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L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, laisse entendre qu’une recrue supplémentaire pourrait arriver après les transferts de Sávio et Omar Marmoush
Énormes dépenses estivales pour Tottenham
De Zerbi est ravi après que Tottenham a réalisé un double coup en recrutant Sávio et Omar Marmoush en provenance de Manchester City cette semaine, comme l’a rapporté ESPN. Tottenham a bouclé l’arrivée de Sávio dans le cadre d’un package de 85 millions de livres sterling, tandis que Marmoush est arrivé en prêt pour une saison avec une obligation d’achat qui pourrait atteindre 60 millions de livres sterling. Cela porte les dépenses totales du club cet été à plus de 350 millions de livres sterling.
De Zerbi a encensé ses nouveaux attaquants avant le choc de Premier League contre Newcastle samedi. « Je pense que Sávio et Marmoush sont bomba. Je ne sais pas quel nom ou comment on peut les appeler, mais ce sont des joueurs de très haut niveau, c’est certain », a déclaré De Zerbi.
- AFP
Pousser pour un dernier transfert
Malgré un mercato incroyablement chargé, De Zerbi a admis que Tottenham cherchait toujours activement à renforcer son effectif avant mardi soir. L'entraîneur a confirmé avoir eu des discussions productives avec les dirigeants lors d'un dîner hier afin d'évoquer leurs cibles restantes. « Je ne m'attendais pas à un mercato et à une fenêtre comme celle que nous avons réalisée », a expliqué De Zerbi.
« Je pense que nous pouvons encore recruter un joueur, à un poste spécifique, mais hier nous sommes allés dîner avec les propriétaires, avec Vinai [Venkatesham], avec Johan [Lange] et avec Enrico [Venturelli]. Nous avons parlé de cela, mais nous sommes tous sur la même longueur d'onde et il y a une très bonne connexion. »
Marmoush offre des solutions offensives
Marmoush arrive après une période prolifique marquée par 37 buts à l’Eintracht Francfort et 16 à Manchester City, apportant une concurrence cruciale en attaque, surtout avec James Maddison pas encore totalement en forme et Mohammed Kudus de retour de blessure.
Soulignant l’impact de l’international égyptien, De Zerbi a ajouté : « Une excellente recrue pour nous. Un grand joueur, encore un grand joueur, et chacun d’entre nous l’adore en tant que joueur. Nous espérons qu’il pourra faire ce dont il est capable. Je pense qu’il peut apporter davantage de solutions en attaque. Nous avons besoin de joueurs offensifs capables de marquer des buts, de bien jouer avec le ballon aussi, d’un joueur très rapide, de grandes qualités, et nous sommes tous heureux. »
- Getty Images Sport
Quelle est la suite pour Tottenham ?
Tottenham reçoit Newcastle samedi soir, pour un choc dans lequel Micky van de Ven et Pedro Porro pourraient débuter, après avoir participé à la victoire 5-1 de mercredi en Carabao Cup. Sávio est en lice pour sa première titularisation, tandis que l’avenir de Pape Sarr reste incertain avant la date limite de mardi. De Zerbi a averti Sarr que trouver une offre de transfert appropriée restait de la responsabilité du joueur.
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