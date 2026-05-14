L'entraîneur de Santos, Cuca, garde confiance dans les chances de Neymar d'intégrer la Seleção, alors que le Brésil se prépare à affronter le Maroc, Haïti et l'Écosse dans le groupe G de la Coupe du monde. Il a déclaré : « Je pense que sa place en équipe nationale est en bonne voie. Il peut très bien nous représenter, et je pense que c'est nécessaire, à mon sens. C'est aux responsables de la CBF de décider ; ils ont les moyens d'analyser la marche à suivre.

Je ne sais pas ce qui va se passer au Mondial, mais le Brésil est en bonne santé ; avec l’aide de Dieu, ils peuvent devenir champions. Patienteons et prenons les matchs les uns après les autres, comme nous l’avons toujours fait. Peut-être dimanche réalisera-t-il une nouvelle grosse performance et, qui sait, il pourrait ainsi s’assurer une place au Mondial. »