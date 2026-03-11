L'entraîneur de l'Atalanta, Raffaele Palladino, maintient son refus de « garer le bus » contre le Bayern Munich malgré l'humiliation subie en Ligue des champions

Malgré le score déséquilibré, Palladino a insisté sur le fait qu'abandonner ses principes n'avait jamais été une option. Il a affirmé que le style agressif, homme à homme, qui a permis à l'Atalanta d'atteindre les phases éliminatoires devait être maintenu, quelle que soit l'envergure de l'adversaire. « Cette défaite est une expérience pour nous, et je rejouerais de la même manière, car c'est notre mentalité si nous voulons progresser dans toutes les compétitions », a expliqué l'entraîneur.

Il a également rejeté les suggestions selon lesquelles ce résultat laisserait des traces durables sur son équipe, ajoutant : « Des répercussions ? Non, nous avons toujours riposté. Nous savons déjà que samedi, malgré la force de l'Inter, nous riposterons. Nous devons garder la tête haute. Nous avons affronté une équipe forte, avec Luis Diaz et Olise ; ils sont redoutables et destinés à aller jusqu'au bout. Je suis toujours fier de mes joueurs. »