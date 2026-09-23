Après avoir souffert d’une blessure au bas du dos pendant la pré-saison, Chiesa n’a retrouvé l’entraînement avec l’équipe première que cette semaine. Cependant, l’attaquant fait déjà face à une tâche particulièrement ardue pour impressionner son nouvel entraîneur.

Selon le média italien Calcio Mercato, Iraola a adressé un ultimatum sans détour à l’attaquant. L’ancien joueur de la Juventus aurait été sommé de « faire ses valises » s’il ne parvient pas rapidement à entrer dans les plans du manager pour l’équipe première.

Cette dure réalité fait suite à sa récente absence de la liste européenne de Liverpool aux côtés d’Endo. Une situation familière pour l’Italien, qui avait d’abord été écarté de cette liste la saison dernière avant de remplacer le blessé Giovanni Leoni en septembre.