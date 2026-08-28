S’adressant aux médias après la rencontre, l’entraîneur Edin Terzic a mis en lumière le moment décisif de l’éclosion du jeune joueur et le dévouement nécessaire pour atteindre ce niveau. Le patron de l’Athletic a révélé que le débutant avait gagné sa chance grâce à sa seule persévérance à l’entraînement au cours des semaines précédentes, prouvant qu’il était prêt à assumer le poids immense de ce maillot historique.

« Et avec Johan, peut-être qu’il l’a écrit pour la première fois pour vous... il a très bien travaillé à l’entraînement au cours des dernières semaines... donc il méritait pleinement cette opportunité. »