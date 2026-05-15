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L’entraîneur de Manchester United, Darren Fletcher, dénonce la « mainmise de Manchester City sur la FA Youth Cup », après avoir vu JJ Gabriel et ses coéquipiers s’incliner au Joie Stadium, une enceinte de 7 000 places
Fletcher critique le choix du lieu de la finale de la FA Youth Cup
L’entraîneur de Manchester United, Fletcher, a exprimé son mécontentement à l’égard de la FA après la défaite 2-1 de son équipe face à Manchester City en finale de la FA Youth Cup. Reconnaissant la supériorité de l’équipe d’Oliver Reiss sur le terrain, il a toutefois contesté l’organisation de cette finale. La rencontre s’est tenue au Joie Stadium, une enceinte de 7 000 places qui sert habituellement de cadre au centre de formation et aux équipes féminines de City.
Selon la BBC, United aurait proposé d’accueillir la rencontre à Old Trafford ; cette option a toutefois été rejetée après que City eut signalé l’indisponibilité de l’Etihad Stadium en raison de travaux. La direction mancunienne a jugé le site manque de prestige pour une finale majeure. Bien que City ait annoncé un match « complet », des sièges vides étaient visibles dans les tribunes réservées au public local, ce qui a accentué la frustration des Red Devils quant à l’ambiance et à l’organisation.
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Fletcher a exprimé sa frustration à l’issue de la finale.
La tension est montée d’un cran lors de la remise des prix après le match, quand Fletcher a été vu en train de discuter vivement avec des responsables de la FA alors que le président de l’EFL, Rick Parry, s’apprêtait à distribuer les médailles. Après la rencontre, Fletcher a critiqué à la fois le choix du lieu et le déroulement de la cérémonie de remise du trophée.
« Je suis déçu par la FA pour tout ce qui a entouré ce match : le lieu, tout », a expliqué Fletcher. « Il faut respecter l’adversaire. Mais pas quand Man City s’empare d’une FA Youth Cup. C’est une compétition de la FA. Ça n’aurait jamais dû se passer comme ça.
Je n’ai jamais entendu de sifflets ciblant un à un les entraîneurs puis chaque joueur. Cela ne se produit pas en finale de coupe. C’est une compétition de la FA, mais on avait l’impression que c’était une épreuve de Man City, tant dans la préparation du match que dans la façon dont nous avons dû gérer la situation à la fin. C’est mon seul reproche pour ce soir. Mais la meilleure équipe a gagné, bravo à eux. »
Les problèmes d’horaires exacerbent la frustration.
Fletcher a exprimé ses réserves au sujet du calendrier des matchs de l’académie, immédiatement après la finale de la Youth Cup. L’équipe U21 de Manchester United doit en effet affronter Brighton en finale des barrages de la Premier League 2 moins de 48 heures plus tard, à l’Amex Stadium.
« Nous rencontrons actuellement plusieurs difficultés concernant l’organisation de ces rencontres juniors, ce qui est regrettable, a-t-il expliqué. Le match des moins de 21 ans se tenant seulement 48 heures après la finale, certains de nos joueurs ne pourront pas vivre cette expérience. »
« J’espère que les gens prendront du recul maintenant qu’ils ont pris de la distance. La Premier League et la FA ont beaucoup à apprendre de ces compétitions historiques. »
- AFP
Manchester United vise à conclure la saison de son académie sur une note victorieuse.
Les joueurs de Manchester United doivent rapidement se recentrer sur la finale des barrages de la Premier League 2 contre Brighton. L’enchaînement rapide des rencontres risque de limiter la disponibilité de plusieurs éléments ayant disputé la finale de la Youth Cup. Ce calendrier serré complique aussi la gestion de l’équipe première : les Red Devils reçoivent Nottingham Forest à Old Trafford dimanche, ce qui pourrait réduire les chances des jeunes du centre de formation d’être intégrés au groupe professionnel.