L'entraîneur des gardiens du Ghana à Kooora: "Notre seul 'sortilège' contre Kane, c'était le travail"... et l'incident avec Bellingham est "tout à fait normal"

L'Américain Dan Gaspar, entraîneur des gardiens de la sélection ghanéenne, a révélé à Kooora la vérité sur les rumeurs selon lesquelles de la magie noire aurait été utilisée contre Harry Kane, l'attaquant anglais, afin de le neutraliser lors du match opposant les deux équipes à la Coupe du monde 2026. Il a également expliqué ce qui s'était passé lors de l'action controversée de Jude Bellingham au cours de ce même match.

Avant même d’affronter la Croatie dimanche matin, les Black Stars se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois de leur histoire, grâce à une performance remarquable contre le Panama (victoire 1-0) et l’Angleterre (match nul 0-0).

Les « Black Stars » pointent à la deuxième place du dernier groupe avec 4 points, grâce à une victoire 1-0 contre le Panama et un précieux match nul 0-0 face à l’Angleterre, et sont assurés de passer au moins comme l’un des meilleurs troisièmes même en cas de défaite contre la Croatie.

Sous la houlette de Carlos Queiroz, les Black Stars ont impressionné par leur solidité défensive, privant notamment les « Three Lions », pourtant étincelants face à la Croatie, de la moindre occasion franche.

Le Ghana fait partie des quatre sélections encore invaincues et toujours inviolées dans cette édition, aux côtés du Mexique, de l’Espagne et de l’Argentine.

Les Black Stars sont ainsi la quatrième sélection africaine de l’histoire à rester inviolée après ses deux premières sorties dans l’épreuve reine.