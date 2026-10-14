La Football Association a confirmé qu’Arbeloa avait écopé d’une amende de 25 000 £ et d’un avertissement officiel concernant son comportement futur. Cette sanction fait suite aux propos tenus par l’Espagnol après le match nul 1-1 contre Manchester United à Craven Cottage, le 20 septembre. L’instance dirigeante a estimé que les déclarations de l’entraîneur après la rencontre constituaient un comportement inapproprié, car elles laissaient entendre que les arbitres étaient partiaux et mettaient en cause leur intégrité.

La FA a détaillé l’ensemble des mesures disciplinaires, précisant que la commission indépendante avait estimé que les propos de l’entraîneur suggéraient une volonté préméditée des arbitres d’influencer le résultat. L’instance dirigeante impose des règles strictes sur la manière dont les représentants des clubs s’expriment dans les médias au sujet de l’arbitrage, afin de protéger la réputation du football.