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L'entraîneur de Santos affirme que Neymar « gagne en puissance » dans sa quête d'une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde, malgré une prestation peu convaincante en Copa Sudamericana
Cuca prend la défense de Neymar après une soirée frustrante
Mardi soir à Buenos Aires, Santos a été tenu en échec 1-1 par San Lorenzo, laissant ses espoirs en Copa Sudamericana suspendus à un fil. Si la performance collective a été décevante, c'est surtout Neymar qui a fait l'objet de critiques après le match, le joueur ayant peiné à exercer son influence habituelle lors de cette rencontre continentale. Ce résultat place le grand club brésilien en bas du classement du groupe D, avec seulement deux points en trois matches.
Malgré les critiques, Cuca a tenu à souligner les aspects positifs de la performance de sa star : « Neymar s'est amélioré en deuxième mi-temps, où il a trouvé plus d'espace pour jouer. En première mi-temps, il était très bien marqué, même s'il a contribué au but de Gabigol. En deuxième mi-temps, il a trouvé plus d'espace, s'est créé des occasions, a réalisé des actions très intelligentes ; il cherche des passes que peu de joueurs sont capables de faire. Je le vois fort et il ne cesse de s'améliorer. »
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La Coupe du monde demeure l’objectif principal.
À l’approche de la Coupe du monde, chaque performance est scrutée à la loupe par la commission technique brésilienne. Neymar est prêt à tout pour s’assurer une place dans l’équipe de Carlo Ancelotti, et bien qu’il n’ait réussi qu’un tir cadré et trois passes décisives contre San Lorenzo, l’entraîneur de son club reste son plus fervent défenseur. Cuca estime que la progression de l’attaquant va dans la bonne direction malgré les circonstances difficiles de la saison.
« Sa sélection en équipe nationale relève de la décision du sélectionneur et de son staff. En tant que Brésilien, j’espère que cela se produira », a admis Cuca lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir international du joueur. Le technicien a également salué l’accueil réservé au joueur à l’étranger : « Je tiens à souligner l’affection que le peuple argentin porte aujourd’hui à Neymar. Nous avons été très heureux de voir le respect dont les gens ont fait preuve en applaudissant Neymar. »
Problèmes de disponibilité pour la rencontre cruciale face à Palmeiras
Santos se concentre désormais sur un choc majeur en championnat contre Palmeiras, leader de la Série A, mais Cuca pourrait se retrouver face à un casse-tête pour composer son équipe. Neymar et Gabriel « Gabigol » Barbosa ont tous deux fait part de leurs inquiétudes quant à l’idée de jouer sur gazon artificiel, ce qui pourrait les empêcher de faire le déplacement à l’Allianz Parque. Le club occupant actuellement la 17e place du classement de la Série A et étant enlisés dans la zone de relégation, leur absence constituerait un coup dur.
Toutefois, Cuca n’a pas encore abdiqué l’idée de les aligner pour la 14^e journée : « Je ne sais pas encore si je pourrai compter sur Neymar ou Gabigol, au vu de leur position sur la pelouse synthétique. Nous allons échanger avec eux. Évidemment, si nous parvenons à les faire jouer, nous serons plus forts », a-t-il conclu.
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Santos livre un combat ardu sur deux tableaux
La situation se détériore rapidement pour le club de Vila Belmiro. Si les médias se focalisent sur les péripéties individuelles, à l’image de la condition physique de Neymar, le classement au championnat invite à la prudence. Éviter la relégation est devenu l’objectif numéro un, mais la dynamique actuelle révèle une équipe en quête de confiance et d’identité. Cuca est conscient que aligner son effectif type est la seule voie pour quitter la zone de danger.
Le match nul en Argentine a souligné leur dépendance au duo d’attaque : la vision de Neymar a permis à Gabigol d’égaliser après l’ouverture du score par Alexis Cuello. Reste à savoir si cette alchimie suffira, d’ici quelques semaines, pour sauver la saison du Peixe et offrir à Neymar une place au Mondial.