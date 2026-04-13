L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, très courtisé, affirme ne pas avoir regardé le classement de la Serie A depuis 2025

Malgré la défaite crève-cœur, Fabregas a refusé de parler classement, préférant souligner la performance de sa jeune équipe face au leader du championnat. Le technicien espagnol a mis en avant les vingt tirs de son groupe, y voyant la preuve d’une progression tactique rapide.

Interrogé par DAZN Italiaaprès le coup de sifflet final, l’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea a déclaré : « Je ne sais pas où nous sommes au classement, car je n’ai pas vérifié depuis le début de la saison et je ne compte pas le faire maintenant. Mon équipe a une nouvelle fois prouvé qu’elle était courageuse, motivée et qu’elle avait du caractère, même dans la défaite. Certes, nous avons commis des erreurs, mais c’est une équipe jeune et nous affrontions un adversaire qui punit la moindre faute.

Je ne trouve pas très intéressant de parler de tactique aujourd’hui, car nous avons déjà tout dit sur le terrain. J’aime bien regarder les statistiques, et peu d’équipes parviennent à tirer 20 fois au but contre l’Inter. Si vous m’aviez dit il y a deux ans que nous défierions l’Inter de cette manière, j’aurais pensé qu’il s’agissait d’un match amical, mais nous nous battons à armes égales contre eux. »