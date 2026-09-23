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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, adresse un ultimatum BRUTAL en vue d’un transfert à l’attaquant à 12,5 M£ Federico Chiesa
Iraola prend des décisions impitoyables concernant son effectif
Iraola n’est en poste que depuis trois mois comme entraîneur de Liverpool, mais l’Espagnol prend déjà des décisions sans compromis concernant son effectif. Le milieu de terrain Wataru Endo a récemment été placé sur la sellette à l’approche du mois de janvier, après ne pas avoir disputé la moindre minute cette saison.
Désormais, Chiesa se retrouve dans une situation tout aussi précaire. L’ailier de 28 ans a lui aussi été totalement écarté du groupe de Liverpool pour la Ligue des champions et lutte activement pour sauver sa carrière à Anfield.
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On dit à Chiesa de faire ses valises
Après avoir souffert d’une blessure au bas du dos pendant la pré-saison, Chiesa n’a retrouvé l’entraînement avec l’équipe première que cette semaine. Cependant, l’attaquant fait déjà face à une tâche particulièrement ardue pour impressionner son nouvel entraîneur.
Selon le média italien Calcio Mercato, Iraola a adressé un ultimatum sans détour à l’attaquant. L’ancien joueur de la Juventus aurait été sommé de « faire ses valises » s’il ne parvient pas rapidement à entrer dans les plans du manager pour l’équipe première.
Cette dure réalité fait suite à sa récente absence de la liste européenne de Liverpool aux côtés d’Endo. Une situation familière pour l’Italien, qui avait d’abord été écarté de cette liste la saison dernière avant de remplacer le blessé Giovanni Leoni en septembre.
Une période misérable sur les bords de la Mersey
Le passage de Chiesa en Premier League a été extrêmement décevant depuis son recrutement par Arne Slot à l’été 2024. Arrivé comme option offensive, il devait jouer un rôle essentiel pour Liverpool.
Au lieu de cela, son passage à Anfield a été fortement gâché par une mauvaise forme et des problèmes physiques persistants. L’ailier n’a inscrit que cinq buts en 50 apparitions pour le club, sans parvenir à confirmer les promesses initiales placées en lui.
Alors que l’attaquant espérait profiter d’un nouveau départ sous un nouveau management, sa blessure de pré-saison a sérieusement compromis ses chances d’impressionner Iraola à l’entraînement.
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En vue du mercato de janvier
Chiesa reste lié à Liverpool par un contrat de longue durée qui expire en juin 2028. Cependant, un départ pourrait se concrétiser dès le prochain mercato de janvier.
Le joueur de 28 ans nourrit de fortes ambitions de retrouver la sélection italienne de Roberto Mancini, un objectif qui nécessitera un temps de jeu régulier. S’il ne parvient pas à intégrer le onze de départ de Liverpool, un départ semble inévitable.
Dans ce cas, Liverpool devrait tenter de récupérer la plus grande partie possible des 12,5 millions de livres sterling déboursés pour le recruter il y a un peu plus de deux ans. Pour l’instant, Chiesa doit rapidement prouver sa valeur sur le Merseyside.
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