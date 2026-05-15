La tension est montée d’un cran lors de la remise des prix après le match, quand Fletcher a été vu en train de discuter vivement avec des responsables de la FA alors que le président de l’EFL, Rick Parry, s’apprêtait à distribuer les médailles. Après la rencontre, Fletcher a critiqué à la fois le choix du lieu et le déroulement de la cérémonie de remise du trophée.

« Je suis déçu par la FA pour tout ce qui a entouré ce match : le lieu, tout », a expliqué Fletcher. « Il faut respecter l’adversaire. Mais pas quand Man City s’empare d’une FA Youth Cup. C’est une compétition de la FA. Ça n’aurait jamais dû se passer comme ça.

Je n’ai jamais entendu de sifflets ciblant un à un les entraîneurs puis chaque joueur. Cela ne se produit pas en finale de coupe. C’est une compétition de la FA, mais on avait l’impression que c’était une épreuve de Man City, tant dans la préparation du match que dans la façon dont nous avons dû gérer la situation à la fin. C’est mon seul reproche pour ce soir. Mais la meilleure équipe a gagné, bravo à eux. »