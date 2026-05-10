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L'entraîneur de Brentford, « perplexe », a critiqué les décisions arbitrales, tandis que Man City s'en est sorti de justesse avec une victoire cruciale
Une polémique autour d’une pénalité met Andrews en colère
Le moment le plus controversé est survenu à la 71e minute, alors que le score était toujours de 1-0. Kevin Schade s'est effondré suite à un tacle de Matheus Nunes, mais l'arbitre Michael Salisbury a ignoré les protestations, et le VAR James Bell a choisi de ne pas intervenir. Cette décision a laissé le banc de Brentford sous le choc, l'équipe ayant manqué l'occasion d'égaliser alors qu'elle exerçait une pression soutenue.
« Je pensais que la faute sur Kevin Schade en deuxième mi-temps méritait un penalty. C’était donc vraiment décevant », a déclaré Andrews à Sky Sports. Il a ajouté plus tard lors de sa conférence de presse : « Je ne comprends vraiment pas comment il peut tomber sans qu’il y ait de contact. Il y avait là un but qui aurait pu nous ramener à 1-1. C’est ce que j’ai du mal à comprendre. Le commentaire que j’ai entendu était “pas assez de contact”. Mais pour un joueur aussi vif que Kevin Schade, qui avait le regard fixé sur le but, je me demande quel degré de contact l’arbitre réclamait. Surtout à cette vitesse et dans cette situation. »
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Silva échappe au carton rouge pour « attitude agressive »
Les visiteurs n’ont pas seulement protesté contre la demande de penalty. Le capitaine de Manchester City, Bernardo Silva, a écopé d’un carton jaune après un vif échange avec Nathan Collins, au cours duquel le milieu de terrain portugais a semblé balancer son bras et frapper la jambe de son adversaire au sol. Malgré la violence de l’accrochage, Silva est resté sur la pelouse pour aider les siens à traverser une seconde période délicate. Le capitaine de Brentford a estimé que l’absence d’expulsion avait permis à City de reprendre confiance et, finalement, de prendre le large.
Nunes a échappé de justesse à un carton rouge en première mi-temps.
Les Bees estimaient que Matheus Nunes aurait dû recevoir un carton rouge bien plus tôt. Schade s’était détachée et semblait avoir été fauchée par l’arrière droit de City, mais l’arbitre a jugé le tacle correct. Les ralentis ont révélé un contact minimal avec le ballon, ce qui a probablement évité à l’ancien joueur des Wolves d’être sanctionné pour avoir empêché une occasion de but manifeste.
Andrews s’est montré pragmatique au sujet de cet épisode, admettant : « Pour celui de la première mi-temps, je ne l’ai pas revu. Les entraîneurs ont signalé un léger contact sur le ballon ; si c’est le cas, tant pis. » L’ancien défenseur de City, Micah Richards, a admis que la marge était infime et estimé que Nunes avait eu « beaucoup de chance » d’échapper à une sanction qui aurait pu changer la donne.
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City s'impose face aux Bees et reste au contact des Gunners
Malgré les controverses arbitrales, City a fait preuve d'une efficacité redoutable en fin de match pour rester à deux points d'Arsenal, leader du championnat. Jeremy Doku a ouvert le score avant qu'Erling Haaland et Omar Marmoush ne viennent alourdir le score. Cette victoire permet à l'équipe de Pep Guardiola, en quête d'un triplé national, de rester bien en lice, même si le camp de Brentford estimera que le résultat ne reflète pas pleinement une rencontre marquée par des décisions arbitrales très serrées.