Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, répond sans détour à la question sur le chaos au Real Madrid et livre son avis franc concernant Kylian Mbappé

H. Flick
FC Barcelone
Kylian Mbappé
FC Barcelone vs Real Madrid
Real Madrid
LaLiga

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a minimisé les rumeurs faisant état de tensions au Real Madrid à l'approche du Clásico. Le technicien allemand a insisté sur le fait qu'il ne se prononcerait pas sur les affaires internes du club merengue, mais il a reconnu la menace que représente Kylian Mbappé.

  • Flick réagit aux rumeurs de crise au Real Madrid

    La tension monte à l’approche du prochain Clásico entre Barcelone et le Real Madrid. Des frictions s’accumulent dans le vestiaire madrilène après une série de résultats décevants, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde s’étant même disputés à l’entraînement. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse d’avant-match, Hansi Flick a coupé court : il refuse de se mêler des affaires internes du camp adverse. Le technicien allemand préfère se concentrer exclusivement sur son groupe, alors que les Blaugranas préparent l’un des rendez-vous les plus cruciaux de la saison.

    • Publicité
  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Flick refuse de s'exprimer sur la situation à Madrid

    Flick a pris ses distances par rapport aux rumeurs concernant les «Blancos». Il a souligné que les problèmes internes étaient monnaie courante dans le monde du football, mais a insisté sur le fait qu'il ne lui appartenait pas de commenter ce qui se passe dans un autre club.

    « Ce genre de situations se produit partout dans le monde, pas seulement au Real Madrid », a-t-il déclaré. « Mais je ne souhaite pas m’exprimer là-dessus : ce n’est pas mon équipe, ce n’est pas mon club. Quand quelque chose survient, nous devons tous tirer dans la même direction. Des choses peuvent arriver, il faut les gérer. C’est ainsi. »

  • « L'un des meilleurs joueurs »

    Flick a également évoqué la menace que représente l'attaquant madrilène Mbappé. L'international français reste l'un des attaquants les plus dangereux du football mondial et figure désormais en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 24 buts.

    « Mbappé est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il possède d'énormes qualités », a-t-il ajouté. « Pour moi, c'est l'un des meilleurs. »

  • FBL-ESP-LIGA-GETAFE-BARCELONAAFP

    Un moment décisif de la saison du FC Barcelone

    Barcelone se concentre désormais pleinement sur le Clásico, où une victoire permettrait aux Blaugrana de s'assurer le titre de champion de Liga. L'équipe de Flick cherchera à confirmer sa bonne forme et à livrer une performance impressionnante face à ses rivaux historiques. De son côté, Madrid tentera de faire taire les rumeurs concernant ses problèmes internes en apportant une réponse décisive sur le terrain.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA