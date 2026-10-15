Nyoni a franchi une étape importante dans sa jeune carrière mercredi soir. Le joueur de 19 ans a connu sa toute première titularisation en Ligue des champions lors de la nette victoire de Liverpool sur le terrain du LASK (6-3). Cette rencontre riche en buts a offert au jeune joueur l’occasion idéale de montrer pourquoi il est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs actuellement formés à Anfield.

Ce déplacement en Autriche constituait le 26e match officiel de Nyoni avec le club de la Mersey depuis ses débuts en équipe première. Depuis ses débuts professionnels en février 2024, le milieu de terrain s’est progressivement intégré au groupe professionnel. Son passage des équipes de jeunes à la scène européenne a été accompagné avec précaution, mais sa prestation face au LASK laisse penser qu’il est désormais prêt à assumer de plus grandes responsabilités sur la scène continentale.