L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a été qualifié de « vrai connard » par Jesse Marsch pour la manière dont il a traité la star canadienne Ismael Kone à Marseille

Invité du podcast « Call It What You Want » sur CBS Sports Golazo America, Jesse Marsch a livré une analyse franche des méthodes d’entraînement de Roberto De Zerbi. Tout en reconnaissant les progrès récents d’Ismael Kone en Serie A sous les couleurs de Sassuolo, le sélectionneur canadien a pointé du doigt la façon dont l’actuel coach de Tottenham avait géré le jeune talent lors de leur passage en Ligue 1.

« Quand j’ai pris les rênes de l’équipe, Ismael était un joueur brut mais talentueux », a expliqué Marsch dans le podcast. « Je lui ai ensuite beaucoup parlé de discipline et de concentration, et de tout ce que cela implique au quotidien : son alimentation, ses habitudes de sommeil, sa façon de s’entraîner, de se présenter chaque jour, de jouer, et son intelligence globale. En partant pour l’Italie afin de rejoindre un club fraîchement promu, où il a dû se battre dans un contexte exigeant et face à un championnat très structuré, il a joué un rôle essentiel et réalisé une excellente saison. »