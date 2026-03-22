L'entraîneur de Tottenham, Igor Tudor, s'exprime après avoir été accusé d'avoir confondu un membre du staff des Spurs avec Arne Slot, de Liverpool, lors d'un incident qui a fait le buzz

Ce moment de bonne humeur est désormais devenu une blague récurrente au sein du groupe de Tottenham. Tudor a avoué avoir déjà donné un nouveau surnom à son collègue suite à cette attention médiatique mondiale. « Là [contre l’Atlético], on l’a fait exprès pour plaisanter, parce que désormais, je l’appelle “Arne” ! Ce n’est pas Allan, c’est Arne ! Mais c’est comme ça que ça marche, on est en 2026, il s’agit de faire l’actualité, de s’amuser. Ça fait partie du travail d’aujourd’hui, mais parfois c’est vraiment ridicule. Je ne comprends pas, mais il faut bien inventer des nouvelles », a-t-il expliqué.

On parle même de faire de cette interaction un rituel d’avant-match, rappelant le célèbre baiser de Laurent Blanc sur la tête de Fabien Barthez lors de la Coupe du monde 1998 de la France. Lorsqu’on lui a demandé si l’étreinte « Arne » allait devenir une superstition permanente pour aider la chance des Spurs, Tudor a répondu en souriant : « On verra bien. »