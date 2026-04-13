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L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, très courtisé, affirme ne pas avoir regardé le classement de la Serie A depuis 2025
Le courage dans la défaite
Como a laissé filer l’occasion de consolider sa place dans le top 4 en concédant une défaite 4-3 face à l’Inter, leader du championnat, après avoir mené 2-0. Les buts d’Alex Valle et de Nico Paz avaient pourtant offert un départ idéal aux Lombards, mais des Nerazzurri redoutables ont renversé la vapeur grâce à un doublé de Marcus Thuram et deux autres réalisations de Denzel Dumfries. Ce revers marque la première fois dans l’histoire de la Serie A que Como perd un match après avoir mené de deux buts.
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Sans tenir compte du classement
Malgré la défaite crève-cœur, Fabregas a refusé de parler classement, préférant souligner la performance de sa jeune équipe face au leader du championnat. Le technicien espagnol a mis en avant les vingt tirs de son groupe, y voyant la preuve d’une progression tactique rapide.
Interrogé par DAZN Italiaaprès le coup de sifflet final, l’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea a déclaré : « Je ne sais pas où nous sommes au classement, car je n’ai pas vérifié depuis le début de la saison et je ne compte pas le faire maintenant. Mon équipe a une nouvelle fois prouvé qu’elle était courageuse, motivée et qu’elle avait du caractère, même dans la défaite. Certes, nous avons commis des erreurs, mais c’est une équipe jeune et nous affrontions un adversaire qui punit la moindre faute.
Je ne trouve pas très intéressant de parler de tactique aujourd’hui, car nous avons déjà tout dit sur le terrain. J’aime bien regarder les statistiques, et peu d’équipes parviennent à tirer 20 fois au but contre l’Inter. Si vous m’aviez dit il y a deux ans que nous défierions l’Inter de cette manière, j’aurais pensé qu’il s’agissait d’un match amical, mais nous nous battons à armes égales contre eux. »
Un avenir prometteur se profile
Cette courte défaite maintient Como à la cinquième place, et la direction du club assume avec réalisme l’attrait international que son entraîneur exerce, au regard de l’impact transformateur qu’il a déjà eu. Mi-mars, le président de Como, Mirwan Suwarso, a confié à Rivista Undici que l’avenir à long terme de l’Espagnol s’inscrivait vraisemblablement au plus haut niveau du football européen.
Évoquant le parcours de l’entraîneur et l’implication de Fabregas dans son processus d’apprentissage, il a déclaré : « Fabregas est très important pour nous, mais nous serions naïfs de ne pas penser qu’il pourrait un jour rejoindre Arsenal, Barcelone ou Chelsea. S’il continue à gagner avec nous, ou du moins à connaître le succès – même si je ne peux pas parler en son nom –, je pense qu’il pourrait nourrir des rêves plus grands. »
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La finale de la saison
Fabregas et son groupe doivent rapidement se remettre en selle avant de se rendre à Sassuolo ce vendredi en Serie A, puis d’affronter l’Inter dans un autre match décisif. Les deux formations se retrouveront dès le 21 avril au stade San Siro pour le match retour de leur demi-finale de Coppa Italia, après un match aller conclu sur un nul blanc. À six journées de la fin du championnat, la capacité de Côme à maintenir cette mentalité courageuse lors de ces deux rendez-vous de haut niveau sera décisive pour le succès de sa campagne historique.