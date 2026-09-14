Au lendemain d’une prestation sans relief contre Fulham, Iraola a lancé un appel clair à l’« aide » à ses joueurs offensifs. Alors que l’attention s’est portée sur les lacunes supposées du milieu de terrain, le technicien basque affirme que la responsabilité de la récupération du ballon commence tout en haut du terrain.

« Nous devons récupérer le ballon le plus haut possible, car cela rend le travail offensif bien plus facile, a déclaré le patron de Liverpool en conférence de presse. Nous nous retrouvons dans des situations d’attaque en un contre un. C’est plus qu’une question de milieu de terrain. Quand nous avons été bons collectivement, les milieux ont semblé bien meilleurs et ont récupéré davantage de ballons. Nous les aidons davantage à gagner les duels. Quand ceux de devant font très bien leur travail, alors les milieux ont bonne mine. »



