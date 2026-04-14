L'entraîneur de Lyon justifie sa critique publique d'Endrick, lequel, en réponse, a joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe en Ligue 1

Le technicien portugais a reconnu que ses précédentes déclarations, dans lesquelles il se disait « insatisfait » de la contribution de l’attaquant, n’étaient que pure provocation. Fonseca a voulu tester le caractère du jeune joueur après une prestation en demi-teinte contre Angers et des plaintes concernant la fatigue liée aux déplacements internationaux.

Après la victoire contre Lorient, il a justifié sa démarche : « En tant qu’entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour susciter des réactions chez les joueurs, et c’est ce que j’ai fait. J’ai parlé pour provoquer une réaction de sa part, et j’ai vu cette réaction. »

Il a ajouté : « Oui, nous avons discuté. Endrick est un jeune joueur, une personne très positive ; j'apprécie vraiment sa personnalité. À 19 ans, il est dans une période d'évolution, de changement, mais nous avons discuté ; tout va bien. »