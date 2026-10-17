L’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola donne des nouvelles inquiétantes des blessures de Dominik Szoboszlai et Jeremie Frimpong après la victoire contre Brentford

Évoquant les deux coups d’arrêt, l’entraîneur a précisé qu’ils étaient dus à des circonstances différentes. « Il s’agissait de deux cas différents. Dom a ressenti la même blessure, ce n’est pas une nouvelle blessure et elle n’était probablement pas assez guérie. Il faudra donc lui laisser plus de temps. Pour Jeremie, c’est nouveau. Je pense qu’il avait terminé le match avec des crampes l’autre jour [contre le LASK] », a déclaré Iraola. Il a ajouté : « Je l’ai fait entrer parce que, face à une équipe réduite à dix, je pensais qu’il pouvait nous apporter plus que Ronald offensivement. Cela dit, j’apprécie beaucoup Victor, qui a été très bon au poste d’arrière droit. Mais cela signifie que nous serons privés de Dom et de Jeremie pendant quelque temps, oui. »