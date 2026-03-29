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L'entraîneur de Saint-Marin a affronté la Bosnie il y a moins d'un an : « Ils sont lents, mais ils possèdent des joueurs de talent. Le stade ressemble au Scida de Crotone. »

Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Les opinions de l'entraîneur italien naturalisé saint-marinais

Affronter la Bosnie à Zenica : à quoi cela ressemble-t-il ? Roberto Cevoli, sélectionneur de l'équipe nationale de Saint-Marin depuis 2023 et adversaire des hommes de Barbarez qui attendent l'Italie mardi 31 mars dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, le sait bien depuis juin dernier.

« Nous avons disputé le match aller au Bilino Polje le 7 juin dernier, il faisait 32 degrés et la chaleur était étouffante. Rien à voir avec la neige de ces derniers jours. C’est un petit stade, exigu, délabré. Les tribunes sont tout près du terrain et les supporters se font vraiment entendre. »

  • LE MATCH

    « Nous avons réussi à leur mettre la pression en livrant un excellent match. À 25 minutes de la fin, le score était toujours de 0-0. Dzeko était assis sur le banc en baskets, sans chaussures de foot. Il ne devait pas entrer en jeu, puis l’entraîneur a changé d’avis. Il a marqué le but décisif, et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en leur faveur. Mais à la dernière minute, nous avons lancé une contre-attaque qui a failli nous permettre d’égaliser. Le public a exulté à notre erreur, tout le monde a eu peur. À domicile, contre Saint-Marin, ils pensaient gagner facilement. Au lieu de cela, ils ont pris des risques. Barbarez est venu me féliciter après le 1-0. Il avait apprécié notre performance et notre combativité. »




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  • DZEKO E ALAJBEGOVIC

    « C'est une équipe lente dans la construction du jeu, un peu guindée. Elle joue à un rythme lent, ce qui est un avantage pour les Azzurri. À Zenica, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'intensité : nous avons pressé haut et doublé le porteur de balle. Mais sur le terrain, ils disposent de joueurs de talent, notamment l'incontournable Dzeko : un attaquant que les défenseurs azzurri connaissent bien, Gattuso saura mieux que moi comment éviter de lui laisser de l’espace. Il a 40 ans et reste décisif, c’est le danger numéro un. Lors du match retour (perdu 6-0), le jeune Alajbegovic m’a surpris. C’est contre nous qu’il a marqué son premier but en sélection. Il court, dribble, est très doué des deux pieds. Il faut le surveiller de près. Mais leur jeu est prévisible et ils souffrent aussi dans les duels physiques. En phase de possession, on faisait beaucoup circuler le ballon, on les faisait courir. Ils n’ont pas de joueurs extrêmement rapides, et leurs combinaisons offensives sont faciles à lire. L’équipe de Gattuso a des qualités nettement supérieures à celles de ses adversaires, à tous les égards. Les Azzurri ont toutes les cartes en main pour gagner et revenir en Coupe du monde après 12 ans.

  • ENVIRONNEMENT

    « En raison de la capacité réduite, il y aura moins que les 15 000 supporters que nous avions vus dans les tribunes en juin. Pjanic venait de quitter l'équipe nationale et a été honoré avant le match. Il a fait le tour du terrain pour embrasser les gens, tout le monde était là pour lui. On sent déjà la chaleur du public depuis les vestiaires, qui sont d’ailleurs difficiles d’accès. On nous a attribué un vestiaire au deuxième étage du stade. Pour y arriver, il fallait monter deux volées d’escaliers très raides. Pour les joueurs, ce n’était pas un problème, mais pour les intendants, c’en était un. Transporter tout le matériel jusque là-haut, sans pouvoir utiliser l’ascenseur, a été épuisant. Les gens encouragent l’équipe depuis leurs balcons, un peu comme à l’Ezio Scida de Crotone. En tant que joueur, j’ai porté le maillot rouge et bleu en 2004 ; les supporters entraient dans l’hôpital situé à côté du stade pour éviter de payer leur billet et soutenir l’équipe depuis les fenêtres qui donnent sur le terrain.



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