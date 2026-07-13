L’entraîneur de Leeds, Daniel Farke, a repoussé la menace d’un « grand nom », mais s’est vu adresser un avertissement concernant « trois matchs » par une ancienne star d’Elland Road

Reste à savoir combien de temps cette situation durera. Interrogé sur le fait de savoir si Farke a fait assez pour conserver son poste, l’un des plus exigeants du football, l’ancien joueur du centre de formation de Leeds, Kilgallon, s’exprimant en partenariat avec Right Bet, a déclaré à GOAL : « On en a un peu parlé la saison dernière aussi, surtout quand l’équipe a traversé une période difficile.

« À un moment, ils ont enchaîné City, Liverpool puis Chelsea, et tout le monde se disait : “Cette fois, il va sauter, c’est impossible, ils sont en pleine crise, le président s’en mêle, où vont-ils trouver les points pour qu’il reste ?” Il est allé sur le terrain, a modifié le système de jeu contre Manchester City, et l’équipe est devenue méconnaissable.

« Je pense que le président et les propriétaires ont vu que les joueurs continuaient de jouer pour lui. Parfois, on observe une équipe et on se dit : “Les joueurs ont lâché, ils ne veulent plus de ce coach.” Mais il y a eu un match, je crois que c’était à domicile contre Chelsea à Elland Road, où les joueurs se sont donné à fond pour lui – évidemment pour gagner, mais aussi pour lui.

On sentait que le groupe était avec lui. Les joueurs l’apprécient sincèrement. Toutefois, quelques résultats défavorables suffisent pour que la pression monte : deux ou trois défaites en Premier League et l’entraîneur se retrouve dans une situation délicate. D’autant que Leeds United, en plein agrandissement de son stade, entend jouer les premiers rôles.

« Mais Farke a réalisé un travail absolument fantastique à mes yeux. Je le trouve formidable. La saison passée, cette équipe jouait le haut du tableau ; elle était dans le coup à chaque rencontre. Certes, elle pointait près de la zone de relégation, et ce sont sans doute les cinq ou six dernières journées qui l’ont écartée de la lutte pour le maintien. Mais, à Elland Road, je les ai vus tenir tête à chaque fois. Ils n’ont pas été balayés comme West Ham : à Leeds, quand ils perdaient, c’était 1-0, toujours au coude-à-coude.

Je considère donc que Farke a réalisé un travail absolument brillant, et je pense que les propriétaires le reconnaissent. Mais il suffit de trois défaites pour qu’il doive regarder par-dessus son épaule. »