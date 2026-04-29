L'entraîneur de Santos affirme que Neymar « gagne en puissance » dans sa quête d'une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde, malgré une prestation peu convaincante en Copa Sudamericana

Mardi soir à Buenos Aires, Santos a été tenu en échec 1-1 par San Lorenzo, laissant ses espoirs en Copa Sudamericana suspendus à un fil. Si la performance collective a été décevante, c'est surtout Neymar qui a fait l'objet de critiques après le match, le joueur ayant peiné à exercer son influence habituelle lors de cette rencontre continentale. Ce résultat place le grand club brésilien en bas du classement du groupe D, avec seulement deux points en trois matches.

Malgré les critiques, Cuca a tenu à souligner les aspects positifs de la performance de sa star : « Neymar s'est amélioré en deuxième mi-temps, où il a trouvé plus d'espace pour jouer. En première mi-temps, il était très bien marqué, même s'il a contribué au but de Gabigol. En deuxième mi-temps, il a trouvé plus d'espace, s'est créé des occasions, a réalisé des actions très intelligentes ; il cherche des passes que peu de joueurs sont capables de faire. Je le vois fort et il ne cesse de s'améliorer. »