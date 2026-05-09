L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, répond sans détour à la question sur le chaos au Real Madrid et livre son avis franc concernant Kylian Mbappé

Flick a pris ses distances par rapport aux rumeurs concernant les «Blancos». Il a souligné que les problèmes internes étaient monnaie courante dans le monde du football, mais a insisté sur le fait qu'il ne lui appartenait pas de commenter ce qui se passe dans un autre club.

« Ce genre de situations se produit partout dans le monde, pas seulement au Real Madrid », a-t-il déclaré. « Mais je ne souhaite pas m’exprimer là-dessus : ce n’est pas mon équipe, ce n’est pas mon club. Quand quelque chose survient, nous devons tous tirer dans la même direction. Des choses peuvent arriver, il faut les gérer. C’est ainsi. »