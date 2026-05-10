Le moment le plus controversé est survenu à la 71e minute, alors que le score était toujours de 1-0. Kevin Schade s'est effondré suite à un tacle de Matheus Nunes, mais l'arbitre Michael Salisbury a ignoré les protestations, et le VAR James Bell a choisi de ne pas intervenir. Cette décision a laissé le banc de Brentford sous le choc, l'équipe ayant manqué l'occasion d'égaliser alors qu'elle exerçait une pression soutenue.

« Je pensais que la faute sur Kevin Schade en deuxième mi-temps méritait un penalty. C’était donc vraiment décevant », a déclaré Andrews à Sky Sports. Il a ajouté plus tard lors de sa conférence de presse : « Je ne comprends vraiment pas comment il peut tomber sans qu’il y ait de contact. Il y avait là un but qui aurait pu nous ramener à 1-1. C’est ce que j’ai du mal à comprendre. Le commentaire que j’ai entendu était “pas assez de contact”. Mais pour un joueur aussi vif que Kevin Schade, qui avait le regard fixé sur le but, je me demande quel degré de contact l’arbitre réclamait. Surtout à cette vitesse et dans cette situation. »