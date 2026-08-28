De Zerbi est ravi après que Tottenham a réalisé un double coup en recrutant Sávio et Omar Marmoush en provenance de Manchester City cette semaine, comme l’a rapporté ESPN. Tottenham a bouclé l’arrivée de Sávio dans le cadre d’un package de 85 millions de livres sterling, tandis que Marmoush est arrivé en prêt pour une saison avec une obligation d’achat qui pourrait atteindre 60 millions de livres sterling. Cela porte les dépenses totales du club cet été à plus de 350 millions de livres sterling.

De Zerbi a encensé ses nouveaux attaquants avant le choc de Premier League contre Newcastle samedi. « Je pense que Sávio et Marmoush sont bomba. Je ne sais pas quel nom ou comment on peut les appeler, mais ce sont des joueurs de très haut niveau, c’est certain », a déclaré De Zerbi.