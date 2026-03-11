Getty Images Sport
L'entraîneur de l'Atalanta, Raffaele Palladino, maintient son refus de « garer le bus » contre le Bayern Munich malgré l'humiliation subie en Ligue des champions
Le Bayern prend une avance confortable dans les huitièmes de finale
Cette défaite est l'une des plus lourdes de l'histoire européenne de l'Atalanta, mais l'ancien entraîneur de Monza estime que cette expérience était un défi nécessaire pour le développement du club. Le Bayern a contrôlé le match et dominé à Bergame. La stratégie initiale de l'Atalanta, qui consistait à envahir le milieu de terrain, s'est retournée contre elle, laissant des espaces que les joueurs créatifs du Bayern ont su exploiter, ce qui a conduit à un déficit de trois buts dans les 25 premières minutes. Le Bayern a ensuite ajouté trois autres buts en seconde période, mettant définitivement fin au suspense.
Aucun regret quant à l'audace tactique
Malgré le score déséquilibré, Palladino a insisté sur le fait qu'abandonner ses principes n'avait jamais été une option. Il a affirmé que le style agressif, homme à homme, qui a permis à l'Atalanta d'atteindre les phases éliminatoires devait être maintenu, quelle que soit l'envergure de l'adversaire. « Cette défaite est une expérience pour nous, et je rejouerais de la même manière, car c'est notre mentalité si nous voulons progresser dans toutes les compétitions », a expliqué l'entraîneur.
Il a également rejeté les suggestions selon lesquelles ce résultat laisserait des traces durables sur son équipe, ajoutant : « Des répercussions ? Non, nous avons toujours riposté. Nous savons déjà que samedi, malgré la force de l'Inter, nous riposterons. Nous devons garder la tête haute. Nous avons affronté une équipe forte, avec Luis Diaz et Olise ; ils sont redoutables et destinés à aller jusqu'au bout. Je suis toujours fier de mes joueurs. »
Le refus de s'asseoir profondément
Palladino s'est montré particulièrement catégorique lorsqu'on lui a demandé si une stratégie plus conservatrice consistant à « garer le bus » aurait pu limiter les dégâts. « Nous nous attendions à des difficultés en raison des valeurs
sur le terrain. Nous acceptons leurs qualités et leur force. Nous sommes arrivés ici grâce à cette mentalité et à cet ADN, et nous n'allons pas les changer », a-t-il déclaré. « Nous n'allons pas commencer à jouer en défense de zone. C'est mon opinion, et nous accepterons le résultat. Soit nous gagnons, soit nous apprenons. »
Quelle est la prochaine étape pour l'Atalanta ?
On peut certainement dire que ce résultat a mis fin à la campagne de l'Atalanta en Ligue des champions, même s'il reste encore le match retour à l'Allianz Arena la semaine prochaine. Si le rêve de Ligue des champions s'éloigne, l'Atalanta doit rapidement se concentrer sur ses obligations nationales et se préparer pour un match à haut risque contre l'Inter Milan, leader de la Serie A. Le staff technique mise sur la résilience historique de l'équipe pour traverser cette période difficile et maintenir ses chances de terminer parmi les six premiers.
