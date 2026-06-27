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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

L'entraîneur des gardiens du Ghana à Kooora: "Notre seul 'sortilège' contre Kane, c'était le travail"... et l'incident avec Bellingham est "tout à fait normal"

Angleterre vs Ghana
Angleterre
Ghana
Coupe du monde
Croatie vs Ghana
Croatie
H. Kane
J. Bellingham
Angleterre
Ghana
É.-U.
Croatie

Dan Gaspar lève le voile sur les coulisses passionnantes de la rencontre face à l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

L'Américain Dan Gaspar, entraîneur des gardiens de la sélection ghanéenne, a révélé à Kooorala vérité sur les rumeurs selon lesquelles de la magie noire aurait été utilisée contre Harry Kane, l'attaquant anglais, afin de le neutraliser lors du match opposant les deux équipes à la Coupe du monde 2026. Il a également expliqué ce qui s'était passé lors de l'action controversée de Jude Bellingham au cours de ce même match.

Avant même d’affronter la Croatie dimanche matin, les Black Stars se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois de leur histoire, grâce à une performance remarquable contre le Panama (victoire 1-0) et l’Angleterre (match nul 0-0).

Les « Black Stars » pointent à la deuxième place du dernier groupe avec 4 points, grâce à une victoire 1-0 contre le Panama et un précieux match nul 0-0 face à l’Angleterre, et sont assurés de passer au moins comme l’un des meilleurs troisièmes même en cas de défaite contre la Croatie.

Sous la houlette de Carlos Queiroz, les Black Stars ont impressionné par leur solidité défensive, privant notamment les « Three Lions », pourtant étincelants face à la Croatie, de la moindre occasion franche.

Le Ghana fait partie des quatre sélections encore invaincues et toujours inviolées dans cette édition, aux côtés du Mexique, de l’Espagne et de l’Argentine.

Les Black Stars sont ainsi la quatrième sélection africaine de l’histoire à rester inviolée après ses deux premières sorties dans l’épreuve reine.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Stopper Harry Kane à la baguette ?

    Le marabout ghanéen Nana Kwaku Bonsam a fait polémique en annonçant qu’il viserait Harry Kane pour le neutraliser lors du match contre les « Black Stars », après le doublé de l’Anglais face à la Croatie.

    Il a revendiqué un contrôle sur l’attaquant durant la rencontre, avant d’annoncer qu’il allait « le libérer » après le coup de sifflet final.

    Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a affirmé : « Je suis le plus puissant sorcier spirituel du monde. Je vais maintenant libérer Harry Kane afin qu’il puisse marquer lors du prochain match de l’Angleterre. »

    Dan Gaspar, l’entraîneur des gardiens du Ghana, a toutefois relativisé ces propos auprès de Kooora : « J’ai un immense respect pour la culture et les traditions de notre pays, mais notre préparation repose avant tout sur un travail acharné. Notre clean sheet est le fruit d’une défense bien organisée, d’une discipline tactique et de l’engagement total des joueurs, sans oublier les performances exceptionnelles de nos gardiens. »

    Il a ajouté : « Harry Kane reste l’un des meilleurs attaquants au monde, et ce que nos joueurs ont accompli, c’est grâce à ce qu’ils ont montré sur le terrain. Ces histoires ont peut-être fait sourire beaucoup de monde, mais au sein de notre camp d’entraînement, la seule magie en laquelle nous croyons, c’est une bonne préparation, le travail d’équipe et l’engagement. »

    L’entraîneur des gardiens, également de nationalité portugaise, a conclu : « Bien sûr, nous apprécions toutes les formes de soutien que nous recevons… même si elles viennent du magicien ghanéen. »

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    Le secret d’une défense imperméable ?

    Interrogé sur la performance époustouflante du gardien Benjamin Asarilla, 33 ans, Jarspar – nommé aux côtés de Queiroz quelques mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde – a tranché : « Il n’y a pas de secret particulier, c’est avant tout le fruit d’un travail d’équipe. »

    Il a ajouté : « Les premiers à qui nos gardiens rendront hommage, ce sont les dix joueurs qui se tiennent devant eux. La défense est une responsabilité collective qui commence par la pression exercée sur les attaquants, passe par l’organisation du milieu de terrain et va jusqu’à la discipline de la ligne défensive. Chacun a joué un rôle pour préserver nos filets. »

    Sur le plan de la préparation des gardiens, nous avons axé notre travail sur deux domaines clés : le mental et la lecture du jeu. Sur le plan technique, nos gardiens sont arrivés au Mondial avec une solide expérience et un potentiel déjà élevé. Mon rôle est de les aider à garder leur sang-froid, à se remettre rapidement après chaque action et à prendre la bonne décision tactique au service de l’équipe. »

    Il conclut : « À ce niveau, les matchs se jouent souvent sur une ou deux actions ; le gardien doit donc rester mentalement présent à chaque instant. »

    Jaspar a ajouté : « Notre objectif n’est pas seulement d’arrêter des tirs spectaculaires, mais aussi de prendre la bonne décision au bon moment, d’organiser la ligne défensive et de donner confiance au reste de l’équipe. Tout est une question de clarté d’esprit et de discipline tactique. »

    Il a conclu son intervention par cette maxime : « La main arrête le ballon, mais c’est l’esprit qui fait le gardien. »

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    Les propos injurieux de Bellingham ?

    Le match entre l’Angleterre et le Ghana a été émaillé d’un incident regrettable : à la fin de la première mi-temps, Jude Bellingham s’est livré à une vive altercation avec un membre du staff technique de la sélection africaine.

    Selon le journal britannique « The Sun », le milieu de terrain et le membre du staff se sont alors échangé des insultes et des propos virulents, avant que le sélectionneur Carlos Queiroz n’intervienne pour calmer les esprits.

    Jasper a commenté : « Le football est un sport chargé d’émotions, surtout dans une compétition de l’envergure de la Coupe du monde. »

    Il a raconté ce qui s’était passé en déclarant : « Il y a eu un tacle tardif lors d’une action du match, ce qui a fait monter la tension, et certains joueurs des deux équipes ont échangé des mots alors qu’ils se dirigeaient vers le tunnel menant aux vestiaires. Ce genre de choses arrive lors de matchs très disputés. »

    Il a ajouté à Kooora : « De notre point de vue, la situation s’est rapidement calmée et chacun s’est ensuite concentré sur la deuxième mi-temps. Nous avons beaucoup de respect pour Jude Bellingham. C’est un joueur formidable et un adversaire redoutable. De la même manière, les membres de notre staff technique et nos joueurs partagent cette même passion et s’engagent pleinement à représenter le Ghana sous son meilleur jour. »

    Il a conclu : « Dès la reprise, les deux équipes se sont recentrées sur le jeu, comme cela devrait toujours être le cas. Un respect mutuel a prévalu entre tous à l’issue de la rencontre. »

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