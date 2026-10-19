La Juventus s’est inclinée 3-0 face à la Lazio à l’Allianz Stadium, au terme d’une rencontre décevante où elle a perdu pied après l’ouverture du score à la 37e minute. Malgré des occasions créées en début de match par Alajbegovic et Nick Woltemade, les joueurs à domicile n’ont pas réussi à réagir après qu’Oliver Provstgaard a donné l’avantage aux visiteurs de la tête.

La Lazio a profité de la frustration de la Juventus en seconde période pour inscrire deux autres buts, par Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru.

Suspendu, l’entraîneur Luciano Spalletti a assisté, impuissant, depuis les tribunes à la perte de sang-froid de son équipe.