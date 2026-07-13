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L’entraîneur de Leeds, Daniel Farke, a repoussé la menace d’un « grand nom », mais s’est vu adresser un avertissement concernant « trois matchs » par une ancienne star d’Elland Road
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Leeds voit grand, sur le terrain comme en dehors
Des projets ambitieux sont en cours d'élaboration dans le West Yorkshire, notamment la rénovation tant attendue d'un célèbre stade historique. La demande dépassant l'offre en matière de billetterie, l'enceinte pourra bientôt accueillir davantage de supporters.
Les dirigeants misent sur des performances sportives à la hauteur de ces investissements, rendues possibles par un mercato ciblé qui a permis à Leeds de consolider son statut parmi l’élite anglaise.
Le maintien a été assuré avec une relative aisance la saison passée, grâce à une marge de huit points sur la zone de relégation, synonyme de retour immédiat en Championship, douze mois seulement après le sacre en deuxième division.
Réitérer, voire surpasser, ces exploits ne sera pas chose facile, d’autant plus que les rivaux, tous secteurs confondus, sont prêts à dépenser sans compter une fois de plus. Pour suivre le rythme, Leeds compte sur un soutien accru de son actionnaire 49ers Enterprises.
Le club vise désormais les compétitions européennes et les trophées nationaux, et il a besoin de figures inspirantes sur le terrain comme sur le banc. Pour l’instant, Farke répond à ces critères, et le club résiste à la tentation de recruter un entraîneur au « plus grand nom ».
Farke est-il toujours l’homme de la situation à Leeds ?
Reste à savoir combien de temps cette situation durera. Interrogé sur le fait de savoir si Farke a fait assez pour conserver son poste, l’un des plus exigeants du football, l’ancien joueur du centre de formation de Leeds, Kilgallon, s’exprimant en partenariat avec Right Bet, a déclaré à GOAL : « On en a un peu parlé la saison dernière aussi, surtout quand l’équipe a traversé une période difficile.
« À un moment, ils ont enchaîné City, Liverpool puis Chelsea, et tout le monde se disait : “Cette fois, il va sauter, c’est impossible, ils sont en pleine crise, le président s’en mêle, où vont-ils trouver les points pour qu’il reste ?” Il est allé sur le terrain, a modifié le système de jeu contre Manchester City, et l’équipe est devenue méconnaissable.
« Je pense que le président et les propriétaires ont vu que les joueurs continuaient de jouer pour lui. Parfois, on observe une équipe et on se dit : “Les joueurs ont lâché, ils ne veulent plus de ce coach.” Mais il y a eu un match, je crois que c’était à domicile contre Chelsea à Elland Road, où les joueurs se sont donné à fond pour lui – évidemment pour gagner, mais aussi pour lui.
On sentait que le groupe était avec lui. Les joueurs l’apprécient sincèrement. Toutefois, quelques résultats défavorables suffisent pour que la pression monte : deux ou trois défaites en Premier League et l’entraîneur se retrouve dans une situation délicate. D’autant que Leeds United, en plein agrandissement de son stade, entend jouer les premiers rôles.
« Mais Farke a réalisé un travail absolument fantastique à mes yeux. Je le trouve formidable. La saison passée, cette équipe jouait le haut du tableau ; elle était dans le coup à chaque rencontre. Certes, elle pointait près de la zone de relégation, et ce sont sans doute les cinq ou six dernières journées qui l’ont écartée de la lutte pour le maintien. Mais, à Elland Road, je les ai vus tenir tête à chaque fois. Ils n’ont pas été balayés comme West Ham : à Leeds, quand ils perdaient, c’était 1-0, toujours au coude-à-coude.
Je considère donc que Farke a réalisé un travail absolument brillant, et je pense que les propriétaires le reconnaissent. Mais il suffit de trois défaites pour qu’il doive regarder par-dessus son épaule. »
Leeds vise plus que le simple maintien en Premier League.
Interrogé sur une éventuelle révision à la hausse des objectifs à Leeds – le simple maintien ne constituant plus l’ambition maximale, l’idée étant de réaliser des progrès tangibles d’ici 2026-2027 –, Kilgallon a répondu avec fermeté : « Absolument. Je crois qu’après la dernière rencontre de la saison, vous avez tous été évacués du stade et les bulldozers étaient déjà là ! C’était comme si l’émission « Bob le bricoleur » avait commencé dès la fin du match.
Ils étaient prêts à se mettre au travail pour refaire d’Elland Road un véritable stade, car, soyons honnêtes, il commençait à vieillir comparé aux infrastructures modernes.
Avec un nouveau stade, des joueurs mieux rémunérés et un peu de pouvoir d’achat, se contenter du maintien n’est plus une option : il faut viser le top 10, voire le top 12, et s’y installer durablement. Reste à éviter le classique piège de la deuxième saison en Premier League, quand certaines équipes, après s’être maintenues, dégringolent aussitôt.
« Mais Leeds United ne peut pas se permettre cela. Le club doit progresser s’il veut se hisser au sommet et devenir ce grand club qu’il est capable d’être, car la base de supporters est là. Il doit commencer par terminer dans le top 10 la saison prochaine, puis continuer à progresser. »
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Calendrier de Leeds : matchs de pré-saison et première journée de la saison 2026-2027
Leeds a prévu plusieurs matchs amicaux de prestige pour sa préparation estivale, avec notamment des confrontations contre Liverpool et Manchester United, ainsi qu’une rencontre face à Wrexham, toujours dirigé par ses copropriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac.
Une fois cette phase de préparation achevée, la compétition reprendra ses droits le 22 août avec un déplacement au City Ground pour le match d’ouverture de la saison contre Nottingham Forest. Farke est pleinement conscient de la nécessité pour son équipe de démarrer sur les chapeaux de roue.
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