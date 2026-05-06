Getty Images Sport
Traduit par
L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a été qualifié de « vrai connard » par Jesse Marsch pour la manière dont il a traité la star canadienne Ismael Kone à Marseille
Marsch ne mâche pas ses mots au sujet du comportement de De Zerbi
Invité du podcast « Call It What You Want » sur CBS Sports Golazo America, Jesse Marsch a livré une analyse franche des méthodes d’entraînement de Roberto De Zerbi. Tout en reconnaissant les progrès récents d’Ismael Kone en Serie A sous les couleurs de Sassuolo, le sélectionneur canadien a pointé du doigt la façon dont l’actuel coach de Tottenham avait géré le jeune talent lors de leur passage en Ligue 1.
« Quand j’ai pris les rênes de l’équipe, Ismael était un joueur brut mais talentueux », a expliqué Marsch dans le podcast. « Je lui ai ensuite beaucoup parlé de discipline et de concentration, et de tout ce que cela implique au quotidien : son alimentation, ses habitudes de sommeil, sa façon de s’entraîner, de se présenter chaque jour, de jouer, et son intelligence globale. En partant pour l’Italie afin de rejoindre un club fraîchement promu, où il a dû se battre dans un contexte exigeant et face à un championnat très structuré, il a joué un rôle essentiel et réalisé une excellente saison. »
- Getty Images Sport
Les répercussions de l’affaire de Marseille dévoilées
La tension entre Kone et De Zerbi aurait atteint son paroxysme lors d’une séance d’entraînement à Marseille. Après que le milieu de terrain eut manqué de respecter certaines consignes tactiques, De Zerbi aurait humilié le jeune joueur devant ses coéquipiers, lui ordonnant de quitter le terrain et de « contacter son agent » pour se trouver un nouveau club, car il ne jouerait plus jamais sous ses ordres.
Marsch a souligné que cette période avait constitué un obstacle majeur pour le joueur de 23 ans, déclarant : « Je veux dire, il serait probablement facile de dire qu’Ismael est l’élu. Pas seulement d’après ce que j’ai fait avec lui et ce que l’équipe nationale a fait avec lui, mais aussi d’après ce qu’il a réussi à accomplir dans sa carrière, et les progrès qu’il a pu réaliser malgré les difficultés, je tiens à le préciser. Car ça n’a pas été facile avec De Zerbi et Marseille. De Zerbi s’est comporté comme un vrai, vrai connard avec lui, et il est resté fort. Il n’a jamais douté de lui-même. Il a trouvé un nouveau cadre, et regardez-le s’épanouir aujourd’hui. Je le répète : De Zerbi s’est comporté comme un vrai connard avec lui. »
Destins croisés en Italie et en Angleterre
Depuis son départ de Marseille, où il évoluait dans un contexte délicat, Kone s’est reconstruit une solide réputation en Italie. Prêté initialement à Sassuolo, il a finalement été transféré définitivement pour 10 millions d’euros et s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de Serie A, avec six buts marqués en 32 matchs cette saison. Pour Marsch, cette renaissance atteste de la force mentale du joueur, malgré l’hostilité manifestée par De Zerbi.
De son côté, De Zerbi traverse une phase plus chaotique depuis son arrivée en Premier League. À la tête de Tottenham Hotspur, le technicien italien peine à imposer sa régularité dans le nord de Londres : les Spurs sont englués dans une lutte inhabituelle en bas de classement, et De Zerbi doit absolument sortir le club de cette zone de relégation.
- Getty Images Sport
Une étoile montante du football canadien
Sous la houlette de Marsch, Kone a mûri, laissant derrière lui son image de joueur « brut » pour s’imposer comme un titulaire incontournable de l’équipe du Canada. Ses performances régulières en Serie A avec Sassuolo, actuellement 10e du classement, constituent une réponse directe aux difficultés qu’il a rencontrées sous les ordres de De Zerbi. Alors qu’il continue de s’épanouir en Italie, le milieu de terrain se prépare désormais pour la Coupe du monde de cet été, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, où il mènera son pays dans le groupe B face à la Bosnie-Herzégovine, au Qatar et à la Suisse.