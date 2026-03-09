Getty Images Sport
L'entraîneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino ferait partie des candidats présélectionnés par le Real Madrid pour prendre la tête de l'équipe la saison prochaine
La situation à Madrid
Le grand club espagnol a débuté la saison sous la houlette de Xabi Alonso, entraîneur principal depuis un an, recruté après avoir mené le Bayer Leverkusen au titre de champion de Bundesliga. Ancien milieu de terrain du Real Madrid, Alonso était pressenti depuis longtemps pour ce poste et a été engagé l'été dernier pour remplacer Carlo Ancelotti, parti entraîner le Brésil.
Alonso n'est toutefois resté que quelques mois, puisqu'il a été licencié en janvier, le club se tournant vers un autre ancien joueur, Alvaro Abreloa, pour prendre la relève. Arbeloa avait jusqu'alors entraîné des équipes de jeunes, et selon certaines informations, le coach devra largement dépasser les attentes pour conserver son poste.
Pochettino candidat
Selon ESPN, Pochettino fait partie des entraîneurs présélectionnés par le club pour cet été. Le Real Madrid évalue différents candidats et le poste reste sans doute le summum dans ce sport, ce qui ne manque pas de prétendants pour le reprendre.
Pochettino a toutefois une expérience de la Liga, ayant joué et entraîné l'Espanyol, mais il a également un passé dans l'élite avec Tottenham, le Paris Saint-Germain et Chelsea, plusieurs des meilleurs clubs du monde.
Tout au long de son mandat à la tête de l'équipe nationale américaine, l'Argentin a été pressenti pour un retour en Europe, notamment selon des informations indiquant qu'il pourrait revenir aux Spurs après la Coupe du monde.
Le parcours de l'équipe nationale américaine de football masculin
Pochettino entame la dernière ligne droite de ce cycle de Coupe du monde, après avoir rejoint l'équipe nationale américaine à mi-parcours. Il a été chargé de mener les États-Unis à la Coupe du monde sur leur propre sol, et cette Coupe du monde approche à grands pas.
Les États-Unis disputeront des matchs amicaux en mars contre le Portugal et la Belgique avant que Pochettino ne finalise sa sélection pour la Coupe du monde le 24 mai. L'équipe affrontera ensuite le Sénégal et l'Allemagne lors de matchs amicaux avant le coup d'envoi de la compétition contre le Paraguay le 12 juin.
Quelle est la prochaine étape pour le Real Madrid ?
Les Blancos occupent la deuxième place de la Liga, à quatre points derrière Barcelone, avec 11 matchs à jouer dans le championnat national. Mais tous les regards sont tournés vers la Ligue des champions à Madrid, puisque l'équipe d'Arbeloa affrontera Manchester City en huitièmes de finale aller-retour à partir de mercredi.
