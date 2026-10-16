Cisse est entré dans l’histoire du football italien lors de la nette victoire de Milan face à Salzbourg (4-0) en Ligue Europa de l’UEFA. À seulement 19 ans et 358 jours, le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur italien à inscrire un triplé dans une grande compétition européenne. Il a ainsi battu le record de Giancarlo Danova, qui avait 20 ans et 309 jours lorsqu’il avait réalisé la même performance pour Milan contre l’Olympiakos en 1959.

Au-delà de ce record national, Cisse est également devenu le premier joueur de Milan à marquer trois fois dans un même match européen depuis le légendaire Filippo Inzaghi. L’ancien attaquant italien avait inscrit un triplé contre le Deportivo La Corogne en Ligue des champions en septembre 2002.