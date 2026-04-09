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L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, admet que la présence de Mason Greenwood génère un « déficit défensif »
Le paradoxe de la star de Marseille
L'ancien Mancunien affiche encore cette saison une forme éclatante devant le but avec l'OM, totalisant 25 réalisations et huit passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.
Si son efficacité devant le but est incontestable, sa présence continue de diviser à Marseille, l’ancien international français Boudeewein Beye reconnaissant que l’ailier doit encore progresser défensivement. Pour beaucoup, Greenwood est à la fois la plus grande force et la plus flagrante faiblesse de l’équipe.
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Beye reconnaît des lacunes en défense
Beye a dû répondre aux critiques de plus en plus vives concernant la façon dont son équipe compense l’absence de Greenwood. Jeudi en conférence de presse, l’entraîneur a reconnu sans détour les limites du joueur de 24 ans en phase défensive.
« Cela tient au fait qu’on le voit moins en défense. Aujourd’hui, il ne fera pas de course défensive de plus de 50 mètres », a admis Beye. « Mais il sait couper les lignes de passe. Parfois, il faut accepter un déficit défensif quand la contribution offensive est si importante. Mason est très important pour notre attaque, il ne faut pas lui enlever ses qualités. Mais oui, il reste perfectible sur le plan défensif. »
La comparaison avec Mbappé
Foot Mercato dresse un parallèle avec le Paris Saint-Germain d’antan, qui construisait son équipe autour de Kylian Mbappé, ou avec le Real Madrid actuel. L’idée : les dix autres joueurs doivent redoubler d’efforts pour mettre en valeur un individu capable de faire basculer un match en un éclair. Beye semble prêt à ce sacrifice, estimant que Greenwood, joueur capable de changer la donne, ne peut être laissé sur le banc par l’OM.
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Bonne nouvelle pour l’infirmerie avant la rencontre face à Metz.
Marseille se prépare à recevoir Metz au Vélodrome vendredi soir, et Beye a confirmé que Greenwood devrait réintégrer le groupe pour cette rencontre. L’attaquant avait manqué le dernier match contre Monaco, bien qu’il ressente encore les séquelles d’un choc violent subi face à Lille la semaine précédente.
« Il va mieux, mais il ressent encore quelques douleurs. Il a pris un sacré coup contre Lille », a expliqué Beye. « C’est un joueur de qualité. Quant au vide qu’il a laissé, c’est un joueur qui aurait pu nous apporter quelque chose contre Monaco. Mason est de retour dans le groupe, c’est une solution et il peut débloquer des situations. C’est bien de l’avoir avec nous pour ce match. »