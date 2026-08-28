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L’entraîneur de l’Athletic Bilbao, Edin Terzic, encense le défenseur franco-basque Johaneko Louis-Jean après des débuts impressionnants contre Barcelone
Une lignée franco-basque historique
Lorsque le jeune défenseur Johaneko Louis-Jean est entré sur le terrain pour sa première apparition marquante, il a fait bien plus que simplement tenir le coup lors d’un baptême du feu face à Barcelone ; il a inscrit son nom dans un chapitre très exclusif de l’histoire de Athletic Club. Connu dans le monde entier pour sa politique de recrutement stricte et fièrement assumée, le club basque n’aligne que des joueurs nés ou formés dans le Grand Pays basque, qui s’étend du nord de l’Espagne au sud-ouest de la France. Louis-Jean perpétue avec fierté cet héritage footballistique transfrontalier unique, en tant que membre d’une lignée rare.
- Sergio Ros
Dans les pas de Lizarazu et Laporte
Louis-Jean rejoint un cercle très fermé en devenant seulement le troisième joueur né en France de l'histoire à représenter l'Athletic Bilbao, dans le sillage prestigieux du champion du monde Bixente Lizarazu et du pilier moderne Aymeric Laporte. Lizarazu est devenu le pionnier lorsque le natif du Pays basque français a rejoint le club en 1996, ouvrant la voie aux générations futures. Des années plus tard, Laporte est arrivé à Bilbao en 2010, à seulement 16 ans, pour y bâtir une brillante carrière avant de s'imposer au plus haut niveau du football européen. Désormais, Louis-Jean s'affirme comme le prochain grand porte-drapeau franco-basque à San Mamés.
Récompenser le travail acharné en coulisses
S’adressant aux médias après la rencontre, l’entraîneur Edin Terzic a mis en lumière le moment décisif de l’éclosion du jeune joueur et le dévouement nécessaire pour atteindre ce niveau. Le patron de l’Athletic a révélé que le débutant avait gagné sa chance grâce à sa seule persévérance à l’entraînement au cours des semaines précédentes, prouvant qu’il était prêt à assumer le poids immense de ce maillot historique.
« Et avec Johan, peut-être qu’il l’a écrit pour la première fois pour vous... il a très bien travaillé à l’entraînement au cours des dernières semaines... donc il méritait pleinement cette opportunité. »
- NurPhoto
Répondre présent sous pression
Faire ses débuts dans un stade adverse hostile face à une opposition de classe mondiale peut facilement submerger n’importe quel jeune joueur qui essaie de se faire un nom. Cependant, Terzic a été profondément impressionné par la maturité et la qualité technique affichées par le défenseur franco-basque tout au long du match, refusant de sembler déplacé sur l’une des plus grandes scènes du football mondial.
« Et je pense que c’est assez impressionnant qu’il ait joué ici, avec ce public, contre des adversaires si incroyables, et qu’il l’ait fait de vraiment, vraiment belle manière. »
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