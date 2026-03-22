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L'entraîneur de Tottenham, Igor Tudor, s'exprime après avoir été accusé d'avoir confondu un membre du staff des Spurs avec Arne Slot, de Liverpool, lors d'un incident qui a fait le buzz
La vérité derrière l'étreinte d'Anfield
L'incident s'est produit avant le récent match nul de Tottenham contre Liverpool, dans le Merseyside. Les caméras ont filmé Tudor en train de tapoter l'épaule d'un homme chauve sur la ligne de touche, pensant apparemment qu'il s'agissait de son homologue, Slot. Lorsque l'homme s'est retourné, l'expression de Tudor a semblé changer, ce qui a déclenché une vague de spéculations sur les réseaux sociaux selon lesquelles le patron des Spurs aurait commis une gaffe embarrassante. Cependant, la personne en question était en réalité Allan Dixon, le manager de longue date de Tottenham et responsable des relations avec les joueurs. Dixon se trouve également être le beau-frère de l'ancien président des Spurs, Daniel Levy.
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Tudor répond aux accusations relayées sur les réseaux sociaux
Tudor s'est empressé de démentir l'idée selon laquelle il ne savait pas qui il embrassait. Tudor a révélé que même sa propre famille avait été prise dans la tempête médiatique. « Cette fois, on l'a fait exprès ! », a-t-il plaisanté après le match contre l'Atlético en milieu de semaine. « En fait, mon fils, qui a 20 ans, m'a dit : "En Croatie, tout le monde se moque de toi parce que tu as fait cette erreur". Je lui ai répondu : "Quelle erreur ? Tu sais qui est ce type ?" "Non, je ne sais pas." Je lui ai dit : "C'est Allan Dixon, je passe toutes mes journées avec lui." » Le manager des Spurs s'est dit incrédule à l'idée que quelqu'un puisse penser qu'il ne reconnaîtrait pas un collègue important. « Je peux l'imaginer en Croatie, car peut-être qu'ils ne savent pas qui est Allan Dixon. Mais en Angleterre, pensent-ils que je ne reconnais pas le gars avec qui je passe chaque jour 10 heures ?! Je sors et je ne sais pas qui il est ? C'était un peu ridicule », a ajouté Tudor.
Un nouveau surnom pour un vétéran des Spurs
Ce moment de bonne humeur est désormais devenu une blague récurrente au sein du groupe de Tottenham. Tudor a avoué avoir déjà donné un nouveau surnom à son collègue suite à cette attention médiatique mondiale. « Là [contre l’Atlético], on l’a fait exprès pour plaisanter, parce que désormais, je l’appelle “Arne” ! Ce n’est pas Allan, c’est Arne ! Mais c’est comme ça que ça marche, on est en 2026, il s’agit de faire l’actualité, de s’amuser. Ça fait partie du travail d’aujourd’hui, mais parfois c’est vraiment ridicule. Je ne comprends pas, mais il faut bien inventer des nouvelles », a-t-il expliqué.
On parle même de faire de cette interaction un rituel d’avant-match, rappelant le célèbre baiser de Laurent Blanc sur la tête de Fabien Barthez lors de la Coupe du monde 1998 de la France. Lorsqu’on lui a demandé si l’étreinte « Arne » allait devenir une superstition permanente pour aider la chance des Spurs, Tudor a répondu en souriant : « On verra bien. »
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L'attention se porte désormais sur le maintien en Premier League
Si l'ambiance était détendue lors de la conférence de presse, la réalité de la saison de Tottenham reste sombre. Le club occupe actuellement la 16e place du classement de la Premier League, avec seulement un point d'avance sur son adversaire de dimanche, Nottingham Forest, dans une lutte acharnée pour le maintien. Tudor espère que les exploits européens de Forest pourraient donner à son équipe un avantage sur le plan physique.
« Bien sûr que j'en serais ravi. C'est normal. [Si] cela demande de l'énergie, c'est sûr que ça aide », a admis Tudor à propos du calendrier de Forest. « Parfois, le simple fait de disputer une compétition européenne apporte quelque chose de plus, de la confiance et de l'énergie. Donc parfois, ça ne vous enlève pas toujours quelque chose, surtout quand on a deux effectifs comme deux équipes. Si vous n'avez pas de blessés, ça peut même être un avantage de passer au tour suivant, car ça peut donner de l'énergie dans le vestiaire. »
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