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L’entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, écope d’une lourde amende de la Fédération anglaise après une sortie fracassante contre l’arbitre
La FA prend des mesures contre Arbeloa
La Football Association a confirmé qu’Arbeloa avait écopé d’une amende de 25 000 £ et d’un avertissement officiel concernant son comportement futur. Cette sanction fait suite aux propos tenus par l’Espagnol après le match nul 1-1 contre Manchester United à Craven Cottage, le 20 septembre. L’instance dirigeante a estimé que les déclarations de l’entraîneur après la rencontre constituaient un comportement inapproprié, car elles laissaient entendre que les arbitres étaient partiaux et mettaient en cause leur intégrité.
La FA a détaillé l’ensemble des mesures disciplinaires, précisant que la commission indépendante avait estimé que les propos de l’entraîneur suggéraient une volonté préméditée des arbitres d’influencer le résultat. L’instance dirigeante impose des règles strictes sur la manière dont les représentants des clubs s’expriment dans les médias au sujet de l’arbitrage, afin de protéger la réputation du football.
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La commission de régulation explique sa décision
La motivation écrite de la commission indépendante a souligné la gravité des insinuations d’Arbeloa. En laissant entendre que les arbitres tentaient de compenser une erreur antérieure, l’entraîneur a dépassé le cadre de la critique tactique habituelle pour accuser le PGMOL de partialité systémique. La commission a relevé que de tels propos nuisent à la perception de l’équité de la Premier League et appellent une sanction fortement dissuasive.
La commission a indiqué qu’elle « estimait que ces propos suggéraient non seulement que les arbitres avaient fait preuve de partialité à plusieurs reprises tout au long du match, mais aussi qu’il pouvait même y avoir eu une part de préméditation de leur part et/ou de celle d’autres personnes pour tenter de compenser une erreur commise lors d’un autre match ».
Les propos qui ont déclenché la polémique
La polémique trouve son origine dans l’interview d’après-match d’Arbeloa, au cours de laquelle il a semblé suggérer que des facteurs extérieurs avaient influencé l’arbitrage lors du match nul 1-1 entre les deux équipes. L’entraîneur de Fulham était visiblement agacé par plusieurs décisions prises pendant la rencontre, ce qui l’a conduit à formuler des accusations que la FA a jugées inadmissibles parce qu’elles mettaient en cause la probité même de l’arbitre.
« Je pense que toutes les fautes étaient sifflées en leur faveur. Toutes les décisions étaient en leur faveur, et je savais, je savais après le match contre Manchester City qu’ils ne laisseraient pas Manchester United perdre ici », avait déclaré Arbeloa, cité par le Daily Mail.
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Impact sur la saison de Fulham
Pour Fulham, cet épisode disciplinaire survient alors qu’Arbeloa cherche encore à mettre en place sa philosophie au club. L’entraîneur peut toujours diriger son équipe depuis le bord du terrain, mais cet avertissement est le dernier avant qu’une récidive ne puisse entraîner une interdiction de banc de touche plus sévère. Le club voudra tourner la page et se concentrer sur ses prochains matches de championnat. Fulham espère que son entraîneur mettra sa passion au service des performances de l’équipe sur le terrain, plutôt que de se confronter aux autorités.
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