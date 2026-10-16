AFP
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L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, salue l’exploit historique d’Alphadjo Cissè après son triplé retentissant contre le RB Salzburg en Ligue Europa
Une soirée historique à Salzbourg
Cisse est entré dans l’histoire du football italien lors de la nette victoire de Milan face à Salzbourg (4-0) en Ligue Europa de l’UEFA. À seulement 19 ans et 358 jours, le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur italien à inscrire un triplé dans une grande compétition européenne. Il a ainsi battu le record de Giancarlo Danova, qui avait 20 ans et 309 jours lorsqu’il avait réalisé la même performance pour Milan contre l’Olympiakos en 1959.
Au-delà de ce record national, Cisse est également devenu le premier joueur de Milan à marquer trois fois dans un même match européen depuis le légendaire Filippo Inzaghi. L’ancien attaquant italien avait inscrit un triplé contre le Deportivo La Corogne en Ligue des champions en septembre 2002.
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Amorim salue l’impact historique de Cisse
Amorim s’est empressé de saluer le jeune joueur, tout en conservant son approche mesurée du développement des joueurs. Le technicien portugais a souligné que, malgré l’immense potentiel du milieu de terrain, un travail important restait à accomplir en coulisses. Amorim a insisté sur les exigences physiques du plus haut niveau, laissant entendre que le joueur s’adapte encore aux rigueurs du football professionnel malgré son talent naturel évident.
« Mon mérite ? Il ne me doit rien et mérite la place qu’on lui accorde. Il peut être explosif, il doit encore progresser sur le plan physique, si l’on peut dire, mais il a beaucoup de cœur. Il doit encore progresser à l’entraînement et en match, mais ce soir, tous les honneurs lui reviennent. Son triplé est extraordinaire et il a un potentiel énorme », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia.
La sensation de Milan vole la vedette
Cisse réalise une première saison remarquée avec Milan, qu’il a officiellement rejoint cet été après avoir signé en février, puis avoir été prêté à Catanzaro, en deuxième division. Le milieu offensif s’est rapidement imposé sur le terrain : il a déjà inscrit deux buts en cinq matches de Serie A cette saison et a également marqué pour l’équipe d’Italie des moins de 21 ans face à l’Arménie plus tôt ce mois-ci.
Face à Salzbourg, il a donné le ton en ouvrant rapidement le score de la tête (1-0), avant de doubler la mise à bout portant en fin de première période. Il a complété son triplé peu après la pause d’une frappe du pied droit, puis Goncalo Ramos, entré en jeu, a parachevé la démonstration. « Je suis vraiment content de ce triplé, et de la victoire aussi. Je suis très content et je vais sans aucun doute conserver cette forme pour le prochain match », a déclaré Cisse, cité par ESPN.
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Une marge de manœuvre avant le test face à l’Atalanta
Cette victoire permet à Milan de retrouver un peu de stabilité après un début de saison difficile sous la direction d’Amorim. Avec de jeunes talents comme Cisse qui frappent à la porte pour obtenir davantage de temps de jeu régulier, l’entraîneur doit composer avec un casse-tête bienvenu au moment de choisir son équipe. Ce succès donne également un coup de pouce important à l’équipe d’Amorim, qui doit gérer un calendrier chargé alors qu’un difficile match de Serie A contre l’Atalanta se profile à très court terme.
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