L'entraîneur de Saint-Marin a affronté la Bosnie il y a moins d'un an : « Ils sont lents, mais ils possèdent des joueurs de talent. Le stade ressemble au Scida de Crotone. »

« C'est une équipe lente dans la construction du jeu, un peu guindée. Elle joue à un rythme lent, ce qui est un avantage pour les Azzurri. À Zenica, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'intensité : nous avons pressé haut et doublé le porteur de balle. Mais sur le terrain, ils disposent de joueurs de talent, notamment l'incontournable Dzeko : un attaquant que les défenseurs azzurri connaissent bien, Gattuso saura mieux que moi comment éviter de lui laisser de l’espace. Il a 40 ans et reste décisif, c’est le danger numéro un. Lors du match retour (perdu 6-0), le jeune Alajbegovic m’a surpris. C’est contre nous qu’il a marqué son premier but en sélection. Il court, dribble, est très doué des deux pieds. Il faut le surveiller de près. Mais leur jeu est prévisible et ils souffrent aussi dans les duels physiques. En phase de possession, on faisait beaucoup circuler le ballon, on les faisait courir. Ils n’ont pas de joueurs extrêmement rapides, et leurs combinaisons offensives sont faciles à lire. L’équipe de Gattuso a des qualités nettement supérieures à celles de ses adversaires, à tous les égards. Les Azzurri ont toutes les cartes en main pour gagner et revenir en Coupe du monde après 12 ans.