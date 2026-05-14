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L'entraîneur de Santos affirme que Neymar est « en bonne voie » pour intégrer l'équipe du Brésil à la Coupe du monde, après avoir joué un rôle clé dans la victoire décisive en Coupe contre Curitiba
Neymar a été le grand artisan de la victoire en coupe.
Mercredi soir, Neymar a rappelé qu’il demeurait un joueur d’exception en guidant Santos vers une victoire 2-0 contre Coritiba, synonyme de qualification pour le tour suivant de la Copa do Brasil. À 34 ans, il a d’abord offert une passe décisive à Gabriel Bontempo dès la 20e minute, puis guidé son équipe vers ce succès précieux. Bien qu’il n’ait plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023, cette performance éclatante intervient à un moment clé, alors que la sélection finale d’Ancelotti pour la Coupe du monde se profile et que l’attaquant a retrouvé sa pleine forme après une longue convalescence.
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Cuca salue l'évolution tactique
Après le coup de sifflet final, Cuca a expliqué comment Neymar a su adapter son jeu pour demeurer une menace au plus haut niveau. Il a déclaré : « Pour la Coupe du monde, je pense qu’à chaque match qui passe, Neymar montre sa valeur, son talent. Ce n’est plus le Neymar d’autrefois, qui prenait le ballon et s’enfonçait dans la surface, mais il pose aujourd’hui d’énormes difficultés à l’adversaire. En sélection, il est capable de tout : venir en soutien, servir un partenaire, utiliser son intelligence pour conserver le ballon, organiser le jeu ou conclure les actions. Il peut jouer sur l’aile, en numéro 10 ou en faux numéro 9. »
En route vers l’Amérique du Nord
L'entraîneur de Santos, Cuca, garde confiance dans les chances de Neymar d'intégrer la Seleção, alors que le Brésil se prépare à affronter le Maroc, Haïti et l'Écosse dans le groupe G de la Coupe du monde. Il a déclaré : « Je pense que sa place en équipe nationale est en bonne voie. Il peut très bien nous représenter, et je pense que c'est nécessaire, à mon sens. C'est aux responsables de la CBF de décider ; ils ont les moyens d'analyser la marche à suivre.
Je ne sais pas ce qui va se passer au Mondial, mais le Brésil est en bonne santé ; avec l’aide de Dieu, ils peuvent devenir champions. Patienteons et prenons les matchs les uns après les autres, comme nous l’avons toujours fait. Peut-être dimanche réalisera-t-il une nouvelle grosse performance et, qui sait, il pourrait ainsi s’assurer une place au Mondial. »
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Le jour du jugement pour l’icône de la Seleção
Avant la révélation de la liste définitive des 26 joueurs du Brésil, Neymar doit encore passer un dernier test ce dimanche face à Coritiba à Vila Belmiro, en Serie A brésilienne. Ancelotti, qui l’a déjà inclus dans sa pré-liste de 55, dévoilera son choix final le lundi 18 mai lors d’un événement médiatique au Musée de demain à Rio de Janeiro.
Parallèlement, Santos doit gérer un calendrier chargé, notamment face à San Lorenzo en Copa Sudamericana, mais tous les regards restent tournés vers la question de savoir si son emblématique numéro 10 pourra enrichir son palmarès de 128 sélections et 79 buts sur la plus grande scène mondiale.