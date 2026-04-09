L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, admet que la présence de Mason Greenwood génère un « déficit défensif »

L'ancien Mancunien affiche encore cette saison une forme éclatante devant le but avec l'OM, totalisant 25 réalisations et huit passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.

Si son efficacité devant le but est incontestable, sa présence continue de diviser à Marseille, l’ancien international français Boudeewein Beye reconnaissant que l’ailier doit encore progresser défensivement. Pour beaucoup, Greenwood est à la fois la plus grande force et la plus flagrante faiblesse de l’équipe.











