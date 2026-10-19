Jonathan Moscrop
Traduit par
« L’entraîneur donne des indications, mais… » : Gleison Bremer répond aux questions sur Luciano Spalletti après la débâcle de la Juventus
La Juventus s’effondre après l’ouverture du score de la Lazio
La Juventus s’est inclinée 3-0 face à la Lazio à l’Allianz Stadium, au terme d’une rencontre décevante où elle a perdu pied après l’ouverture du score à la 37e minute. Malgré des occasions créées en début de match par Alajbegovic et Nick Woltemade, les joueurs à domicile n’ont pas réussi à réagir après qu’Oliver Provstgaard a donné l’avantage aux visiteurs de la tête.
La Lazio a profité de la frustration de la Juventus en seconde période pour inscrire deux autres buts, par Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru.
Suspendu, l’entraîneur Luciano Spalletti a assisté, impuissant, depuis les tribunes à la perte de sang-froid de son équipe.
- Getty Images Sport
Bremer défend Spalletti et appelle les joueurs à prendre leurs responsabilités
Interrogé par les médias sur la nécessité de changer les méthodes de travail de Spalletti, Bremer a insisté sur le fait que la responsabilité incombait aux joueurs. « C’est vrai, l’entraîneur donne des consignes, mais c’est à nous de les appliquer sur le terrain », a insisté Bremer.
« Nous avons eu des occasions et avons bien joué jusqu’à leur but. Le fait qu’ils aient marqué sur leur première occasion a donc créé un véritable sentiment de frustration chez nous. »
« C’est quelque chose que nous devons régler immédiatement », a déclaré Bremer à Sky Sport Italia.
Un but précoce provoque la frustration dans les rangs de la Juventus
Bremer a reconnu que le réalisme de la Lazio devant le but avait entamé la confiance du groupe, entraînant une perte de discipline tactique. « Nous devons analyser nos erreurs et nous remettre immédiatement sur les rails, car nous n’avons pas le temps de faire autre chose », a-t-il déclaré.
« J’essaie de donner un coup de main, je leur parle... Nous pouvons les pousser jusqu’à un certain point, mais pas au-delà. »
« Certains ont plus de caractère que d’autres », a-t-il ajouté au sujet de la difficulté du groupe à surmonter les coups durs.
- BSR Agency
La Juventus se concentre sur un redressement immédiat
Juventus recule au classement de la Serie A et accuse huit points de retard sur les leaders. Le club doit se remettre en question de toute urgence.
Spalletti et son staff évalueront les performances des joueurs avant leurs prochains rendez-vous en championnat.
La Lazio cherche à retrouver sa force mentale et sa régularité avant son prochain match sur la scène nationale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles