pour moi, c'est l'un des meilleurs. »
- AFP
Un moment décisif de la saison du FC Barcelone
Barcelone se concentre désormais pleinement sur le Clásico, où une victoire permettrait aux Blaugrana de s'assurer le titre de champion de Liga. L'équipe de Flick cherchera à confirmer sa bonne forme et à livrer une performance impressionnante face à ses rivaux historiques. De son côté, Madrid tentera de faire taire les rumeurs concernant ses problèmes internes en apportant une réponse décisive sur le terrain.