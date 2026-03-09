L'entraîneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino ferait partie des candidats présélectionnés par le Real Madrid pour prendre la tête de l'équipe la saison prochaine

Selon ESPN, Pochettino fait partie des entraîneurs présélectionnés par le club pour cet été. Le Real Madrid évalue différents candidats et le poste reste sans doute le summum dans ce sport, ce qui ne manque pas de prétendants pour le reprendre.

Pochettino a toutefois une expérience de la Liga, ayant joué et entraîné l'Espanyol, mais il a également un passé dans l'élite avec Tottenham, le Paris Saint-Germain et Chelsea, plusieurs des meilleurs clubs du monde.

Tout au long de son mandat à la tête de l'équipe nationale américaine, l'Argentin a été pressenti pour un retour en Europe, notamment selon des informations indiquant qu'il pourrait revenir aux Spurs après la Coupe du monde.