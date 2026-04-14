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L'entraîneur de Lyon justifie sa critique publique d'Endrick, lequel, en réponse, a joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe en Ligue 1
Un pari calculé qui s'avère payant
Lyon a mis fin à sa série sans victoire en battant Lorient 2-0, grâce à une seconde période dominée par Endrick. Après une baisse de forme et une réprimande publique de Fonseca, le joueur de 19 ans avait été laissé sur le banc dans le cadre d’une stratégie visant à le remotiver. Son entrée en jeu s’est toutefois avérée décisive, puisqu’il a directement participé aux deux buts, validant ainsi la rigueur de l’entraîneur dans la gestion de son effectif à un moment critique de la saison.
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Fonseca détaille les tactiques psychologiques
Le technicien portugais a reconnu que ses précédentes déclarations, dans lesquelles il se disait « insatisfait » de la contribution de l’attaquant, n’étaient que pure provocation. Fonseca a voulu tester le caractère du jeune joueur après une prestation en demi-teinte contre Angers et des plaintes concernant la fatigue liée aux déplacements internationaux.
Après la victoire contre Lorient, il a justifié sa démarche : « En tant qu’entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour susciter des réactions chez les joueurs, et c’est ce que j’ai fait. J’ai parlé pour provoquer une réaction de sa part, et j’ai vu cette réaction. »
Il a ajouté : « Oui, nous avons discuté. Endrick est un jeune joueur, une personne très positive ; j'apprécie vraiment sa personnalité. À 19 ans, il est dans une période d'évolution, de changement, mais nous avons discuté ; tout va bien. »
Les attentes entourant le joueur prêté par Madrid
Cette exigence d’amélioration intervient après une série de neuf matches sans victoire pour Lyon, qui a coûté à l’équipe sa place assurée en Ligue des champions. Fonseca a insisté sur le fait qu’un joueur du calibre d’Endrick avait le « devoir » de montrer l’exemple, indépendamment de son âge ou des contraintes liées à la trêve internationale.
L’entraîneur lyonnais avait précédemment déclaré : « Je ne suis pas satisfait de la manière dont Endrick joue. Je ne suis pas là pour casser les joueurs, mais j’attends davantage d’un joueur comme Endrick, et je pense qu’il a l’obligation d’en faire plus. Il a dit qu’il était un peu fatigué par le voyage [de retour d’Orlando], mais je pense qu’il a la responsabilité d’en faire plus. »
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Renversement de tendance avant la rencontre face au PSG
Lyon va devoir relever un défi de taille ce dimanche, alors qu’il se rendra au Parc des Princes pour affronter le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Actuellement cinquièmes avec 51 points, les visiteurs comptent toujours 12 points de retard sur les Parisiens et doivent profiter de cette dynamique retrouvée pour garder leurs espoirs européens intacts. Alors qu’Endrick, prêté par Madrid, semble avoir retrouvé toute sa forme, la question est de savoir s’il pourra conserver cette efficacité redoutable face à l’élite du championnat lors des dernières semaines de la saison.