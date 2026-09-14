AFP
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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, lance un appel urgent à l’« aide » à ses attaquants en manque d’efficacité après la frustration contre Fulham
Iraola exige une responsabilité défensive collective
Au lendemain d’une prestation sans relief contre Fulham, Iraola a lancé un appel clair à l’« aide » à ses joueurs offensifs. Alors que l’attention s’est portée sur les lacunes supposées du milieu de terrain, le technicien basque affirme que la responsabilité de la récupération du ballon commence tout en haut du terrain.
« Nous devons récupérer le ballon le plus haut possible, car cela rend le travail offensif bien plus facile, a déclaré le patron de Liverpool en conférence de presse. Nous nous retrouvons dans des situations d’attaque en un contre un. C’est plus qu’une question de milieu de terrain. Quand nous avons été bons collectivement, les milieux ont semblé bien meilleurs et ont récupéré davantage de ballons. Nous les aidons davantage à gagner les duels. Quand ceux de devant font très bien leur travail, alors les milieux ont bonne mine. »
- Every Second Media
Le duo du milieu de terrain sous la loupe
Les critiques après le match nul contre Fulham ont été largement dirigées vers Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch. Les deux milieux de terrain ont eu du mal à imposer une quelconque domination physique dans le match, un constat mis en évidence par les statistiques, qui ont montré que le duo n’avait remporté que trois de ses 14 duels cumulés.
« Si nous les laissons défendre en un contre un en permanence et que nous ne sommes pas agressifs, alors nos défenseurs auront eux aussi du mal », a expliqué Iraola aux journalistes. « Si les joueurs devant vous font le travail, alors les milieux de terrain paraissent meilleurs. C’est plus collectif. Voilà l’aide que nous devons apporter à nos défenseurs et à nos milieux de terrain pour que tout le monde paraisse meilleur, plus intelligent et dans de meilleures positions. »
Des rotations attendues pour le match de Coupe de la Ligue anglaise
Liverpool n’a pas beaucoup de temps pour ruminer ses frustrations en Premier League alors qu’il se prépare à recevoir Tottenham Hotspur au troisième tour de la Carabao Cup mardi soir. Avec un calendrier qui s’intensifie, le match contre l’équipe de Roberto De Zerbi représente le troisième rendez-vous des Reds en seulement sept jours.
« Je suis très content de l’effectif, a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuels changements pour ce match de coupe. J’accorde beaucoup de valeur aux joueurs que nous avons. Si nous gagnons des matches, l’effectif paraît fantastique, si nous ne gagnons pas, alors il y a des problèmes ou autre. Nous verrons demain des joueurs que nous n’avons pas vus et j’ai hâte de les voir. Ils peuvent nous aider et ils n’en ont pas encore eu l’occasion. »
- Getty Images Sport
Trouver le bon équilibre à Anfield
Le match nul sans but contre Fulham est intervenu après une série de prestations de haute intensité, mais Iraola avait auparavant évoqué un « manque de fraîcheur » pour expliquer cette baisse de qualité. Alors que le club doit composer avec un calendrier automnal chargé, l'entraîneur cherche un équilibre entre la créativité offensive et les efforts défensifs qu'il estime actuellement insuffisants.
Le prochain choc contre Tottenham sera un test révélateur de la profondeur de l'effectif et de sa capacité à appliquer les déclencheurs du pressing voulus par Iraola. Si les attaquants répondent à l'appel à l'aide de l'entraîneur et perturbent la relance adverse, cela allègera la pression sur Szoboszlai et Gravenberch, leur permettant de dicter le jeu plutôt que de le poursuivre en permanence.
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