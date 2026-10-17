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L’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola donne des nouvelles inquiétantes des blessures de Dominik Szoboszlai et Jeremie Frimpong après la victoire contre Brentford
Double coup dur pour Liverpool sur le front des blessures
Après sa victoire arrachée 2-1 face à Brentford samedi, Liverpool a subi un double coup dur sur le plan des blessures. Devant les médias après le match, l’entraîneur Iraola a reconnu que le club devrait se passer de Szoboszlai et de Frimpong pour une durée indéterminée. Szoboszlai n’a tenu que 32 minutes lors de cette rencontre de Premier League, victime d’une rechute de la blessure aux ischio-jambiers qui l’avait privé des deux matches précédents. Entré à la mi-temps, Frimpong n’a passé que sept minutes sur le terrain avant de devoir sortir à son tour.
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Iraola explique la situation délicate de son effectif
Le calendrier chargé a laissé des traces dans l’effectif, et Iraola a détaillé les choix difficiles qu’il doit faire concernant l’état physique de ses joueurs. « Je pense que nous sommes dans une situation très délicate, a expliqué Iraola. Nous venions de disputer un match de Ligue des champions à l’extérieur deux jours plus tôt, nous sommes rentrés tard dans la nuit et n’avons probablement pas récupéré comme il le fallait. Il faut choisir entre des joueurs qui ont déjà débuté deux matches et sont très fatigués, et d’autres qui reviennent de blessure, mais dont on n’est probablement pas sûr à 100 %. »
Des problèmes distincts pour un duo clé
Évoquant les deux coups d’arrêt, l’entraîneur a précisé qu’ils étaient dus à des circonstances différentes. « Il s’agissait de deux cas différents. Dom a ressenti la même blessure, ce n’est pas une nouvelle blessure et elle n’était probablement pas assez guérie. Il faudra donc lui laisser plus de temps. Pour Jeremie, c’est nouveau. Je pense qu’il avait terminé le match avec des crampes l’autre jour [contre le LASK] », a déclaré Iraola. Il a ajouté : « Je l’ai fait entrer parce que, face à une équipe réduite à dix, je pensais qu’il pouvait nous apporter plus que Ronald offensivement. Cela dit, j’apprécie beaucoup Victor, qui a été très bon au poste d’arrière droit. Mais cela signifie que nous serons privés de Dom et de Jeremie pendant quelque temps, oui. »
- Getty Images Sport
Quelle est la suite pour Liverpool ?
Liverpool devra désormais négocier une série de matches délicats sans les deux joueurs blessés. Le club accueillera Villarreal mardi en Ligue des champions, avec un bilan parfait de six points au classement général. Après ce rendez-vous européen, Liverpool recevra Brighton à Anfield en Premier League.
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